Quindi sono perlopiù soluzioni da utilizzare per poco tempo e non per la navigazione di tutti i giorni.

Le VPN (Virtual Private Network) sono infatti servizi che vi consentono di nascondere la vostra attività online, ma attenzione. Usando una VPN tutto il vostro traffico dati passerà attraverso i server di quell'azienda, quindi vorrete assicurarvi che siano in buone mani . In genere, le VPN gratuite sono versioni freemium, ovvero ridotte di servizi a pagamento, con meno traffico dati a disposizione, possibilità di impostare una posizione o altre configurazioni. Inoltre potreste non trovare analisi da organismi di terze parti che ne certificano la trasparenza (audit), e questo è potenzialmente un grosso rischio, perché state esponendo i vostri dati a qualcosa di non certificato.

Se volete migliorare la vostra privacy online o utilizzare un servizio non accessibile dall'Italia, dovete installare una VPN, che nasconde l'indirizzo IP al vostro provider e ai siti a cui vi collegate, soluzione che diventa indispensabile se vi collegate a una rete pubblica. Ma magari non volete o non potete pagare per questo servizio: per questo potreste voler sapere quali sono le migliori VPN gratis .

Migliori VPN gratis

Atlas VPN

Per quanto riguarda la sicurezza, Atlas VPN offre i protocolli IPSec/IKEv2 e WireGuard, Kill Switch, Split tunneling, supporto P2P e non registra log di attività, ma la trasparenza lascia un po' a desiderare, in quanto è presente un audit indipendente solo per la sua app per iOS, il che è un po' poco ma in linea con altre offerte gratuite (da qui il nostro avviso di diffidare di queste soluzioni).

Proton VPN Free

Inoltre il servizio garantisce di non conservare i log e offre funzionalità anti-censura avanzate. Potete scaricarla per sei piattaforme (tra cui Android, iOS, Windows, Mac, Linux) da qui .

Per quanto riguarda la trasparenza, invece, ProtonVPN ha buone politiche sulla privacy e fa eseguire audit pubblici di terze parti. Tutto considerato quindi, Proton VPN Free è probabilmente la migliore soluzione per chi vuole una VPN gratuita .

Il servizio però limita la connessione a un solo dispositivo e, pur consentendo di cambiare posizione del server, permette questa opzione come Atlas VPN per tre luoghi: Paesi Bassi, Giappone e Stati Uniti.

Proton VPN Free è una delle migliori soluzioni per chi vuole una VPN gratuita. La società non pone alcun limite né alla quantità di dati che si possono utilizzare né alle velocità.

Windscribe Free

Su questo punto, l'app desktop è open source e ha avuto diversi audit , mentre le app per dispositivi mobili hanno ricevuto un audit. L'audit del server dovrebbe essere pubblicato nel 2023. Per quanto riguarda invece la sicurezza, Windscribe offre i protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard.

In termini di velocità di connessione, Windscribe Free arriva a 240 Mbps , il che è sicuramente più che sufficiente per la maggior parte degli usi casalinghi. La società afferma di non raccogliere i dati degli utenti, di non tracciarli e di offrire totale trasparenza.

Privado VPN

Per quanto riguarda la sicurezza, PrivadoVPN offre i protocolli OpenVPN e Wireguard , kill switch, split tunneling, proxy PrivadoVPN SOCK55 e afferma di non registrare i log degli utenti, mentre dal punto di vista della trasparenza purtroppo non offre audit indipendenti.

Il servizio consente di sbloccare servizi di streaming popolari come Netflix e BBC iPlayer e offre 10 GB al mese come limite di dati e velocità a 350 Mbps . Inoltre, potete sfruttare la connessione su 10 dispositivi contemporaneamente.

PrivadoVPN Free è un'ottima alternativa a Proton VPN, con numerose funzionalità di personalizzazione e sicurezza, come un kill switch, VPN sempre attiva, split tunneling, protocollo WireGuard e server in 12 località in 10 paesi (Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Messico, Brasile e Argentina).

Hide.me VPN

Tutto sommato, Hide.me è un'ottima proposta se non si vuole pagare per una VPN. Qui trovate il sito ufficiale per scaricare l'app (cliccate a destra su Ottieni piano Gratis ) e ottenere tutti i dettagli.

Un altro lato positivo è che Hide.me non blocca BitTorrent, funzione generalmente bloccata dagli altri servizi gratuiti, mentre per quanto riguarda i limiti il servizio consente la connessione solo da un dispositivo e limita purtroppo la velocità a 25 Mbps .

Hotspot Shield VPN

Hotspot Shield VPN è un servizio molto interessante, in quanto offre dati illimitati e velocità di 230 Mbps su desktop, mentre gli utenti gratuiti su dispositivi mobili purtroppo sono limitati a 2 Mbps. Le connessioni contemporanee illimitate, mentre per quanto riguarda la localizzazione siete limitati a server statunitensi.

Sul fronte della sicurezza, Hotpost Shield VPN offre tre protocolli, Hydra (proprietario), IPSec e OpenVPN protocols, e non avrete un kill switch. La trasparenza è un po' una via di mezzo, in quanto non ha pubblicato audit di terze parti ma è stata valutata dalle altre società che concedono in licenza il suo servizio come Bitdefender Premium VPN.

Quel che è peggio, però, è che il servizio registra alcuni vostri dati come la larghezza di banda utilizzata, il vostro sistema operativo, il tempo di connessione e altro ancora.

Tenete inoltre presente che le app per dispositivi mobili vi mostreranno diversi annunci alla connessione e alla disconnessione, mentre le app per desktop no, anche se queste ultime vi chiederanno ad ogni connessione e disconnessione di andare sul sito dell'azienda. Se siete interessati, qui trovate il sito di Hotspot Shield.