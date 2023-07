I migliori programmi per feed RSS

Vi abbiamo incuriosito? Magari potrete essere più aggiornati e con meno fatica, no? Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire le app meglio ben fatte, per smartphone e tablet o PC, in modo da non perdere mai nessuna notizia sugli argomenti più importanti per noi.

A questo servono i migliori programmi per RSS feed , ovvero dei programmi in grado di riunire i contenuti da diverse fonti in un unico feed. E se oggigiorno non sono così popolari come potevano esserlo una decina di anni fa, sono comunque usati da milioni di utenti, soprattutto professionisti del settore dell'informazione.

Indice

Cos'è un feed RSS

Per chi si chiedesse cosa sia un feed RSS, RSS sta per RDF Site Summary, dove RDF è uno standard per la descrizione e lo scambio di dati grafici, Really Simple Syndication o Rich Site Summary.

Perché diversi nomi? Perché il concetto di si è sviluppato molto negli anni, ma il concetto è quello di ottenere informazioni da un sito in un feed facilmente leggibile.

I siti Web di solito utilizzano i feed RSS per pubblicare informazioni aggiornate di frequente, come voci di blog, titoli di notizie, episodi di serie audio e video o per la distribuzione di podcast, e gli utenti posso accedervi in un formato standardizzato e leggibile dal computer. L'iscrizione ai feed RSS può consentire a un utente di tenere traccia di molti siti Web diversi in un unico aggregatore di notizie, che monitora costantemente i siti per nuovi contenuti, eliminando la necessità per l'utente di controllarli manualmente. Gli aggregatori di notizie (o RSS reader - lettori RSS) possono essere integrati in un browser, installati su un computer desktop o su un dispositivo mobile.

I lettori RSS possono attingere a quel feed e mostrarli come un elenco di post in stile Twitter, come una griglia di immagini e titoli, o anche come articoli completi, in stile rivista.

Ci sono molti modi diversi per usare i feed RSS, come notizie, per ricevere i titoli del giorno da siti e argomenti che si preferisce, blog o siti specializzati in interessi particolari, aggiornamenti su prezzi e sconti, offerte di lavoro o aggiornamenti meteo.

Ma per accedere a un feed RSS ci vuole un lettore, vediamo i più usati per PC, dispositivi Android o iPhone e iPad.