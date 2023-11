Per questo chi è alle prime armi potrebbe sentirsi disorientato e non sapere quale scegliere. Ma non preoccupatevi, abbiamo selezionato per voi le migliori distro Linux 2023 , sia in assoluto che tra quelle più leggere o gradevoli esteticamente. E in caso vi stiate chiedendo come installare Linux su un computer Windows, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata .

Siete stufi di Windows, non vi trovate con i Mac e ChromeOS non fa per voi? La risposta che cercate potrebbe essere Linux, e il bello di questo sistema operativo gratuito, sicuro e open source è che non ce n'è uno solo: potete scegliere tra un subisso di versioni diverse .

Indice

Migliori distro Linux 2023

State cercando una distro che vi ricordi Windows in modo da non sentirvi troppo spaesati? Oppure ne volete una già pronta e semplice da usare che non richieda troppo di smanettare con il terminale? Qualunque siano le vostre esigenze, c'è una versione di Linux adatta a voi, che siate principianti o smanettoni esperti.

Tutto questo va a definire una distribuzione, sia graficamente che dal punto di vista delle funzionalità, ed è per questo che ci sono distro generiche, distro dedicate agli hacker, distro per chi utilizza computer datati o comunque poco potenti e altre più curate nell'aspetto. Inoltre, la maggior parte del software che troverete in una distribuzione è gratuito e open source.

Come abbiamo anticipato in apertura, Linux è disponibile in tante versioni diverse, le distribuzioni (distro, abbreviato per distribution) che alcuni appassionati chiamano anche flavour (aroma, o sapore).

Alcune di queste funzionalità includono uno strumento di backup e ripristino del sistema, un gestore software per l'installazione e l'aggiornamento del software e un monitor di sistema per il monitoraggio delle prestazioni del sistema, mentre le soluzioni dedicate a privacy e la sicurezza, come la crittografia full-disk e un firewall, la rendono un'ottima scelta per gli utenti più avanzati o che comunque cercano soluzioni più avanzate.

Alcune delle applicazioni chiave incluse in Linux Mint sono la suite LibreOffice , l'editor di immagini GIMP e il terminale, oltre a una serie di strumenti e utilità che la rendono facile da usare e personalizzare, il che è perfetto per i nuovi utenti.

Linux Mint , che non raccoglie dati degli utenti ed è creata su codice open source, include una vasta gamma di applicazioni software per la produttività, la gestione dei contenuti multimediali e l'amministrazione di sistema, rendendola un sistema operativo completo in modo da soddisfare le esigenze degli utenti privati e anche aziendali.

Per questo Linux Mint è una delle distribuzioni Linux più popolari sul Web, nota per la semplicità d'utilizzo e il design a misura di utente . La distro è basata sui sistemi operativi Debian e Ubuntu e presenta l'ambiente desktop Cinnamon, noto per la sua interfaccia tradizionale e intuitiva.

Avete sempre usato computer Windows e cercate una distribuzione che vi faccia sentire a casa? Linux Mint è la soluzione che fa per voi, con un'interfaccia che ricorda molto il sistema operativo di Microsoft (non Windows 11), ma anche ricca di funzioni e versatile.

Gli aggiornamenti sono molto regolari, a cadenza biennale. Una nuova versione di Ubuntu viene infatti rilasciata ogni aprile e ottobre. Le versioni standard Canonical sono supportate per 9 mesi prima di dover eseguire l'aggiornamento, mentre per chi ama la stabilità ci sono le versioni LTS (Long Term Support), rilasciate ogni 2 anni e supportate per cinque anni.

Una delle caratteristiche di Ubuntu è il suo impegno per la sicurezza e la privacy. La distribuzione viene regolarmente aggiornata con le ultime patch di sicurezza e include una gamma di funzionalità come la crittografia a disco completo e un firewall.

Ubuntu, il cui nome deriva da un termine Zulu/Xhosa che significa "comunità" o "insieme", utilizza l'ambiente desktop GNOME, noto per la sua interfaccia moderna e intuitiva, ma ci sono anche varianti come Kubuntu che usano KDE. La distro è progettata pensando alle esigenze degli utenti alle prime armi, con un centro software per l'installazione e l'aggiornamento dei programmi e diversi strumenti preinstallati per poter iniziare subito a lavorare senza preoccuparsi di niente.

Fedora è disponibile in diverse edizioni, per workstation , server, IoT e CoreOS e Silverblue. A differenza di Ubuntu, la distro ha un ciclo di rilascio molto breve e potete scaricarla da qui .

Una delle aree in cui Fedora non eccelle riguarda i requisiti di sistema. GNOME è un ambiente desktop piuttosto pesante e ha bisogno di almeno 8 GB di RAM e di una CPU/GPU abbastanza potente.

Nel complesso, Fedora potrebbe non essere l'opzione migliore per i principianti, ma è ottima per coloro che conoscono Linux, e ha una delle comunità di distribuzioni più attive su Reddit, il che è sempre utile in caso di problemi.

Fedora è una distribuzione Linux ideale per chi è alla ricerca di un software professionale dotato di tutte le ultime funzionalità. La distribuzione, mantenuta dal Fedora Project, è una versione di Red Hat Enterprise Linux , con lo stesso gestore di pacchetti RPM e il supporto a Flatpak e App Image, ma con GNOME come ambiente desktop, anche se sono presenti diverse versioni create dalla comunità, Spins, come Plasma, Xfce, LXQT, MATE e Cinnamon.

La distribuzione è completata da un'ampia documentazione e da una comunità di utenti molto attiva e disponibile, e c'è anche un pratico strumento, chiamato Hello, ricco di suggerimenti utili per iniziare a usare la distribuzione.

Detto questo, Manjaro non è un puro sistema basato su Arch perché non è così all'avanguardia, ma ha dalla sua la stabilità, in quanto tutti i nuovi pacchetti di Arch vengono testati accuratamente prima di essere integrati. Manjaro ha infatti il proprio repository in cui tutti gli aggiornamenti di Arch vengono uniti e inviati successivamente.

La distro, è disponibile in tre varianti ufficiali: KDE Plasma , Xfce e GNOME , e come gli Spins di Fedora, ha molte versioni create dalla comunità come Budgie, Cinnamon e MATE. Il che vi permette di trovare la versione più adatta a voi.

La versatilità di Debian gli permette di supportare tutti i tipi di ambienti grafici, che è anche il motivo che la rende così popolare, ed è probabilmente la soluzione consigliata per chi vuole utilizzare il proprio computer Linux per giocare.

La sua importanza è tale che Debian è anche la base per molte altre distribuzioni, come PureOS, Ubuntu, Pardus, Linux Mint e moltissime altre, tra cui le prime versioni di SteamOS, il sistema operativo di Steam Deck (che ora è invece basato su Arch).

Migliori distro Linux veloci e leggere, per vecchi PC

Perché infatti buttarli via quanto con una distro possono ancora darvi soddisfazioni o essere utilizzati per certi progetti, come per esempio per l'educazione, l'utilizzo come server multimediali o altro? Ecco le migliori versioni di Linux che per girare non richiedono hardware recenti e potenti.

Ma magari volete installare una distribuzione Linux per ridare vita a vecchi computer che non riescono più a eseguire i sistemi operativi moderni, con tutte le loro animazioni ed effetti grafici.

Zorin OS è una distribuzione Linux basata su Ubuntu, e la sua versione lite per computer più vecchi offre l'ambiente desktop Xfce, che garantisce l'utilizzo minore in termini di risorse.

Arch Linux mantiene le cose semplici (in inglese si dice KISS, ovvero Keep It Simple, Stupid), ed è una delle distribuzioni più ricercate progettata per gli utenti Linux esperti che desiderano creare le proprie installazioni personalizzate.

Mentre la distribuzione Linux media fornisce un set predefinito di app, Arch consente agli utenti di assemblare la loro installazione da zero. Lo svantaggio di questa versatilità è, come immaginerete, un processo di installazione estremamente lungo.

I file di configurazione devono infatti essere impostati a mano e tutto, dal partizionamento all'installazione del bootloader, deve essere fatto manualmente. Non c'è una versione "live" per provare la distro, e nessuna utile procedura guidata di configurazione grafica che consenta di scegliere quali programmi e componenti caricare. Il che, anche se ben documentato, è piuttosto arduo per l'utente medio di Linux desktop.

Nondimeno, i vantaggi di Arch Linux sono numerosissimi, come l'ampio repository di pacchetti di Arch, gli strumenti di gestione dei pacchetti e il modello di rilascio progressivo per aggiornamenti continui (e non a versioni) che hanno dato origine a una serie di progetti, come Manjaro, che cercano di coniugare i vantaggi della distro ma in un formato più facilmente digeribile.

Disponibile nelle varianti i686 e x86-64, Arch Linux è leggero e facile da usare, con requisiti minimi da 512 MB di RAM, circa 2 GB di spazio su disco e un processore Pentium 4 o successivo, sebbene alcune CPU meno recenti possano eseguire la distro, e non si possono non citare le varianti BBQLinux e Arch Linux ARM che possono essere installate sul Raspberry Pi.

Potete scaricare Arch Linux da qui.

BunsenLabs Linux Beryllium