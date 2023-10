Come disegnare tatuaggi con le app

Vi piacciono i tatuaggi e ne avete già uno o più? Oppure state pensando al primo da fare? Se state cercando informazioni per disegnarne uno voi stessi o volete iniziare a fare pratica per diventare tatuatori, allora vi trovate nel posto giusto. In questa guida che abbiamo scritto proprio per voi vi parleremo di alcune applicazioni che potrete cercare, scaricare e installare per disegnare tatuaggi. Esatto, avete capito bene, lo potrete fare direttamente dal vostro dispositivo mobile.



Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura dei prossimi paragrafi. Vi stiamo per parlare di app per disegnare tatuaggi. Se avevate bisogno di consigli in merito allora la vostra ricerca finisce qui. Vi consigliamo di scaricare le app di cui vi parliamo proprio mentre ne leggere. In questo modo potrete vedere direttamente con i vostri occhi come funzionano, seguire le nostre istruzioni e capire qual è la vostra preferita. Che ne dite di cominciare subito?

Indice

Tattoo — tatuaggi body editor

Avete un iPhone o uno smartphone Android e volete disegnare tatuaggi con le app? Ecco che questa soluzione che vi proponiamo fa proprio al caso vostro. Si chiama Tattoo — tatuaggi body editor e la potrete trovare direttamente sull'App Store o sul Play Store del vostro dispositivo. Si tratta di un'applicazione gratuita, ma che presenta anche degli abbonamenti che permettono agli utenti di utilizzare altre funzioni utili per disegnare tatuaggi. Dopo averla cercata, scaricata e installata avviatela con un clic sulla sua icona. Fate poi tap sul tasto Foto e selezionate lo scatto che volete, oppure scattate una fotografia al momento. Questa dovrà ritrarre la parte del corpo su cui volete fare il tatuaggio, in modo tale da vedere l'effetto. Dopo la selezione avrete la possibilità di ritagliare lo scatto e modificare le sue dimensioni. A questo punto non vi resta che cliccare sulla voce Tatuaggio, presente nella parte inferiore dello schermo e sceglierne uno che vi piace tra quelli in lista a vostra disposizione. In alternativa, selezionate il comando Personalizzato per caricare un'immagine presente sul vostro dispositivo. Potrete regolare le dimensioni in base alla parte del corpo su cui lo applicate. A questo scopo potrete usare il tasto con la doppia freccia. Gli altri tasti delle frecce che vedrete servono per ruotare l'immagine o per ribaltarla. Sfruttare il comando Testo se volete aggiungere delle scritte, che potrete poi modificare dal tasto Impostazioni. Premete l'icona della freccia verso l'alto per salvare il risultato finale sul vostro dispositivo.

Tattoo Maker

La seconda opzione che vi suggeriamo di provare è utile per chi ha uno smartphone Android. Si tratta di Tattoo Maker, un'applicazione che potrete cercare, scaricare e installare direttamente dal Play Store. Potrete ottenerla a titolo gratuito, ma se volete qualcosa in più della versione base potrete optare per l'abbonamento e avere a disposizione più disegni e rimuovere la pubblicità. Una volta presente sul vostro dispositivo, avviatela con un clic sulla sua icona e indicate la fascia di età come richiesto. Premete OK e poi su I agree per accettare i termini d'uso. Fate tap su Avvia per cominciare e scegliete tra il modo semplice o quello avanzato per lavorare sul vostro tatuaggio. Tenete presente che quest'ultimo vi consente di operare su diversi livelli. Tattoo Maker mette a disposizione diverse immagini tra cui scegliere quella che preferite. Poi sarà il momento di applicarla a una foto della parte del corpo che volete tatuare. Scegliete l'immagine dalla Galleria o procedete con uno scatto al momento. Da I miei tatuaggi e Crea tatuaggio potrete caricarne uno già presente sullo smartphone e modificarlo poi a piacimento. Con la funzione Tatuaggi di testo potrete aggiungere delle parole e personalizzarle grazie ai tasti Altezza, Larghezza e Opacità, Colore e Flip. Al termine premete su Condividi per salvare il tutto in Galleria.