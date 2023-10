Come fare il test dell'armocromia con le app

Ci tenete alla vostra immagine e siete sempre alla ricerca di consigli di moda, di tendenze della stagione e di informazioni relative ai colori che vi donano di più? In questo caso, sicuramente avrete sentito parlare dell'armocromia. Se state cercando maggiori informazioni in merito o non avete proprio idea di cosa si tratti, allora vi trovate nel posto giusto. In questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi troverete delle spiegazioni in merito e dei consigli utili. Andremo a vedere insieme che cos'è esattamente l'armocromia e vedremo come fare il test con le app. Esatto, avete capito bene, tramite delle applicazioni, direttamente e comodamente dal vostro dispositivo mobile, potrete fare il test dell'armocromia e scoprire quali sono i colori che donano di più al vostro incarnato. Dunque, ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai paragrafi a seguire. Inoltre, vi consigliamo di scaricare e provare subito le app di cui vi staremo parlando. In questo modo capirete subito come funzionano e qual è quella che preferite. Che ne dire di iniziare subito?

Indice

Che cos'è l'armocromia

Prima di procedere e parlare direttamente delle applicazioni che potrete scaricare e usare per il test dell'armocromia, vediamo prima di cosa si tratta esattamente. L'armocromia è uno studio che si basa sulle tonalità della pelle, dei capelli e degli occhi, utile a trovare i colori e i toni che stanno meglio a ciascuno di noi. Su questi si potrà poi andare a fare una selezione di abiti e trucchi che valorizzano la bellezza di ciascuno. Il test va a differenziare tra quattro categorie principali: primavera, estate, autunno e inverno. A ognuna di queste vengono associati determinati colori. In base all'esito del test, si rientra in una di queste quattro categorie, che prendono il nome delle stagioni. I colori che ci caratterizzano faranno parte della primavera, che accoglie tonalità luminose e calde, dell'estate per cui saranno chiare e fresche, dell'autunno che comprende i toni della terra, caldi e dell'inverno che abbraccia toni più intensi e freddi.

Armocromia

Iniziamo con la prima applicazione di questa nostra guida. Si tratta di Armocromia, disponibile sia per dispositivi Android, che per iOS. Potrete, quindi, scaricarla direttamente dal Play Store o dall'App Store in base allo smartphone che possedete. Quest'app è stata sviluppata dal primo istituto italiano di consulenza d'immagine: l'Italian Image Institute. Dopo averla installata avviatela con un clic sulla sua icona. Potrete poi creare un account gratuito digitando il vostro indirizzo email o accedendo tramite l'utilizzo di uno degli account di Facebook o Google. Una volta visualizzata la pagina principale potrete premere il tasto Armocromia e poi Fai il test. Vi verranno poste delle domande, relative al colore degli occhi e dei capelli, alla tonalità dell'incarnato, ecc. Dopo aver risposto a tutto potrete scoprire la stagione armocromatica a cui appartenete. Potrete poi fare clic sul tasto Provalo per avviare la fotocamera e testare le varie palette delle stagioni e vedere come stanno i colori vicino al vostro viso. Potrete anche fare i test per scoprire la forma del visto e del corpo, in modo tale de poter individuare i capi più adatti al vostro fisico.

Show My Colors

La seconda app che vi consigliamo è Show My Colors, disponibile sia per Android che per iOS e che potrete comodamente trovare sul Play Store o sull'App Store. Una volta scaricata potrete avviarla con un clic sulla sua icona. Fate poi clic sul tasto Quiz, per rispondere alle varie domande del test dell'armocromia relative ai colore dei vostri capelli, della pelle e dei vostri occhi. Al termine fate tap sul comando Mostra risultato per visualizzare la vostra stazione. Per ulteriori dettagli potete fare riferimento alla voce Palette, per visualizzare i colori più adatti a voi, sia per gli abiti, che per il trucco.