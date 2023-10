Come evitare il traffico con le app

Avete un automobile tutta vostra che vi ritrovate a guidare ogni giorno, magari per lavoro? Se vivete in una grande città probabilmente vi sarete ritrovati nel traffico, in attesa di arrivare in ufficio o di tornare a casa. Restare bloccati per strada non è piacevole per nessuno, in particolare se avete fretta. Ci sono dei modi, grazie alle tecnologia, per evitare il traffico e vi stiamo per spiegare come si fa. Le applicazioni ci forniscono una grande mano d'aiuto e a portata di smartphone possiamo avere dei metodi utili a trovare delle strade alternative e non restare imbottigliati nel traffico delle ore di punta.



Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. A seguire troverete delle indicazioni su quali applicazioni per evitare il traffico provare. Vi consigliamo anche di scaricarle proprio mentre ve ne parliamo. In questo modo riuscirete a capire qual è quella che vi piace di più e che fa al caso vostro. Che ne dite di cominciar subito? Prima di tutto prendete il vostro smartphone e sbloccate lo schermo.

Indice

ViaMichelin

La prima applicazione che vi consigliamo di utilizzare si chiama ViaMichelin, ed è una soluzione disponibile sia per dispositivi Android che per iOS. Potrete, dunque, cercarla, scaricarla e installarla direttamente dal Play Store o dall'App Store, a seconda dello smartphone che avete. L'app è legata a Michelin, celebre azienda tra gli amanti dei motori (e non solo). Una volta presente sul vostro dispositivo mobile potrete utilizzarla per trovare delle informazioni relative al traffico nella zona intorno a voi o di un percorso che dovete intraprendere. Troverete dei dati sulla rete di autostrade nazionali e anche su traffico nelle principali città del nostro Paese. Le informazioni in questione potranno essere fruite in forma testuale, ma anche direttamente sulla mappa. Quest'ultima opzione è ideale per chi si ritrova già in viaggio e vuole vedere direttamente il percorso migliore da fare per risparmiare del tempo. Potrete indicare la tratta che vi interessa sull'applicazione e avere degli aggiornamenti utili.

My Way

La seconda opzione che vi proponiamo si chiama My Way. Si tratta dell'app ufficiale di Autostrade per l'Italia ed è disponibile sia per dispositivi Android, che per iOS. Dunque, dipendendo dal tipo di smartphone che possedete, potrete trovarla sul Play Store o sull'App Store. Con quest'applicazione potrete calcolare il percorso autostradale più conveniente a seconda della vostra destinazione. Non solo, qui potrete trovare delle informazioni relative a quanto succede sulle autostrade, con aggiornamenti a vostra disposizione e anche delle immagini da fruire grazie al servizio telecamere presente su My Way. Con quest'app potrete ottenere informazioni sulla viabilità in Infotraffico e risparmiare del tempo durante il vostro viaggio. L'applicazione vi indica anche la presenza di autovelox sul percorso che vi interessa e vi segnala anche le aree di servizio. Se volete fare una sosta, potrete sfruttare la funzione Sei in un paese meraviglioso per scoprire i punti turistici più interessanti della zona. Inoltre, in caso di necessità potrete richiedere soccorso stradale.

Google Maps

La terza opzione sicuramente la conoscete già. Si tratta di Google Maps, il navigatore di Google che tutti avrete utilizzato almeno una volta. Quest'applicazione è disponibile sia per i dispositivi Android, che per gli iOS. In base al tipo di smartphone che possedete, potrete trovarla sul Play Store o sull'App Store, anche se molto probabilmente sarà già presente sul vostro dispositivo. Per prima cosa dovrete impostare la direzione verso cui andate e premere Avvio. Oltre al percorso che vi interessa, Google Maps vi mostrerà degli aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Le zone in cui c'è coda verranno segnalate in rosso, con l'avviso che potreste tardare più del previsto. Per sfruttare questa funzione, sarà necessario essere connessi a internet.