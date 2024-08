Quali sono le migliori app per prenotare un volo?

Gli a cquisti online sono diventati un must nella nostra quotidianità ma migliora sempre di più quando si parla di cellulari. Gli smartphone sono sempre più performanti e tecnologici, in pochi clic ci permettono di fare di tutto, compreso prenotare un viaggio. Gli appassionati giramondo con la sindrome di Wanderlust , trascorrono molto tempo tra TikTok e altri contenuti per immaginare la prossima meta e tra le attività preferite c'è scovare i voli più convenienti… ma quali sono le migliori app per prenotare un volo ? Scopriamolo insieme.

Indice

Skyscanner

In cima alle app per prenotare un volo in modo conveniente c'è Skyscanner: si distingue come comparatore prezzi; in versione smartphone ha una grafica essenziale e user friendly e si propone come un motore di ricerca davvero affidabile con link diretto per poter fare l'acquisto desiderato. Si filtrano i risultati per prezzo, durata del volo, assenza di scali, rapidità e altri fattori a seconda delle proprie preferenze ma la vera marcia in più è nella selezione della destinazione "ovunque": se hai una settimana di ferie ma non hai le idee chiare su dove andare, scegliendo questa modalità l'app mostrerà in automatico le proposte più economiche e competitive con soluzioni dedicate a quel periodo.

Chi ha invece flessibilità sul periodo ma ha una destinazione in mente più chiara può selezionare un intero mese: il tool metterà in evidenza i giorni migliori in cui partire o tornare per spendere meno.

