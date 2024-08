I nanometri nei processori sono marketing o hanno un senso?

Cerchiamo di capire cosa significa questo termine, spiegando prima come funzionano i chip e di cosa sono fatti, per poi spiegare perché i nm sono un valore "fittizio", ovvero legato al marketing, ma importante. In quanto determina la "bontà" di un processore, alla stregua di clock e numero di core.

I processori sono ovunque: sono il "cuore" che permette ai nostri telefoni , computer e persino TV o auto di eseguire le loro funzioni. Oltre alla potenza, espressa in GHz, spesso però ci vengono presentati anche legati a un valore espresso in nanometri (nm), e per qualche motivo ci esaltiamo tanto quando a ogni generazione questo valore diminuisce.

Indice

Cosa sono i nanometri nei processori

La maggior parte dei chip disponibili in commercio sono fatti di minuscoli transistor di silicio, componenti elettronici a semiconduttore usati per amplificare o interrompere l'alimentazione dei segnali elettrici, ovvero eseguire operazioni logiche.

Ed è quando ci si riferisce a questi transistor che si parla di nanometri (nm), indicando quello che viene definito il "nodo di processo", "nodo tecnologico" o semplicemente il "nodo".

Il nanometro infatti è un'unità di misura del sistema metrico che corrisponde a 0,000000001 metri, e aziende come Intel, TSMC o Samsung la utilizzano per identificare le procedure di produzione, ovvero quelle che possono essere scambiate per le dimensioni dei transistor. In realtà il termine è molto marketing e poca realtà.

Quando leggiamo 5 nm non abbiamo infatti a che fare con una caratteristica fisica effettiva dei transistor, come lunghezza del gate o passo, del metallo o del gate. Se infatti una volta questo numero indicava la lunghezza del gate, dal 2011 con Intel ha iniziato a riferirsi a numeri progressivamente più piccoli per definire in termini generici una maggiore densità dei transistor.

Possiamo quindi prendere i nanometri di un processore come un'indicazione del grado di miniaturizzazione, il che comporta che ogni produttore di chip abbia il "suo" processo.

Un processo a 5 nm di TSMC è infatti diverso da un processo di Samsung o Intel.

Per quanto riguarda Samsung, restando sul processo a 5 nm, questo corrisponde a 126,9 milioni di transistor per mm quadrato, mentre per TSMC corrisponde a 138,2 milioni di transistor per mm quadrato.

Non solo, ma per esempio quando Intel ha lanciato i suoi chip a 10 nm (100,76 MTr/mm2), forniva le stesse prestazioni dei chip di TSMC a 7 nm (91,2 MTr/mm2). Quindi bisogna prendere questo numero con un minimo di cautela e non come un valore assoluto della bontà di un processore.

Nondimeno, i nanometri hanno assunto un'importanza al pari (e in alcuni casi superiori) ai GHz, ovvero la velocità di clock, in quanto se il numero è piccolo, per esempio passa da 10 nm a 7 nm, e poi a 5 nm e 4 nm, è generalmente associato a un miglioramento nell'efficienza energetica e della velocità.