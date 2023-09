Migliori widget su iPad: undici proposte

I widget su iPad uniscono estetica e funzionalità: contribuiscono, infatti, a migliorare l'interfaccia e le schermate del sistema operativo iPadOS di Apple (costituendo essi stessi un importante elemento di personalizzazione), ma migliorano al contempo la produttività, perché danno subito risalto ad applicazioni e funzioni che possono tornare utili nell'uso quotidiano. A tal proposito, una delle maggiori novità di iPadOS 17 sono proprio i widget interattivi. Sin dal loro debutto ufficiale, i widget hanno riscosso un grande successo tra gli utenti Apple. Ma quali sono i migliori widget su iPad? Fermo restando che la tematica può essere intrisa di una forte connotazione soggettiva (soprattutto quando si tratta di app e widget utili per questo o quell'utente), vi riportiamo un elenco di proposte che potrebbero riscontrare apprezzamento tra i lettori, vuoi per estetica e per funzionalità. Buona lettura!

Indice

Google Drive widget

Se parliamo di produttività, Google Drive è certamente una delle app per iPad più diffuse. E il corrispondente widget non è da meno. Basta un breve tocco per avere a portata di mano (o di schermo) alcune delle migliori funzioni offerte dall'app, come documenti recenti, scorciatoie e molto altro. Attivare widget Google Drive su iPad è molto semplice: tenete premuto il dito su uno spazio vuoto dello schermo e fate clic sul pulsante più (+) nella parte superiore della schermata, dopodiché selezionate nel menu a sinistra la voce Drive, per accedere, per l'appunto, alla schermata dei widget dell'applicazione in questione. Di quali widget si tratta? Di un contenitore di file recenti (con un elenco più o meno nutrito, a seconda della dimensione del widget) e una comoda barra di ricerca per cercare al volo file importanti. Potete scaricare app Google Drive per iPad dal badge riportato qui di seguito. SCARICA DA APP STORE

Apple Mail widget

Se parliamo ancora di produttività, un'altra app essenziale su iPad (ancorché a volte rimpiazzata da tante altre migliori app di posta elettronica per iPadOS, come Spark o Gmail, tanto per citare i nomi più noti) è sicuramente Apple Mail, ossia il programma di posta elettronica predefinito all'interno del sistema operativo di Apple. E come abbiamo visto a proposito di Google Drive, anche Apple Mail può fregiarsi di un comodo widget per accedere rapidamente ad alcune funzioni importanti dell'app, in questo caso emblematicamente evidenziate dagli ultimi messaggi di posta elettronica ricevuti. Se utilizzate il tablet per lavoro o più semplicemente volete avere sempre a portata di mano la posta elettronica, i widget di Apple Mail costituiscono un ottimo modo per monitorare le email non lette o una particolare casella. L'attivazione segue lo stesso schema visto poc'anzi: posizionate il dito in uno spazio vuoto della schermata iniziale del tablet e tenetelo premuto per qualche secondo, dopodiché fate tap sul tasto più (+) per aprire la schermata dei widget, avendo cura di selezionare infine quello corrispondente ad Apple Mail. Anche in questo caso, ci sono varie "misure" per adattare meglio il widget alla schermata. E visto che ci siamo, vi sveliamo un piccolo trucco. Dopo aver aggiunto il widget alla schermata iniziale, tenete premuto il dito su di esso e fate tap su Modifica widget per scegliere quale casella di posta elettronica desiderate visualizzare. Questa opzione, peraltro, consente di scegliere di visualizzare tutte le caselle di posta elettronica dell'utente, oppure soltanto le email non lette. Prima di lasciarvi alla lista degli altri migliori widget per iPad, vi invitiamo a leggere un nostro articolo di approfondimento su cosa fare se non arrivano email su iPhone e iPad: potrebbe tornarvi molto utile. SCARICA DA APP STORE

Calendario widget

Il tema della produttività prosegue con il widget Calendario, altra applicazione molto importante per organizzare la propria giornata. Il widget è certamente un buon modo per avere una panoramica chiara ed efficace degli impegni quotidiani. Come per gli altri widget citati nei paragrafi precedenti, l'app Calendario di iPadOS offre un widget estremamente personalizzabile per dimensioni e funzionalità: ci sono varie dimensioni tra cui scegliere e può essere personalizzato in base al calendario sincronizzato, ricordando a tal proposito che questo widget è compatibile con i calendari di Google e Outlook. SCARICA DA APP STORE App bonus: Google Calendario.

File widget

È il gestore file per eccellenza di iPad (anche se non mancano altre ottime alternative di terze parti), ma è anche un comodo raccoglitore (come abbiamo visto nell'articolo sui migliori "trucchi" dell'app File di iPadOS) di funzionalità, come ad esempio la possibilità di convertire immagini in PDF, modificare documenti PDF, scansionare documenti, connettersi a server e tanto altro ancora. L'app File di iPadOS offre un comodo widget per avere subito accesso ai file più recenti presenti nel sistema: e cliccando sul menu Modifica widget (basta impostare prima il widget su iPad e poi tenere premuto su di esso per qualche secondo), è possibile modificare anche le opzioni di visualizzazione dei file. Se, infatti, di fabbrica è impostata la voce "Recenti" (ossia i file aggiunti recentemente), l'utente ha la possibilità di modificare il funzionamento del widget, mostrando magari i file di una cartella specifica. SCARICA DA APP STORE App bonus per la produttività, con un widget ben realizzato: Todoist.

Scorciatoie widget

Scorciatoie è uno dei tools più utilizzati su iPhone e iPad, in quanto consente di massimizzare le funzionalità e, al contempo, personalizzare il proprio dispositivo in base alle esigenze personali. Scorciatoie, infatti, permette di automatizzare determinati processi e attivare comandi sfruttando, ad esempio, l'assistente vocale Siri. Il widget Scorciatoie offre, in tal senso, una panoramica immediata sulle scorciatoie impostate dall'utente. Ovviamente, il funzionamento del widget è subordinato all'utilizzo di questo programma: l'utente, in buona sostanza, deve prima avere impostato qualche scorciatoia per poi accedere alla relativa funzione tramite widget.

Meteo widget

Si tratta di un widget che non può mancare nella schermata principale del dispositivo. Widget Meteo offre, infatti, una panoramica sulle previsioni del tempo, con una personalizzazione in base alla dimensione: Il widget piccolo mostra soltanto la temperatura

Quello medio mostra una previsione oraria

Il widget grande mostra la previsione corrente e quella settimanale. SCARICA DA APP STORE Vi lasciamo con un'app bonus, pensata appositamente per gli amanti dell'estetica: HeyWeather. È caratterizzata da un widget minimale, peraltro impreziosito da una buona dose di personalizzazione, come le tonalità di colore, le informazioni da visualizzare e molto altro. Mica male, non è vero? SCARICA DA APP STORE

Flipboard widget

Insieme ad Apple Notizie, Flipboard è una utile app per non perdersi le notizie più importanti del giorno. Rispetto alla controparte installata di fabbrica sui dispositivi della "mela", Flipboard offre un widget ancora più personalizzabile: possiamo citare, ad esempio, la possibilità di mostrare soltanto determinati argomenti ed evitando temi non interessanti per l'utente. SCARICA DA APP STORE

Deliveries widget

Siete amanti dello shopping? Ecco il widget su misura. L'app Deliveries è impreziosita da un comodissimo widget per tenere a portata di mano gli acquisti online. Una volta configurato, il widget mostrerà, infatti, lo stato attuale degli ordini e la data stimata di consegna. SCARICA DA APP STORE

Orologio widget

Guardare l'ora, ma anche personalizzare il proprio tablet con un widget gradevole esteticamente. Vi proponiamo, di seguito, alcuni dei migliori widget orologio per iPad: FlipClock

WordClock Time Widget

Widgetsmith

Lettori musicali widget

Controllare la musica in riproduzione e accedere "al volo" ai brani della propria playlist. Le app Spotify e Apple Music offrono due ottimi widget adatti allo scopo: entrambi sono personalizzabili e semplici da usare.

Batteria widget

Altro widget molto diffuso tra gli utenti. Il widget batteria, integrato nativamente all'interno del sistema operativo di Apple, offre una panoramica chiara e semplice (nella sua versione più grande) dell'autonomia dei dispositivi Bluetooth collegati, come ad esempio le AirPods.