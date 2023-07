Come modificare la voce: i programmi da usare

Che ne dite, siete pronti per iniziare a modificare la voce dei video presenti sul vostro smartphone o in diretta durante delle chiamate?

Avete molti video sul vostro dispositivo mobile e vi piacerebbe modificare la voce presente? Se vi state chiedendo se è possibile, la risposta è affermativa. Magari volete fare uno scherzo a degli amici o a dei familiari alterando l'audio di un video in cui loro sono presenti, oppure vi serve per motivi professionali. In ogni caso vi stiamo per indicare alcuni programmi a cui fare riferimenti e vi spieghiamo, inoltre, come usarli per modificare voce dei video o delle chiamate Skype . Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi.

Indice

Voxal Voice Changer

Il primo programma di cui andremo a parlare in questa nostra guida è Voxal Voice Changer. Si tratta di una soluzione gratuita per utilizzo personale. Nel caso in cui vi serva per scopi commerciali sarà necessario acquisire la licenza d'uso con quote che partono dai 2,77$ al mese. Potrete scaricare e installare sia su computer Microsoft, che Mac. Avrete la possibilità di apportare modifiche alla voce durante delle videochiamate con programmi come Skype. In che modo? Dopo aver scaricato il programma avviatelo con un clic sulla sua icona. Potrete sfruttare le varie funzioni presenti: sulla parte sinistra vedrete un elenco con tutti gli effetti a vostra disposizione. Se volete distorcere la voce saranno sul lato destro.

Siete curiosi di provarli subito? Dunque, fate clic sul nome dell'effetto poi cliccare la sezione Strumenti e selezionate il tasto dell'Anteprima.

Riceverete una notifica non appena il software avrà applicato l'effetto. A questo punto potrete utilizzare il microfono per dire una frase di prova e, in seguito, riascoltarla per valutare. Se l'effetto sarà di vostro gradimento potrete uscire dall'Anteprima con un nuovo clic sul tasto. Provate i vari effetti e quando avrete trovato quello che più vi serve non vi resta che cliccarci su e avviare il software che dovrete usate per le chiamate. Avrete ancora Voxal Voice Changer aperto, che applicherà l'effetto selezionato sulla vostra voce.