Andiamo alla ricerca delle migliori app per vendere libri disponibili sia per device equipaggiati con Android e sia per iOS e iPad

L'unione tra e-commerce e libri è un'opportunità di business ricca di potenzialità. La chiave del successo risiede nella comprensione delle dinamiche legate alla vendita di libri online. Contrariamente alle percezioni comuni, il mercato cartaceo conserva ancora una rilevante rilevanza, offrendo possibilità di guadagno interessanti a chi decide di intraprendere questa strada. Vediamo allora quali sono le migliori app per vendere libri ovvero le piattaforme dedicate alla vendita online di libri, sia usati sia nuovi.

IBS

Tra le prime opzioni per vendere libri online c'è IBS, portale del gruppo Feltrinelli e tra i principali e-commerce in Italia, non solo per l'acquisto ma anche per la vendita di libri usati. La procedura richiede l'apertura di un negozio all'interno della piattaforma. A sua volta, l'apertura del negozio implica un contatto diretto con il team di IBS tramite e-mail con tanto di invio di un contratto di adesione da sottoscrivere. Una volta completata la procedura di registrazione, il venditore è tenuto a caricare la propria lista di libri usati, gestire gli ordini e le spedizioni, oltre a ricevere gli incassi direttamente sul proprio conto corrente. L'integrazione della piattaforma con un eventuale sito e-commerce è possibile attraverso l'uso di chiave API, con una facilitazione per coloro che operano su piattaforme come Prestashop o Magento. Il caricamento dell'inventario di prodotti su IBS.it è gratuito, ma è previsto un abbonamento mensile di 25 euro e una percentuale trattenuta sulla transazione, variabile dal 5% al 15%, a seconda della categoria merceologica. IBS è accessibile anche tramite la sua applicazione mobile, disponibile su Google Play Store per dispositivi Android e su App Store per iOS e iPadOS. Gli utenti possono registrarsi o effettuare il login dalla schermata principale, navigare verso la sezione Mondo IBS, espandere il menu tramite il simbolo + e selezionare Vendi su Marketplace per avviare il processo di vendita.

Libraccio

Per chi intende avviare la vendita di libri usati online, una soluzione da considerare è la piattaforma Libraccio, servizio web gestito da IBS che offre l'opportunità di cedere libri usati di vario genere, compresi i testi scolastici. Su Libraccio, oltre alla possibilità di acquistare libri usati, il team responsabile del servizio è in grado di rivendere volumi di interesse ad altri utenti, facilitando così la transazione. Per comprendere il processo di vendita è sufficiente selezionare la voce Libri usati nella barra superiore e optare per l'opzione Vendi nel menu di sinistra. Nella nuova pagina web inserire i codici ISBN dei libri da vendere, fino a un massimo di 20, inserendoli in elenco e separandoli con spazi, virgole, punti e virgole o a capo. Quindi si verifica l'interesse di Libraccio nell'acquisto dei libri attraverso la consultazione delle schede dei volumi. In caso di interesse, è possibile selezionare i libri da vendere e premere il pulsante Vendi i libri selezionati per aggiungerli alla lista di vendita. I libri usati acquistati da Libraccio possono essere spediti tramite corriere. Per quanto riguarda il pagamento, l'opzione può avvenire tramite buono acquisto, bonifico o PayPal, sempre dopo la verifica delle reali condizioni dell'usato da parte dello staff di Libraccio. Libraccio offre anche una comoda applicazione mobile disponibile per dispositivi Android e iPhone e iPad, agevolando la vendita di libri usati anche attraverso piattaforme mobili.

Momox

Un'altra soluzione per la vendita di libri usati è Momox, app disponibile per piattaforme Android e iOS. Dopo il download dell'app, gli utenti possono scannerizzare i codici ISBN dei libri, nonché di CD, DVD, videogiochi e vinili così da ottenere una valutazione immediata. Momox offre la possibilità di vendere gli articoli a un prezzo garantito, gestendo la spedizione gratuita direttamente dalla sua sede. Il procedimento è privo di negoziati personali o aste; una volta che i prodotti raggiungono la sede di Momox e vengono verificati dallo staff, si procede con il pagamento garantito. Dopo aver scaricato e avviato l'app Momox, gli utenti possono concedere l'accesso alla fotocamera e scannerizzare il codice ISBN del libro desiderato. In alternativa inserire manualmente il codice tramite la scheda Digita. La valutazione del libro ottenuta consente agli utenti di aggiungere l'articolo alla propria box delle vendite. Una volta inseriti tutti i libri destinati alla vendita, l'utente può proseguire al passo successivo, richiedendo l'accesso al proprio account o creandone uno nuovo. In questa fase occorre inserire un IBAN per il pagamento e configurare le preferenze di spedizione, scegliendo tra l'opzione di etichetta di spedizione gratuita o quella con spese di spedizione a carico dell'utente. Una volta completate queste fasi, è possibile controllare il riepilogo dell'ordine e confermare la transazione. La consegna dei libri a Momox seguita da una valutazione definitiva da parte del personale porta al pagamento rapido sull'IBAN indicato. La procedura può essere eseguita tramite l'app Momox o attraverso il sito web della piattaforma, dove gli utenti possono anche trovare altre informazioni sul servizio e il suo funzionamento.

Amazon

La vendita di libri usati e nuovi su Amazon è un'attività che potrebbe richiedere un impegno più elevato rispetto alle altre piattaforme. Ma questa scelta può rappresentare una strategia vincente per ottimizzare i guadagni in quanto offre la possibilità di integrare Amazon con un proprio e-commerce. Per avviare la vendita di libri su Amazon, è necessario procedere con l'apertura di un profilo venditore, configurare il catalogo prodotti includendo tutte le informazioni richieste (codice EAN, SKU, prezzo, condizioni) e ottimizzare le pagine prodotto. Un approccio attento a questi dettagli può influenzare la visibilità e la performance delle vendite, contribuendo a massimizzare l'efficacia della presenza su Amazon.

eBay

La vendita online di libri su eBay è una procedura agevole e intuitivo che offre la flessibilità di optare per la vendita di libri singoli o in stock. Il primo passo consiste nella registrazione su eBay, seguita dalla configurazione dell'account e dalla selezione dell'opzione Vendi per avviare la creazione della prima inserzione, inserendo il codice ISBN del libro. È indispensabile arricchire l'inserzione con tutte le informazioni rilevanti che i potenziali acquirenti si attendono e fornire una descrizione dettagliata del libro, andando oltre le informazioni visibili sulla copertina. eBay offre la flessibilità di scegliere tra l'opzione di vendita immediata tramite le inserzioni Compra subito, che consente agli acquirenti di completare l'acquisto istantaneamente, o l'opzione di vendita all'asta. Quest'ultima potrebbe risultare vantaggiosa per la vendita di libri rari o di particolare valore. In questo caso, dopo aver fissato un prezzo di partenza per l'asta, il libro viene assegnato al miglior offerente al termine del processo di asta. Un approccio strategico nella scelta tra queste opzioni può massimizzare le opportunità di vendita e l'efficacia complessiva della presenza su eBay.