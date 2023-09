Andiamo a scoprire quindi le più popolari, tenendo presente che il mondo delle mod è in continua evoluzione e in futuro potrebbero essercene alcune di imperdibili non incluse in questa lista. Se non altro avrete un punto di partenza: ma prima di tutto vi ricordiamo la nostra recensione di Starfield , in caso non l'abbiate ancora vista.

Se optate per la seconda ipotesi, potrebbe interessarvi conoscere le migliori mod per Starfield e come installarle su PC, in modo da implementare il DLSS di NVIDIA, ottenere un'interfaccia per l'inventario più dettagliata, o persino avviare il gioco immediatamente, senza doversi sorbire tutta una serie di avvisi, scritte e altri contenuti che fanno perdere solo tempo.

Cosa sono le mod per Starfield

Se vi state chiedendo come funzionino le mod, dovete pensare a un file da scaricare e installare sul gioco (dopo vedremo come) che aggiunge dei contenuti. Tecnicamente, quindi, le mod sono dei DLC ( downloadable content , ovvero contenuto scaricabile), ma la differenza è che mentre i DLC sono sviluppati dal creatore del gioco e quindi sono soluzioni ufficiali, le mod sono create da appassionati.

Da una grafica più accurata a nuove zone nel gioco, da una migliore esperienza in certi ambiti all'eliminazione di contenuti all'avvio del gioco per poter ricominciare a giocare senza perdere tempo in estenuanti preamboli, le mod spaziano dai contenuti più vari, il tutto quasi sempre gratis.

Ma di che contenuti stiamo parlando? Di tutti i tipi, il limite è la fantasia . Sentite giocando che al vostro gioco manchi qualcosa? Molto probabilmente anche qualcun altro l'avrà notato e ci sarà una mod per questo, e in caso non ci sia, se ne avete le capacità potreste crearne una per aiutare gli altri utenti, e chissà, magari farsi anche notare.

Mod sta per modification in inglese, ovvero modifica. Nei videogiochi, dove rappresentano una componente importantissima, riguardano l'aggiunta di un nuovi contenuti, e si trovano prevalentemente nei giochi per PC, e soprattutto in quelli di ruolo (ovvero gli RPG, role-playing game).

Sappiamo che non vedete l'ora di tuffarvi a scoprire le migliori mod per Sfarfield, ma magari non tutti hanno chiaro cosa significhi il termine mod e a cosa servano.

Come installare le mod per Starfield

Ora che abbiamo chiarito cosa siano le mod e a cosa servano, prima di scoprire le migliori per Starfield manca solo un piccolo dettaglio: come si installano le mod?

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, le mod sono quasi tutte per PC, anche se non mancano le eccezioni come nel caso di Skyrim. Nel caso di Starfield, Pete Hines (vicepresidente di Bethesda) ha confermato che in futuro le mod arriveranno anche sulla versione del gioco per Xbox, mentre ricordiamo che Starfield non è disponibile per PS4 o PS5.

Installare le mod per Starfield è piuttosto semplice. Quello che dovrete fare per preparare Stafield è creare un file .ini con un codice specifico che consenta al gioco di leggere e caricare la mod. Completata questa procedura potete installarle seguendo le informazioni fornite dallo sviluppatore ed eventuali suggerimenti.

Ecco come fare per iniziare. Premete i tasti Windows + E per aprire Esplora file, e andate nella posizione Documenti\I miei giochi\Starfield. Quando siete all'interno della cartella, cliccate con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto, selezionate Nuovo e poi cliccate su Documento di testo.

Cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e selezionate Apri con, poi cliccate su Blocco note per aprirlo. Copiate e incollate le seguenti linee di codice:4. Successivamente, aggiungi le seguenti righe di codice:

[Archive]

bInvalidateOlderFiles=1

sResourceDataDirsFinal=

Salvate e chiudete il documento, poi cliccateci sopra con il tasto destro del mouse, selezionate Rinomina (in Windows 11, l'icona con la "A" al centro in alto) e chiamatelo StarfieldCustom.ini.

Windows vi chiederà se volete cambiare l'estensione, cliccate su Sì. L'icona del file dovrebbe passare da una serie di lettere a un'icona a forma di ingranaggio. Assicuratevi che l'estensione sia .ini e non .txt selezionando il file in Esplora file, cliccando in alto su Visualizza, poi su Mostra e infine su Estensioni nome file.

Ora Starfield è pronto a ricevere le mod. Nella maggior parte dei casi, l'installazione richiede semplicemente la decompressione di un archivio .zip e lo spostamento dei file inclusi nella cartella Documents\My Games\Starfield\Data o nella directory di gioco SteamLibrary\steamapps\common\Starfield. Come abbiamo anticipato, leggete sempre la descrizione fornita dallo sviluppatore per il caso specifico.

Vortex

Ma dove trovare le mod? Uno dei siti più popolari è NexusMods, che offre anche un comodo programma open source, Vortex, che funziona da mod manager per installare le mod con un clic, gestirne le impostazioni e i profili, avvisarvi di eventuali aggiornamenti e anche di notificarvi l'arrivo di nuove soluzioni.

Se decidete di utilizzare questo strumento sappiate che la versione gratuita presenta un po' di pubblicità e che non vi consentirà di installare tutte le mod (ma quasi tutte quelle su NexusMods).

Se decidete di installare Vortex, ma comunque di scaricare le mod da Nexus Mods, dovrete creare un account. Andate alla pagina principale e cliccate in alto a destra su Log in. Nella pagina successiva cliccate in basso sulla voce Register now, inserite la vostra email, cliccate su Verify email, poi cliccate sul link che riceverete all'indirizzo di posta elettronica per verificarla e seguite le istruzioni per inserire la password ed effettuare l'accesso.