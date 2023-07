Come sfumare le canzoni con i migliori programmi

Vi piace la musica e, oltre ad ascoltarla, vi piace modificare le canzoni per creare dei mix tutti vostri? Ecco, in questo caso, questa guida fa proprio al caso vostro. Come probabilmente già saprete ci sono diversi effetti che possono essere applicati alle canzoni. Tra questi potrete anche sfumarle, in modo da farle iniziare o terminare in maniera differente e, magari, unirle ad altri audio. Non sapete come si fa? Nessun problema, siamo qui per spiegarvi come procedere. Nei paragrafi che abbiamo scritto che voi, che compongono questa nostra guida, troverete i migliori programmi da utilizzare per sfumare canzoni. Dunque, se vi abbiamo incuriosito a sufficienza, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura, per ottenere maggiori informazioni sui programmi in questione. Non solo, vi consigliamo anche di scaricarli e provarli subito, in modo tale da capire qual è quello che preferite e che fa al caso vostro. Procediamo subito con la varie alternative, siete pronti?

Indice

Adobe Premiere

Il primo programma che abbiamo deciso di menzionare in questa nostra guida è Adobe Premiere, tra i migliori e più utilizzati per modificare i file audio. Non si tratta di un'opzione gratuita, il software ha un costo di 24,39 euro al mese. Tuttavia, potrete provare le sue funzionalità prima di procedere all'eventuale pagamento grazie a una prova gratuita a disposizione degli utenti. Con Adobe Premiere potrete modificare vari tipi di file audio, indipendentemente dal loro formato. Avrete, quindi, la possibilità di utilizzare le varie funzioni di cui il programma è dotato per applicare vari effetti, tra cui quello di sfumare canzoni. Per scaricare e installare il programma potrete fare riferimento al sito web ufficiale. Una volta presente sul vostro dispositivo lo potrete avviare con un clic sulla sua icona e quando la finestra sarà visibile potrete fare clic sul comando Nuovo progetto. Potrete subito rinominarlo e poi fare doppio clic nella sezione dell'editing che troverete sul lato sinistro in basso. Da qui si aprirà una nuova finestra da cui poter selezionare il file audio da modificare per caricarlo all'interno di Adobe Premiere. Trascinatelo poi nella parte Timeline e muovete il cursore o tutto a destra o tutto a sinistra se volete applicare la sfumatura della canzone rispettivamente all'inizio o alla fine della stessa. Poi fate riferimento alla scheda Effetti, che vedrete nella parte superiore e cliccate su Transizioni audio, sul lato destro; poi fate clic sulla cartella Dissolvenza incrociata. A questo punto non vi resta che scegliere tra potenza costante, guadagno costante o dissolvenza esponenziale, in base al tipo di sfumatura che volete applicare. Cliccate in maniera prolungata su quello che sceglierete e trascinatelo sulla timeline della canzone in modo da posizionarlo. Alla fine, non vi resta che salvare la modifica dal menù File in alto a sinistra.

TwistedWave

Se non volete scaricare alcun programma sul vostro computer, allora potrete optare per una soluzione online. Quale? L'alternativa che vi proponiamo si chiama TwistedWave. Su questo sito web avrete la possibilità di sfumare canzoni con poche e semplici mosse. Non solo, potrete applicare anche altri effetti per modificare i vostri file audio a vostro piacimento e in base alle vostre esigenze. Si tratta di un servizio gratuito, l'unico limite è la durata dell'audio su cui potrete lavorare. Questo, infatti, non deve essere superiore ai 5 minuti. Se volete lavorare a uno di maggiore durata potrete sottoscrivere uno degli abbonamenti il cui costo minimo è di 5 dollari al mese. Dunque, per utilizzarlo fare riferimento al sito web ufficiale e una volta caricato fate clic su Upload a file. Dalla finestra che si aprirà potrete scegliere il file dal vostro computer. Premete su OK per poter avviare l'editor con cui lavorerete. Appena caricato l'audio potrete scegliere la sezione di questo su cui andrete ad applicare dei cambi. Fare riferimento all'estremità sinistra per sfumare l'inizio o a quella destra per sfumare la fine. Espandete la sezione Effect che vedrete nella parte superiore e premete sulla voce Fade in o Fade out. Una volta concluso non vi resta che premere su File e cliccare su Download per scaricare il file modificato.