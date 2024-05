I migliori sfondi di Wallpaper Engine

Chtulu, Buchi neri, anime, tranquilli scorci cittadini, animazioni fantastiche o personaggi dei manga: ecco tutte le immagini da usare come sfondi per il tuo computer!

Se volete dare nuova vita al vostro noioso PC e renderlo più personale, uno sfondo è quello che fa per voi. E per fare questo, una delle soluzioni più efficaci è Wallpaper Engine. L'app, economica ma anche estremamente potente, vi permette infatti di creare i vostri sfondi in pochi minuti. Ma per chi non vuole perdere tempo c'è lo sterminato catalogo di immagini e video creati da utenti come voi. Andiamo quindi a vedere i migliori wallpaper di Wallpaper Engine, che potete scaricare immediatamente. In questo modo trasformerete la vostra scrivania, non solo con immagini mozzafiato, ma con vere e proprie ambientazioni. Molti sfondi di Wallpaper Engine vi consentono infatti di aggiungere interazioni con il PC, che sia audio, testi o altro. Andiamo quindi a vedere una selezione dei più popolari su Steam e altri che spiccano per originalità. Non solo, ma scopriremo anche i migliori a tema anime e quelli più adatti per chi utilizza una configurazione a due monitor.

Indice

I migliori wallpaper di Wallpaper Engine

Lofi Cafe Wallpaper Engine non aggiunge solo uno sfondo animato per la vostra scrivania, ma può anche interagire con il computer per presentare informazioni utili. Lofi Cafe è uno sfondo in grado di mostrarvi una rappresentazione del'audio attualmente in riproduzione e che vi consente di includere la data e l'ora, con un'estetica veramente unica.

4K SCI-FI Black Hole 4K SCI-FI Black Hole raffigura un buco nero rotante circondato da gas multicolori. Lo sfondo non è solo animato, ma potete anche regolarne velocità e ritmo di pulsazione. Il tutto arricchito da un audio che vi terrà con il fiato sospeso.

Sealed Sealed è uno sfondo piuttosto curioso, con un buco di serratura che mostra un paesaggio al di là dello schermo. Ma la particolarità è che questo cambia a seconda dell'ora del giorno, con colori caldi di giorno e freddi di notte.

Pokémon Emerald Waterfall Siete fan dei Pokémon? Allora date un'occhiata a Pokémon Emerald Waterfall, uno sfondo creato con pixel art che mostra Vera (May), Treecko, Torchic e Mudkip seduti su un ponte che si affaccia su una cascata. Lo sfondo è completamente animato, quindi potrete vedere non solo il flusso dell'acqua, ma anche i raggi solari attraverso il fogliame.

Gliding Frongs Gliding Frogs è uno sfondo animato molto curato che offre diverse opzioni. Il rospo al centro gira in cerchio mentre continua a scendere, e anche le nuvole sono animate. E per chi ama le tonalità scure c'è anche una versione notturna.

Halo Infinite 4K Siete fan di Halo? Allora Halo Infinite 4K è lo sfondo che fa per voi, un wallpaper a tema che raffigura una scena notturna con un Halo al centro. Semplice, ma estremamente efficace.

Watching the Universe (red) Watching the Universe (red) è uno sfondo caotico e bellissimo, che raffigura un uomo (vestito come un mago) e un gatto mentre guardano l'universo espandersi da una vetrata a parete. La grafica è di primo livello, come i riflessi sul pavimento, e per chi ama le tonalità fredde c'è anche una variante blu.

Wake Up Wake Up è uno sfondo spettacolare che sfrutta appieno gli effetti di animazione di Wallpaper Engine. Al centro dell'immagine, un ragazzo riposa a letto sul fondo dell'oceano, guardando con una lampada i banchi di pesci e una balena che nuotano attraverso lo schermo. Il tutto arricchito da effetti sonori unici che possono essere attivati o disattivati.

Evening Shinjuku View Evening Shinjuku View è uno sfondo che prende ispirazione dal famoso quartiere di Tokyo, noto per i nightclub e i locali di karaoke illuminati da insegne al neon, oltre che per il distretto dei grattacieli, con bar e ristoranti all'interno di hotel di lusso. La luce del tramonto trasmette l'anima del quartiere, mentre le nuvole in cielo sono animate.

Call of the Cthulhu Call of the Cthulhu, è uno sfondo che presenta un Cthulhu veramente inquietante, un'animazione molto ben fatta e un'atmosfera musicale azzeccata.

I migliori wallpaper anime

Se amate gli anime, Wallpaper Engine è il luogo ideale per trovare gli sfondi adatti al vostro PC! Ecco alcuni tra i più popolari. Lofi Samurai Lofi Samurai è uno dei migliori sfondi anime su Wallpaper Engine. Il wallpaper mostra un samurai solitario in un ambiente animato dalla grafica emozionante. Provatelo e farete fatica a staccarvene.

Hollow Knight - Broken Vessel Hollow Knight - Broken Vessel riprende uno degli anime che più hanno raccolto il favore del pubblico negli ultimi anni. è uno dei titoli di spicco degli ultimi anni. Lo sfondo offre una grafica incredibile, con animazioni delicate ma incisive, sotto forma di scintille e pulsazione di luci.

Cyberpunk: Edgerunners Edgerunners è uno degli sfondi più popolari di Wallpaper Engine. Grafica curatissima, musica coinvolgente e uno scorcio su uno dei momenti clou di uno degli anime più rimpianti dai fan, con la sua prima e unica stagione del 2022. Lo sfondo non è animato, ma se avete amato Lucy e David sarà la vostra scelta numero uno.

Summer Feeling Summer Feeling è uno sfondo che rende in maniera incredibilmente efficace l'atmosfera degli anime "slice of life". Con i suoi colori caldi, l'atmosfera rilassata e lo scorcio marino, questo sfondo rende appieno i sentimenti che proviamo in estate. La maggior parte dello schermo è dominata da nuvole illuminate dal sole al tramonto, mentre il resto della scena raffigura un attraversamento ferroviario vicino a uno specchio d'acqua. Lo sfondo, animato, mostra anche una persona che sta scattando foto al paesaggio, mentre un treno passa alle sue spalle.

Tenkinoko Tenkinoko 天気の子 (Wandering With You) è uno degli sfondi 4K più amati. L'animazione delicata e i colori estremamente curati lo rendono un ottimo sfondo per il vostro desktop.

Then Again Then Again è uno sfondo animato richiama uno scorcio di una cittadina giapponese, con auto, nuvole e persino un treno su una monorotaia. Nonostante non sia in 4K, su Steam è molto popolare, e anche la musica, Something Else di Mitch Murder, rende efficacemente l'ambientazione.

In the Snow In the snow è uno sfondo animato a 60 FPS che mostra la neve cadere su un paesaggio incantevole, con un lago e gli alberi, mentre una ragazza osserva il sole spuntare dalla foresta.

Itachi Questo è per i fan di Naruto. Itachi Uchiha è uno dei personaggi più tosti degli anime e il wallpaper Itachi gli rende pienamente giustizia. L'animazione è veramente efficace, con le particelle volanti che sembrano provenire dal suo vestito e gli occhi che si muovono.

Explosion of Mob's Feelings Mob Psycho è uno degli anime più amati della sua generazione, e lo sfondo Explosion of Mob's Feelings mostra Shigeo Kageyama mentre si rivolge verso di voi. E non sembra proprio amichevole.

Berserk 1080p 60 FPS Berserk è sopravvissuto a Kentarō Miura, e atterrare sul vostro schermo grazie allo sfondo a lui dedicato. Uno dei manga più famosi di sempre può rivivere sul desktop a 60 FPS, con un'animazione delicata ma nondimeno inquietante, che mostra Goku nella sua iconica armatura.

I migliori wallpaper per configurazioni a doppio schermo

Lo sapete che ci sono anche sfondi speciali per chi usa il computer con una configurazione a doppio schermo? Ecco alcuni dei più spettacolari, ma prima assicuratevi di configurare correttamente l'app. Aprite Wallpaper Engine e cliccate su Display in alto a destra. Nella finestra pop-up Scegli visualizzazione, cliccate sul menu a discesa e selezionate "Stretch Single Wallpaper". Ora se non avete uno schermo adatto, verrà deformato, ma rimediamo subito! Rainbow Six Siege Dual Monitor Rainbow Six Siege Dual Monitor è per i fan di Rainbow Six Siege, ma non solo. Grazie alla sua grafica estremamente curata, avrete un effetto incredibile, con una squadra che rompe lo spazio tra i due monitor.

Super Mario Odyssey Seaside Kingdom Super Mario Odyssey Seaside Kingdom è uno sfondo dedicato ai fan di Super Mario che mostra il vostro idraulico preferito mentre si rilassa su una spiaggia, con tanto di pallone colorato e bottiglia di vino!

Star Wars Squadrons Star Wars Squadrons è uno sfondo che riprende il ponte di una nave imperiale con la porta proprio al centro (tra entrambi i monitor). Lo spazio è animato dall'equipaggio e da alcuni Stormtrooper che sorvegliano la porta e pattugliano in giro. Questo sfondo funziona solo se avete gli schermi vicini l'uno all'altro e per ottenere il massimo effetto sarebbe meglio usare due monitor curvi.

Ghost of Hinata Ghost of Hinata è uno sfondo animato dedicato agli appassionati di anime. Qui trovate un paesaggio cittadino con una ragazza in primo piano che si affaccia da un balcone. Il lato sinistro dello schermo mostra le luci, animate, e alcune antenne TV, e sul lato destro troverete la ragazza, i cui capelli ondeggiano al vento.

The Secret World of Arrietty The Secret World of Arrietty è un quadro dipinto con acquerelli di una casa nella foresta. Le foglie stanno cadendo sullo sfondo e sulla destra vedrete alcuni arbusti oscillare. C'è spazio anche per un gatto che dorme accanto alla casa, sul lato sinistro.