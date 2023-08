Modalità provvisoria PS4 e PS5: cos'è, come avviarla e come uscirne

La Modalità provvisoria della PS4 o PS5 è uno strumento utile per risolvere una serie di problemi che potreste incontrare con la vostra amata console o anche per aggiornarla offline, ma a volte può capitare che mentre state giocando questa si riavvii e vi entri in automatico.

Cosa fare? Prima di andare nel panico e prendere in mano il telefono per mandare la PlayStation in assistenza, provate a dare un'occhiata ai nostri consigli su come uscirne, oltre a vedere cos'è, a cosa serve, come entrarvi spontaneamente e come utilizzarla in caso vogliate sfruttarne le potenzialità.

Ma non solo, in questa guida, che vale sia per PS4 che per PS5, cercheremo anche di capire come risolvere alcuni problemi in caso invece la vostra console non voglia entrare in Modalità provvisoria. Non perdiamo altro tempo e scopriamo tutti i trucchi di questo strumento, oltre a ricordarvi come resettare il controller di PS4 e PS5.