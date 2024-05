Migliori bot telegram

Sì perché i bot sono una di quelle funzioni che potreste non conoscere, ma di cui non sapevate di non poter fare a meno. I bot possono fare qualsiasi cosa: insegnare, giocare, cercare, trasmettere, ricordare, connettersi, integrarsi con altri servizi o persino passare comandi ai dispositivi connessi.

Sulla piattaforma potete infatti inviare messaggi , condividere foto e video , fare videochiamate , creare gruppi e canali , e persino usare i bot. Vi state chiedendo di cosa stiamo parlando? Andiamo a vedere cosa sono, a cosa servono e quali sono i migliori bot su Telegram , anche per chattare, per i gruppi o per guadagnare.

Indice

Cos'è un bot Telegram

I bot di Telegram è sono applicazioni introdotte con Telegram 3.0 che funzionano all'interno della piattaforma e implementano funzionalità aggiuntive alla chat.

In pratica sono account Telegram gestiti da software e non da persone, spesso dotati di capacità di intelligenza artificiale per comunicare con gli utenti umani.

Spesso i bot sono utilizzati per i giochi, ma le aziende li utilizzano per migliorare il servizio clienti. Non solo, ma un bot può fornire aggiornamenti di stato, recuperare dati sulla temperatura, emettere avvisi o persino interrompere determinati processi. Per questo sono utili per l'Internet delle cose (IoT, Internet of Things, in quanto consentono di inviare o ricevere messaggi a diversi dispositivi con un semplice clic).

Essendo dotati di funzionalità AI, i bot di Telegram sono in grado di comunicare come farebbe un utente umano, quindi come riconoscerli? Semplice: se il nome utente termina con la scritta "bot", significa che stiamo interagendo con un bot.

Ma perché usare i bot? Semplice, i bot di Telegram automatizzano le attività ripetitive, fanno risparmiare tempo e aumentano la produttività.

Ci sono diverse categorie di bot: per la raccolta dati, come notizie o previsioni del tempo, per aiutare nella moderazione dei gruppi, per la produttività, che aiutano a prendere appunti o gestiscono i sondaggi, per operare nella finanza, che forniscono approfondimenti sui mercati e assisono nel trading, o persino nei giochi, anche d'azzardo e scommesse.