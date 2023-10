Ma in mezzo a questa marea di offerte, quali sono le migliori app per intelligenza artificiale ? Che sia per correggere una foto, creare un video o scrivere un articolo, ci sono diverse soluzioni a vostra disposizione, gratis e in italiano, per Android o iPhone.

Migliori app intelligenza artificiale per scrivere

Se dovete scrivere spesso testi e state cercando un generatore di contenuti IA che vi aiuti a comporre molto più velocemente articoli avvincenti, post di blog o persino per aiutarvi a scrivere un libro, avete diverse opzioni a vostra disposizione, gratuite e in italiano.

L'app è disponibile per Android gratis, con acquisti in app da 10,99 euro al mese o 22,99 euro una tantum, e anche se le impostazioni sono in inglese potete effettuare le richieste in italiano.

È in grado di produrre un articolo di 1.500 parole in pochi secondi, e offre più di 50 modelli di generazione di contenuti AI, tra cui post di blog , email , testi di marketing , annunci Facebook , annunci Google , descrizioni SEO, comunicati stampa e molto altro.

Jasper è considerato da molti il miglior assistente per scrivere tramite AI. Tutto quello che dovete fare è inserire un testo da cui iniziare, che Jasper analizzerà e utilizzerà per creare frasi , paragrafi o documenti in base all'argomento e al tono che preferite.

Copy.ai è un'app gratis pensata per chi lavora molto su internet e ha bisogno di contenuti SEO, ed è molto semplice da usare. Tutto quello che dovete fare è scegliere il tipo di testo tra oltre 90 modelli per orientarvi verso quello che volete scrivere. Successivamente, scrivete un input, scegliere ii titolo e le parole chiave. Impostate il tono e Copy.ai creerà per voi in men che non si dica un contenuto originale e pronto per la pubblicazione.

Potete scegliere anche lo schema dell'articolo, in modo da essere certi che corrisponda esattamente al vostro caso d'uso, e quanto siete pronti non dovete fare altro che copiarlo nel vostro sito. Funziona sia per testi da zero, che per riscrivere singoli paragrafi o migliorare le frasi.

Ovviamente supporta l'italiano, ed è particolarmente indicato per scrivere su blog, articoli e post sui social media.

Su iOS è gratuito con acquisti in app da 8,99 euro alla settimana o 44,99 euro all'anno, mentre su Android è richiesto un contributo iniziale di 0,19 euro per poterlo installare.

ChatGPT (Android, iOS)