Migliori app tastiera per iPhone

In questa guida vedremo quali sono le migliori app tastiera iPhone e come cambiare tastiera sullo smartphone e sul tablet

La tastiera di iPhone è migliorata molto nel corso degli anni. Apple ha introdotto, infatti, diverse novità importanti, come l'inserimento del feedback aptico e, più recentemente, una maggiore precisione del correttore automatico, assecondando così le richieste degli utenti. Le alternative, però, non mancano e nell'App Store è possibile scaricare app tastiere per iPhone caratterizzate da funzionalità aggiuntive rispetto alla controparte standard di Apple. Vediamo insieme quali sono le migliori.

Indice

Come cambiare tastiera iPhone

Vi abbiamo già spiegato come cambiare tastiera su iPhone. Si tratta di una procedura indispensabile per il discorso che stiamo affrontando e che, per comodità e completezza, vogliamo riportare rapidamente anche in questo articolo prima di passare alle migliori app tastiera iPhone. Dopo aver scelto e scaricato la keyboard dall'App Store, alla stregua di una qualsiasi altra applicazione, è necessario aggiungerla al sistema per utilizzarla. Procedete, dunque, in questo modo: Sbloccate l'iPhone Aprite l'app Impostazioni Cliccate su Generali Fate tap su Tastiera Cliccate su Tastiere Premete su Aggiungi nuova tastiera e selezionate l'app precedentemente installata. Potete, a questo punto, passare da una tastiera all'altra, modificando l'ordine delle tastiere dalle Impostazioni di iOS e, ovviamente, rimuovere quella di non gradimento. In entrambi i casi, bisognerà entrare nuovamente su Generali, fare tap nella sezione Tastiera e cliccare su Tastiere per fare apparire l'elenco delle keyboard installate sullo smartphone.

Per modificare l'ordine delle tastiere, è sufficiente toccare su Modifica e spostare, mantenendo premuta l'icona a tre righe orizzontali, la tastiera che si desidera utilizzare per prima. Per eliminare tastiera su iOS, invece, occorre toccare l'icona Elimina e selezionare poi Fine.

Migliori app tastiera iPhone: le alternative sull'App Store

GBoard GBoard è sicuramente una delle migliori app tastiera per iPhone gratis. Installata sugli smartphone Android, la tastiera di Google è un'alternativa di sicuro affidamento rispetto alla controparte di Apple. Oltre a riprendere le funzionalità base e ad avere un'estetica semplice ma efficace, GBoard consente di inviare facilmente GIF o emoji, include un campo diretto per la ricerca Google e la digitazione a scorrimento. Scarica da App Store

SwiftKey SwiftKey è un'altra ottima tastiera di terze parti disponibile gratuitamente sull'App Store. Realizzata da Microsoft, la sua migliore caratteristica è sicuramente l'apprendimento automatico. Grazie ai meccanismi di machine learning e Intelligenza Artificiale, questa tastiera apprende le abitudini di scrittura dell'utente, offrendo, poi, risultati congruenti con le abitudini di quest'ultimo. Apprezzabile, inoltre, è la capacità di SwiftKey di memorizzare il gergo utilizzato, i nickname e persino le emoji selezionate maggiormente, oltre che la possibilità di digitazione a scorrimento, altra peculiarità distintiva di questo programma. Non manca, infine, una buona dose di personalizzazione, incentivata da decine di temi a disposizione per arricchire e adattare la tastiera ai propri gusti. Scarica da App Store

Fleksy Come SwiftKey, Fleksy si dimostra particolarmente efficace per chi scrive velocemente. Il buon correttore automatico è, poi, arricchito da una personalizzazione garantita da oltre cinquanta temi colorati (seppure molti a pagamento, con prezzi inferiori a un euro) e dal supporto a diversi tipi di layout, come qwerty, azerty, qwertz e dvorak. Fleksy garantisce, inoltre, la digitazione di emoji (oltre ottocento sono quelle a disposizione degli utenti) e offre un motore di ricerca integrato per condividere GIF animate. Scarica da App Store

Bitmoji Sin dal suo esordio ufficiale, Bitmoji si è proposto come app tastiera per iPhone particolare, a fronte di una diversificazione dell'esperienza d'uso. Anziché puntare sulle funzionalità come il correttore automatico, questa tastiera si rivolge soprattutto ad un utilizzo social, grazie alla moltitudine di emoji e disegni che è possibile creare e inviare direttamente dalla tastiera. Inoltre, è si può creare un avatar personalizzato e inserirlo all'interno di una qualsiasi emoji. L'app è disponibile gratuitamente sull'App Store. Scarica da App Store

GIF Keyboard Molto simile a Bitmoji è GIF Keyboard, seppur con un focus incentrato, in questo caso, sulle GIF, peraltro sempre più in voga tra gli utenti. Come per la controparte analizzata poc'anzi, appare evidente il campo di applicazione di questa tastiera, che si rivolge principalmente ai social network: è possibile, infatti, scegliere tra milioni di GIF disponibili e condividerle sulle principali app social, come WhatsApp, Telegram, Facebook, iMessage, e via discorrendo. Scarica da App Store