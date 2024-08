Scopri quali sono le migliori app per prenotare un hotel comparando i prezzi, risparmiando o ottenendo sconti per goderti al massimo la prossima vacanza.

Quali sono le migliori app per prenotare un hotel?

Quante cose sei abituato a fare con il tuo smartphone? Negli ultimi anni siamo ormai diventati super esperti e in pochi clic gestiamo la spesa, lo shopping, l'homebanking. e persino i viaggi. Tra le tante possibilità ci sono applicazioni pensate appositamente per guidare l'utente attraverso la scelta della struttura ricettiva comparando prezzi o offrendo bonus specifici… ma quali sono le migliori app per prenotare un hotel? Scopriamolo insieme.

Booking.com

Booking.com è tra le app più famose e utilizzate per prenotare hotel in tutto il mondo. La sua interfaccia user-friendly dà modo agli utenti di cercare facilmente tra milioni di strutture ricettive, includendo hotel, appartamenti, B&B e ostelli. Uno dei principali vantaggi è la possibilità di filtrare le ricerche in base a una vasta gamma di criteri, come prezzo, punteggio degli ospiti, distanza dal centro città e servizi offerti. Molti alloggi hanno come plus il pagamento in struttura o la cancellazione gratuita, un grande supporto per evitare addebiti in caso di disdetta. Interessante è il piano Genius, pensato per chi viaggia molto: accumulando più viaggi si riescono ad ottenere vantaggi esclusivi come prezzi più competitivi, un'assistenza rapida e dedicata per fare qualche esempio. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Expedia

Tra le app utili per prenotare un hotel in pochi clic e in modo conveniente c'è Expedia: uno dei suoi benefit è quello di fornire pacchetti all inclusive. All'interno della stessa applicazione potrai scegliere il tuo hotel, i voli e persino attivare il noleggio auto. Chiaramente potrai avere importanti risparmi in questo modo e soprattutto un'unica assistenza per tutta la tua vacanza. Proprio come Booking, anche Expedia ha un programma di fidelizzazione che permette di accumulare punti da utilizzare per future prenotazioni, offrendo sconti e vantaggi esclusivi. Scarica da App Store Scarica da Play Store

Trivago

Trivago è tra le app più conosciute per la comparazione dei prezzi degli hotel; permette di confrontare i prezzi di diverse piattaforme di prenotazione aiutando gli utenti a trovare le migliori offerte disponibili. La forza di Trivago è la ricca composizione di filtri per personalizzare la ricerca, inclusi prezzo, valutazione degli ospiti, distanza dalle attrazioni principali e servizi offerti. Plus aggiuntivo? La trasparenza dei prezzi, che mostra chiaramente le tariffe totali, comprese tasse e spese aggiuntive. Te la suggeriamo se desideri trovare il miglior prezzo e ottimizzare i costi del tuo prossimo viaggio. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Hotels.com

Hotels.com è tra le migliori app per prenotare un hotel. Oltre al programma di fidelizzazione "hotels.com rewards" che dà modo di ottenere crediti per soggiornare gratuitamente offre un'interfaccia semplice e intuitiva, con la possibilità di filtrare le ricerche in base a diversi criteri e leggere recensioni dettagliate degli ospiti. Marcia in più? Spesso mette a disposizione sconti esclusivi e promozioni per gli utenti dell'app, rendendola una scelta conveniente per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Airbnb

Forse potremmo inserirlo fuori categoria ma va sicuramente citato tra le app per trovare dove dormire in vacanza. Un'alternativa all'albergo, soprattutto se si soggiorna per più giorni, è quella di scegliere un appartamento. Risulta più spazioso, è dotato di altre camere e solitamente ha in dotazione una lavatrice. L'app di Airbnb funziona in modo molto intuitivo: si sceglie la zona, la durata del viaggio e poi si possono applicare dei filtri per servizi specifici richiesti. Se viaggi da solo o in gruppo hai la possibilità di richiedere un'intera casa, oppure scegliere di dividere l'appartamento con altri, ad esempio affittando solamente una stanza e condividendo le zone comuni. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Secret Escapes

Tra le preferite per gli amanti dei viaggi luxury c'è Secret Escapes: questa app è pensata con ingresso riservato ai soli utenti riservati a cui viene fornito un accesso a offerte scontate per pacchetti vacanza e hotel di lusso. La forza del prodotto è la selezione curata di alloggi di alta qualità, spesso a prezzi significativamente ridotti rispetto alle tariffe standard. Per chi vuole godersi una vacanza luxury ad un prezzo competitivo, questo è sicuramente il prodotto adatto. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Pirati in Viaggio

L'app di Pirati in Viaggio è un "mai più senza" per molti viaggiatori che desiderano risparmiare. Lo strumento nasce come pratico supporto da smartphone per i lettori del sito Pirati in Viaggio che ha lo scopo di proporre pacchetti e offerte travel da capogiro. Non solo alberghi, si trovano di fatti pacchetti completi compresi di volo e cibo per 7 giorni ma anche offerte last minute per un weekend o ancora strutture ricettive con super sconti in periodi specifici dell'anno. Scarica da Play Store Scarica da App Store

