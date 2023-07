Migliori hashtag Instagram 2023

Prima di iniziare a mostrarvi le migliori app per generare hashtag e gli hashtag più usati quest'anno, forse sarebbe bene chiarire cosa siano.

La parola hashtag deriva dall'inglese hash (cancelletto) e tag (etichetta), e sono nati con Twitter, dove sono usati per contrassegnare parole chiave e richiamare così l'attenzione degli utenti su temi particolari. All'inizio erano utilizzati come modo semplice per indicizzare i contenuti e successivamente è stato introdotto il collegamento ipertestuale a tutti i messaggi recenti che citano lo stesso hashtag. Da quel momento in poi, gli hashtag sono diventati quasi un mezzo di comunicazione, e sempre in Twitter sono nati i trending topics, cioè l'elenco degli hashtag particolarmente utilizzati.

Oggigiorno è difficile vedere un post sui social media senza didascalia o hashtag, specialmente su Instagram, dove hanno un ruolo fondamentale per il marketing di brand, prodotti e servizi online. Gli hashtag di Instagram sono infatti un modo per etichettare e classificare i contenuti, alimentando i risultati di ricerca sulla pagina Esplora di Instagram, ma aiutano anche l'algoritmo di Instagram a proporre i vostri post agli utenti che potrebbero essere interessati.

Ad esempio, potete cliccare su un hashtag di tendenza come #cibo e vedere tutti i post sul cibo, quasi come creare una chat room basata su quell'hashtag. Gli hashtag sono sempre stati al centro di molti dibattiti, soprattutto in seguito alla raccomandazione di Instagram di utilizzare solo tra 3-5 hashtag, ma man mano che Instagram si sposta verso la ricerca semantica per parole chiave, si apre un nuovo mondo di possibilità nella rilevabilità dei contenuti, indicando che anche le parole nelle didascalie o gli argomenti nei video diventeranno ricercabili. A oggi, però gli hashtag servono e, associati a una forte strategia di contenuti, possono aiutare a farsi trovare.

Ma come si utilizzano gli hashtag per Instagram? Come trovate i migliori hashtag per il vostro account e quali hashtag sono di tendenza in questo momento? Continuate a leggere per trovare le risposte a queste domande.