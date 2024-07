Ecco come pagare le multe con l'app IO: semplice, veloce e (quasi) indolore

Grazie infatti agli strumenti dell'app, potrete non solo pagare bolli, tributi e multe in formato digitale, ma anche scansionare qualsiasi avviso cartaceo inquadrando il codice QR relativo.

Per "interagire" intendiamo non solo la possibilità di ricevere messaggi personalizzati, come comunicazioni o avvisi, ma anche di effettuare pagamenti, come bolli e persino multe. Vediamo quindi come vedere e pagare le multe con app IO, perché l'app gratuita, a cui si accede tramite SPID o CIE , porta direttamente nelle tue mani i servizi della Pubblica Amministrazione.

Indice

Servizi consente di consultare i servizi, nazionali e locali, a cui è possibile accedere, e Profilo permette di consultare i propri dati , come il codice fiscale, gestire le opzioni di sicurezza per l'accesso e le preferenze relative a notifiche e altro.

Non solo, ma l'app consente anche di accedere a iniziative istituzionali come il Cashback di Stato , e, come vedremo a breve, di pagare direttamente servizi e tributi (come bollo auto, multe, mensa scolastica).

IO permette di ricevere una serie di comunicazioni da parte degli enti pubblici, come avvisi di scadenze (della carta d'identità, del Pass ZTL o della domanda di iscrizione all'asilo), avvisi di pagamento (come TARI, Multe o Servizi scolastici), e notifiche (come Allerta Italia, Protezione Civile, passaggio in zona ZTL o nuovi documenti disponibili).

IO è un'app open source la cui storia è iniziata nel 2018, quando Diego Piacentini (ex manager Apple e Amazon) ha guidato il Team per la Trasformazione Digitale per lo sviluppo di una soluzione che consentisse ai cittadini di interagire più facilmente con la Pubblica Amministrazione.

Come vedere le multe su app IO

Per attivare Send bisogna andare a questo indirizzo , effettuare l'accesso e registrare la propria PEC. Ora basta andare su app IO, toccare Servizi in basso a destra, poi Send - Notifiche digitali in alto. Nella schermata successiva, tocca in basso Attiva il servizio .

Come ogni messaggio, gli avvisi per le multe saranno disponibili nella sezione Messaggi dell'app, che puoi trovare toccando la scheda omonima, la prima in basso a sinistra dalla schermata iniziale dell'app IO.

Assicurati poi che il tuo telefono consenta le notifiche dall'app. Per iPhone, vai nelle Impostazioni, tocca Notifiche e poi IO. Adesso in alto attiva l'interruttore di fianco a Consenti notifiche .

Volendo, puoi anche attivare la ricezione di email per inoltrare i messaggi anche al tuo indirizzo di posta elettronica. Per farlo, torna indietro e dalla pagina Profilo tocca Inoltro dei messaggi via email , poi metti la spunta di fianco ad Abilita per tutti i servizi attivi .

A questo punto tocca la voce Preferenze e poi quella Notifiche push . Attiva il pulsante di fianco a Mostra anteprime e, se vuoi essere sicuro di non perdere eventuali messaggi non letti, attiva l'interruttore di fianco a Consenti promemoria .

Una delle funzionalità più importanti dell'app IO è la possibilità di ricevere una notifica quando si riceve una multa. Per sfruttare il servizio, assicurati di aver attivato la ricezione di notifiche dall'app, cosa che puoi fare avviando l'app e autenticandoti, poi tocca l'icona Profilo in basso a destra.

Come pagare le multe su app IO

Con IO, puoi effettuare pagamenti verso tutti gli Enti aderenti alla piattaforma PagoPA, con la possibilità di scegliere il gestore della transazione (PSP) più conveniente.

Nella sezione Portafoglio, puoi salvare i tuoi metodi di pagamento preferiti e usarli tutte le volte che vuoi, e avrai sempre a disposizione lo storico delle operazioni, oltre alla sezione Pagamenti che mostrerà tutte le ricevute PagoPA.

Per pagare le multe con app IO hai due opzioni: inquadrando il codice QR della multa in formato cartaceo o direttamente nell'app. Prima di tutto, se lo desideri, puoi aggiungere al portafoglio un metodo di pagamento predefinito.

Tocca Portafoglio e seleziona Metodi di pagamento. Ora tocca Carta di credito o di debito per aggiungere una carta o tocca PayPal pagamento veloce per aggiungere l'account PayPal.

In questo caso, potrai scegliere il gestore di pagamenti, a seconda di quello che chiede una commissione più bassa.

Al momento sono disponibili solo Intesa Sanpaolo e Mooney, che chiedono entrambi 1,50 euro per transazione.

Ora, per pagare una multa in formato cartaceo, tocca la sezione Pagamenti e seleziona il pulsante blu Paga un avviso. Concedi l'accesso alla fotocamera del telefono e inquadra il codice QR. In alternativa, tocca in basso Carica, per caricare un'immagine del bollettino, o Digita, per digitare direttamente il codice di avviso che trovi vicino al codice QR.

In alternativa, puoi pagare una multa ricevuta sull'app, oltre a tutti gli altri tributi, se avete attivato Send. Quando arriva un messaggio, tocca la notifica o vai su Messaggi in basso a destra nella schermata iniziale dell'app, per poi toccare la multa.

Qui troverai il pagamento da effettuare, oltre a eventuali allegati che si possono scaricare. Per pagare direttamente la multa con PagoPA, basta toccare il pulsante blu relativo e seguire le istruzioni a schermo.

In fase di pagamento, puoi usare un metodo preimpostato nel Portafoglio, oppure inserire un metodo di pagamento direttamente. Nel momento in cui scriviamo, la rateizzazione di PayPal che consente di pagare un tributo in tre rate non è ancora attiva su app IO, ma dovrebbe esserlo a breve.