Quali password manager usare: i migliori

Perché se non utilizzate password sicure potreste essere a rischio di violazioni dei vostri dati, ma anche scegliere lo strumento inadeguato per gestirle potrebbe comportare problemi di sicurezza o anche solo difficoltà di accesso. Andiamo a vedere i migliori password manager sul mercato, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come usare Gestore delle password di Google .

Piacciano o meno, nonostante i proclami dei giganti del Web le password sono ancora parte integrante della nostra vita digitale, ma se non sono sicure (ovvero difficili da indovinare) e uniche per ogni servizio possono essere un pericolo per la nostra identità.

Indice

Cos'è un password manager

Scegliere un password manager può essere complesso, in quanto dovrebbe soddisfare alcuni requisiti come la sicurezza, l'accesso da più piattaforme e altri aspetti che potete approfondire nel nostro articolo dedicato , ma noi abbiamo selezionato per voi i migliori strumenti sul mercato, sia gratuiti che a pagamento. Andiamo a scoprirli.

Tutto quello che dovete ricordare è un'unica password, chiamata " master password ", e che consente l'accesso a questa cassaforte digitale , in genere localizzata su un server. Tramite le app o estensioni per browser del password manager, potete quindi connettervi al vostro archivio di password, con la possibilità spesso di effettuare la compilazione automatica dei campi di accesso in modo da semplificarvi questo aspetto della vostra vita digitale.

Ma in questo modo diventa praticamente impossibile ricordarle tutte: ed è qui che intervengono i password manager , che non solo ci aiutano a creare password efficaci, ma le salvano (insieme a numeri di carte di credito, numeri di conto e altre informazioni sensibili che vorremmo avere sempre a disposizione) in un luogo sicuro in modo idealmente accessibile solo a noi in quanto protetto da crittografia.

Ecco perché questo processo sia sicuro le password devono essere forti, ovvero lunghe e create in modo che non sia possibile indovinarle facilmente, e uniche per ogni sito o app (e, idealmente, associate a un'autenticazione a due fattori).

I migliori password manager gratis

State cercando un password manager ma non volete spendere soldi? In questo caso, aspettatevi di dovervi accontentare di qualche limite, in generale l'impossibilità di ricevere notifiche in caso il vostro account sia apparso in fughe di dati o la funzione che consente di condividere le password con i contatti.

Per scaricare le app di BitWarden, andate a questo indirizzo , dove troverete i link per le app per Windows, Mac, iOS e Android, oltre che per le estensioni per browser.

Per utilizzare Bitwarden, andate sul sito del servizio e cliccate su View Plans & Pricing , poi scegliete un piano e cliccate su Create Free Account o Create Premium Account . Create un account inserendo il vostro indirizzo email, nome e una password principale, poi effettuate l'accesso per iniziare a utilizzare il servizio e cliccate su Nuovo elemento per creare la vostra prima cassaforte.

Rispetto a 1Password, le sue app sono meno curate e non guida l'utente verso la configurazione, il che potrebbe essere meno allettante per chi è alle prime armi, ma nondimeno è uno strumento piuttosto semplice da utilizzare. Inoltre Bitwarden non avvisa gli utenti di eventuali password deboli, e alcune funzionalità avanzate sono a pagamento, come il controllo di eventuali fughe di dati e 1 GB di spazio protetto.

Se siete disposti a qualche rinuncia in termini di facilità di utilizzo, KeePass è uno dei password manager da tenere in maggiore considerazione. Lo strumento, gratuito e open source, consente di creare e salvare le proprie password, ma il processo di installazione e configurazione è un po' meno immediato, senza nominare l'app, dall'aspetto piuttosto retrò.

Le funzioni però ci sono tutte, e KeePass offre una crittografia AES-256 e ChaCha20, oltre a numerose plugin che consentono di espanderne le funzioni.

Un altro ostacolo potrebbero essere le app. Ufficialmente, KeePass supporta Windows, mentre le app per altre piattaforme sono porting non ufficiali.

Potete installare KeePass per Windows qui (se siete indecisi su quale versione installare, controllate questa tabella, ma la maggioranza degli utenti probabilmente sarà soddisfatta di KeePass 2.x), dove troverete anche la versione portatile che non necessita di installazione.

Per macOS e Linux potete utilizzare KeePass 2.x, il cui link è disponibile per queste piattaforme nella scheda per Windows (mono), mentre per Android e iOS dovete scorrere in basso nella pagina e scegliere una delle soluzioni indicate (come Keepass2Android o KeePass Touch), e lo stesso vale per le estensioni per browser.

Per utilizzare KeePass, installate il programma, poi per creare una cassaforte cliccate sul menu File in alto a sinistra e cliccate su Nuovo. Ora digitate la password principale e per aggiungere elementi cliccate in alto a sinistra sull'icona a forma di chiave. Infine, quando avete aggiunto tutti gli elementi, cliccate su File e selezionate Salva per salvare la cassaforte.

Proton Pass