Per questo vi indicheremo le migliori VPN , premium, cioè a pagamento, e gratuite, per velocità, affidabilità e altre caratteristiche non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona una VPN .

Ma quali sono le VPN migliori sul mercato? Per rispondere a questa domanda dobbiamo capire meglio cosa sia una VPN e quali siano le vostre necessità, se volete evitare di essere tracciati, nascondere la vostra posizione, per accedere ad esempio a contenuti non disponibili nel vostro Paese, o, in casi estremi, mascherare il traffico a un governo.

Migliori VPN 2023

Un terzo parametro da considerare è l'affidabilità. Le VPN non sono tutte uguali, e visto che tutto il nostro traffico verrà instradato attraverso i loro server è meglio affidarsi a soluzioni che siano state certificate da enti terzi per trasparenza sull'uso dei dati.

Un altro aspetto da considerare è il numero di server a disposizione. In genere tutte le VPN consentono di impostare una posizione "fittizia" (a parte quella di Google One), ma non tutte hanno lo stesso numero di città o Paesi.

Indice

Cos'è una VPN

Prima di partire con la miglior VPN, è giusto chiarire esattamente cosa sia una VPN.

Una VPN (Virtual Private Network, rete privata virtuale) è un servizio che protegge la connessione internet e la privacy online nascondendo il vostro indirizzo IP (che identifica il vostro dispositivo) al provider di servizi Internet o ai siti a cui vi collegate.

In sostanza, quando vi collegate a un sito il vostro traffico Internet viene instradato dal provider sul server del sito che volete visitare, ma con una VPN il traffico passa attraverso un "tunnel crittografato" verso un server remoto appositamente configurato gestito da un host VPN (il servizio che andrete a pagare). In questo modo, il server VPN diventa la fonte dei vostri dati, di fatto nascondendo la vostra identità, posizione e persino i dati di connessione, che sono crittografati.

Le applicazioni di una VPN sono molteplici, come la possibilità di aumentare la sicurezza della vostra connessione, fondamentale in caso vi connettiate a una rete pubblica come quella di un bar, per nascondere la vostra posizione in modo da accedere a contenuti riservati ad altri Paesi o addirittura per superare la censura di un governo, o anche per garantire il trasferimento sicuro dei dati, soprattutto in caso di aziende.

Come abbiamo detto, non tutte le VPN sono uguali, e in genere è consigliato diffidare da soluzioni gratuite. D'altronde nessuno fa nulla per niente, e se alcune aziende vi offrono un servizio che a loro costa, vuol dire che in qualche modo ci guadagnano, per esempio vendendo i vostri dati o in altro modo (a meno di soluzioni open source alimentate dalla comunità come Tor). Per questo, le migliori VPN che vi proponiamo sono tutte a pagamento.

A questo punto si potrebbe discutere sulla necessità o meno di una VPN per garantire la propria sicurezza online, perché, primo non garantisce niente, al massimo il vostro anonimato, e in secondo luogo le VPN sono ormai tutte di grandi società, e per questo è importante che siano certificate da enti terzi per la gestione dei dati e dell'infrastruttura.

Infine, c'è un altro aspetto, le VPN sono generalmente soluzioni a livello di sistema, ovvero tutto il traffico internet in uscita dal computer viene crittografato e nascosto, ma alcune, come Opera e Tor, agiscono solo attraverso il browser, quindi la VPN si applica esclusivamente al vostro traffico in uscita dall'app.

Chiariti questi aspetti, andiamo a vedere le migliori VPN.