Volete tenervi in forma ma non ne avete mai tempo? Allora potreste prendere in considerazione l'ipotesi di trovare un personal trainer online che vi stimoli e trovi allenamenti non solo mirati, ma anche sempre nuovi per non perdere la motivazione.

Migliori personal trainer online

Due sono i principali difetti di questa soluzione: iniziare non è proprio immediato, perché il questionario è piuttosto lungo, e inoltre l'app è in inglese. Qui trovate il sito web di Caliber, mentre qui le app per Android e iOS .

Inoltre come dicevamo, prima, potete scegliere la soluzione che fa per voi, tra gratuita (senza allenamenti personalizzati e coach) o a pagamento. I piani a pagamento variano a seconda che scegliate gli abbonamenti di gruppo (da 6 euro al mese) o quelli individuali, che costano 22 euro al mese, 59 euro a trimestre o 199 euro l'anno (da app).

Il vostro allenatore progetterà un programma di allenamento e nutrizione personalizzato in base ai vostri obiettivi, fornendo istruzioni individuali, check-in tramite messaggi di testo e video, videochiamate tramite Zoom e note sul vostro modulo utilizzando il feedback video per tenervi sempre motivati.

Per esempio, ci sono allenatori specializzati in forza e condizionamento, allenamenti a corpo libero , perdita di peso , allenamento cardio e di resistenza, costruzione muscolare e una varietà di altri obiettivi di fitness.

Tutti gli allenatori Caliber sono personal trainer accreditati e certificati che hanno esperienza in diverse discipline del fitness, e in caso optiate per questa soluzione verrete abbinati in base alle vostre esigenze, al vostro stile di allenamento preferito e al livello di fitness attuale.

Caliber è una soluzione particolare, in quanto offre lezioni e allenamenti basati sulla scienza, con programmi personalizzati in base alle vostre attrezzature. A disposizione avete due alternative: potete usare l'app (per Android o iOS) e allenarvi da soli gratuitamente, oppure potete lavorare con uno degli allenatori della piattaforma per un supporto e una guida personalizzati.

Joggo, come suggerisce il nome, è uno strumento pensato soprattutto per chi ama correre, ed è perfetta per chi vuole accedere a programmi di allenamento a bassa intensità.

La maggioranza dei personal trainer online infatti offre allenamenti HIIT, ovvero High Intensity Interval Training, concepiti per alternare brevi sforzi molto intensi con periodi di recupero poco intensi per raggiungere l'esaurimento muscolare o metabolico. Questo tipo di allenamenti potrebbero non andare bene per tutti, e Joggo viene incontro a queste necessità.

Con Joggo avrete molte delle funzionalità di altri personal trainer online, come un allenatore individuale, allenamenti programmati e un piano nutrizionale, ma la differenza è che Joggo offre un'enorme libreria di materiale didattico per aiutarvi a imparare come continuare il vostro percorso verso la forma fisica in autonomia, con indicazioni su come prevenire gli infortuni, aumentare la flessibilità, come mangiare per ottenere un vostro obiettivo e molto altro.

Come con Caliber, quando create un account Joggo dovrete completare un sondaggio introduttivo che raccoglierà alcune informazioni sui vostri obiettivi, sul vostro stato di forma fisica, sul vostro livello di esperienza e dove vi piace correre, e come con Caliber potete accedere a un allenatore in grado di rispondere alle vostre necessità. Potete utilizzare la funzione di corsa libera per registrare le vostre prestazioni su una corsa, oppure potete scegliere tra gli allenamenti già pronti, che sono pensati per obiettivi specifici come 5 km o mezza maratona.

Joggo può essere utilizzato per correre su sentieri di montagna, su strada o anche sul tapis roulant, e nonostante Joggo sia particolarmente indicato per i principianti, può essere utilizzato anche da corridori esperti.

Se poi volete allenamenti anche per la parte superiore del corpo, ci sono soluzioni anche per voi, con piani specifici.

Per usarlo, avrete bisogno di uno smartphone, Android o iPhone, e di uno smartwatch per tenere sempre sotto controllo i vostri dati.

L'app è gratuita, ma per ottenere un piano di allenamenti personalizzati dovrete passare a un abbonamento, con piani diversi a seconda delle scelte e prezzi che partono da 33 euro per 3 mesi.

