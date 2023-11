Migliori app per disegnare su Android

Se avete la passione per il disegno e possedete un tablet Android, magari impreziosito dal supporto di una penna, allora potrebbero interessarvi alcune applicazioni in grado di dare sfogo alla vostra arte. Pur non raggiungendo la stessa qualità dell'App Store di Apple, il negozio ufficiale del "robottino verde" può contare su diverse app per disegnare su Android di buona fattura, a pagamento oppure disponibili gratuitamente. Vediamo insieme quali sono le migliori.

Indice

Migliori app per disegnare Android gratuite

Krita È sicuramente una delle migliori app per disegnare Android gratis. La caratteristica che la identifica con maggiore evidenza è l'essere open source, con conseguenti vantaggi di non poco conto: gratuità, come si è già detto, ma anche il poter contare su un team di sviluppo di volontari che si impegnano ad aggiungere, release dopo release, nuove funzioni e correzioni. Rivolgendosi indistintamente ad appassionati e utenti professionali, Krita è facile da usare e può vantare su un vasto catalogo di pennelli. L'app include il supporto a molti file (tra cui, anche, quelli in formato PSD), una suite di funzionalità di animazione, supporto per le scorciatoie da tastiera e, per gli utenti Samsung, il supporto ai gesture S-Pen. SCARICA DA PLAY STORE

Sketchbook Si rivolge soprattutto a professionisti, grazie ad un'interfaccia completa e alle numerose funzioni, tra cui il supporto alla S-Pen per i possessori di dispositivi Samsung Galaxy. L'app include una serie completa di matite, penne, pennarelli e pennelli personalizzabili. Gli utenti più esperti possono contare sul pacchetto Premium, con pagamento una tantum, con funzionalità aggiuntive per la creazione di pennelli, la gestione del colore e dei livelli. La caratteristica di maggior pregio di Sketchbook è la grande reattività alla pressione e un vasto assortimento di pennelli personalizzabili, ma possiamo menzionare pure la funzione di acquisizione time-lapse e un buon numero massimo di livelli (10 livelli). Scarica da Play Store

Artflow La caratteristica maggiormente distintiva è l'interfaccia semplice. Questa applicazione, infatti, si rivolge soprattutto ai possessori di smartphone, ma può essere utilizzata indistintamente pure su tablet e su Chromebook. Come molte sue concorrenti, Artflow prevede acquisti in-app per usufruire di strumenti più avanzati. Le funzionalità base sono comunque sufficienti per un utilzzo standard, potendo beneficiare di strumenti come sfumino, riempimento, gomma, strumenti di regolazione del colore e dei livelli, oltre che il supporto ai file in formato PSD e PNG e la possibilità di esportare le creazioni in tali citati formati. SCARICA DA PLAY STORE

Ibis Paint X È una delle migliori app per disegnare fumetti su Android. Può vantare oltre 15.000 pennelli personalizzabili, oltre 1.000 caratteri, 80 filtri, 27 modalità di fusione e 46 tonalità dello schermo. Tra le funzioni di maggior spicco è possibile citare la stabilizzazione del tratto, lo strumento lazo, maschere di ritaglio. L'app è gratuita con banner pubblicitari, ma chi volesse può rimuoverli sottoscrivendo un abbonamento Prime al costo di dieci euro: tale pacchetto darà, inoltre, accesso a funzionalità aggiuntive. SCARICA DA PLAY STORE

Adobe Illustrator Draw È l'app per disegnare realizzata da Adobe. Offre una varietà di funzionalità, tra cui livelli, la possibilità di scegliere tra cinque diverse punte della penna e l'esportazione dei progetti data la compatibilità con alcuni programmi della suite Adobe, come Illustrator e Photoshop. SCARICA DA PLAY STORE

Migliori app per disegnare Android a pagamento

Infinite Painter È una delle migliori app per disegnare su Android a pagamento. Costa 9,99 euro (esiste la possibilità di usufruire di una prova gratuita di sette giorni), Infinite Painter è impreziosita dal supporto a quasi 200 pennelli tra cui scegliere, matite, carboncini e supporto a molti file tra cui PSD. L'interfaccia è curata e improntata sulla semplicità, rivolgendosi soprattutto agli utenti che prediligono immediatezza d'uso. Peccato per l'assenza di scorciatoie da tastiera. SCARICA DA PLAY STORE

Clip Studio Paint Inseriamo questa applicazione tra quelle a pagamento, in quanto la versione gratuita è vincolata ad un uso ad orario (un'ora al giorno). Disponibile con prezzi a partire da 2,50 euro, Clip Studio Paint è caratterizzata da una buona versatilità. Questo programma, infatti, offre un'interfaccia impegnativa, in ragione delle molte funzioni, ma non rinuncia a tutorial ufficiali per supportare l'uso da parte degli utenti neofiti. L'applicazione è caratterizzata da un ottimo riconoscimento della pressione e dell'inclinazione, una buona libreria di risorse, diversi livelli e modalità di fusione e il supporto per le gesture S-Pen dei dispositivi Samsung Galaxy. SCARICA DA PLAY STORE