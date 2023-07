Come rallentare le canzoni con i migliori programmi

Siete aspiranti DJ alle prese con le prime modifiche alle canzoni per creare dei vostri remix? Oppure, magari, state realizzando un video per un amico o un familiare con delle foto e una canzone di sottofondo? In entrambi i casi potreste avere bisogno di modificare degli audio, ad esempio rallentarli. Se vi state chiedendo se è possibile, la risposta è si. Se non sapete come si fa non vi preoccupate in quanto stiamo per spiegarvi come si fa. In questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi troverete le istruzioni di cui avete bisogno.

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di prendervi un po' di tempo per dare un'occhiata ai paragrafi a seguire. Troverete, infatti, menzionati dei programmi utili per rallentare le canzoni. Dunque, perché non provarli subito, proprio mentre ve ne parliamo? In questo modo potrete seguire le nostre istruzioni per capire il loro funzionamento e potrete scoprire subito qual è quello che preferite e che fa più al caso vostro.

Che ne dite, siete pronti per cominciare?