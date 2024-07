Cosa si vede e come si applica il filtro famiglia su Netflix per bambini?

Hai un abbonamento a Netflix, ma nonostante l'abbondanza di film e serie TV per bambini, ti sei reso conto che molti contenuti in catalogo non sono appropriati per i tuoi figli. Come puoi far sì che non li guardino?

Per fortuna la piattaforma di streaming è dotata di una funzione apposita. Vediamo quindi cos'è e come usare Netflix per i bambini, quali sono i contenuti e come funziona il parental control.

Netflix Bambini è infatti un'area dedicata che consente di creare un profilo con restrizioni in base ai contenuti, dotata inoltre di un'interfaccia più semplice e con la possibilità per i genitori non solo di tenere traccia di quello che vedono, ma anche di limitare l'accesso in base alla fascia d'età o scegliere manualmente le tipologie di film, serie TV o giochi a cui possono accedere figli.