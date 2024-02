Il piano con pubblicità di Netflix è il più economico in Italia, ma ha i suoi limiti. Scopriamo come funziona!

I servizi di streaming hanno un problema: devono sempre aumentare i ricavi, il che vuol dire alzare i prezzi, dare un taglio alla condivisione degli account e al contempo frenare l'emorragia di utenti. Ecco quindi che Netflix nel 2022 ha lanciato una soluzione diversa, poi adottata anche da altre piattaforme: il piano con pubblicità. Sicuramente ne avrete sentito parlare, ma ci sono diversi aspetti che forse non sono immediatamente chiari di Netflix con pubblicità: quanto costa, cosa manca e come attivarlo, per esempio. Ma anche quali sono le limitazioni rispetto agli altri piani, e se mancano delle serie TV. Andiamo a scoprire tutti questi dettagli, oltre a capire quanta pubblicità attenderci, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come abbonarsi a Netflix.

Indice

Cos'è Netflix con pubblicità

Netflix è una delle maggiori piattaforme di streaming al mondo, ma tra il 2022 e il 2023 ha faticato a trovare una strada definita, tra la continua perdita di utenti e una pratica, quella della condivisione degli account, fonte di grattacapi. è una delle maggiori piattaforme di streaming al mondo, ma tra il 2022 e il 2023 ha faticato a trovare una strada definita, tra la continua perdita di utenti e una pratica, quella della condivisione degli account, fonte di grattacapi. A fine 2022, però, l'azienda ha introdotto il primo di una serie di cambiamenti: il piano con pubblicità. Ai tempi la proposta di Netflix comprendeva tre piani, il Base da 7,99 euro al mese, lo Standard da 12,99 euro al mese e il Premium da 17,99 euro al mese, a cui si è aggiunto quello che è stato chiamato Base con pubblicità da 5,49 euro al mese. Come suggerisce il nome, questo piano offre caratteristiche basiche per quanto riguarda la risoluzione e le capacità di streaming su più dispositivi alla volta, oltre che limitazioni per l'accesso al catalogo. Ma soprattutto è caratterizzato dalla presenza di pubblicità. Questo significa che durante la visione potrete essere interrotti da annunci pubblicitari di varia lunghezza, proprio come avviene guardando un film in TV sul digitale terrestre (4/5 minuti di pubblicità ogni ora di visione). Netflix però non si è fermata. Il piano con pubblicità originale offriva infatti una qualità solo a 720p e la possibilità di guardare su un solo dispositivo supportato alla volta, ma ad aprile 2023 è arrivata la novità: la risoluzione è passata a full HD (1080p) e la visione in contemporanea è passata a due dispositivi. Al contempo, il piano ha cambiato nome, diventando piano Standard con pubblicità (in quanto offre le stesse caratteristiche del piano Standard), ma senza aumentare di prezzo!

A quel punto, nonostante il prezzo inferiore, il piano Base risultava inferiore per caratteristiche e meno appetibile, e nel giro di pochi mesi è infatti stato eliminato, come avvenuto a ottobre 2023. Se vi state chiedendo che tipo di pubblicità vengano mostrate, la selezione è effettuata in base ai contenuti che guardate sulla piattaforma, alla vostra posizione generica (come la città e lo stato) e alle informazioni che fornite a Netflix. A meno che non abbiate scelto di revocare il consenso, le pubblicità possono anche essere selezionate in base al vostro utilizzo e/o alle vostre interazioni con le diverse app o siti web di terze parti non affiliati disponibili su Internet. Questa profilazione si chiama pubblicità comportamentale, e se revocate il consenso all'accesso ai vostri dati, vedrete comunque gli annunci, anche se non saranno selezionati utilizzando i dati comportamentali. Ma quanto dura la pubblicità su questo piano, quanto costa e quali sono le limitazioni, anche di catalogo? Andiamo a scoprirlo.

Quanto dura la pubblicità

Il piano Netflix con pubblicità è estremamente allettante, ma una delle domande che potreste porvi prima di sottoscriverlo è quanto dura effettivamente la pubblicità. Non ci sono dati precisi, in quanto varia in base al titolo che si sta guardando, ma non si tratta di una pubblicità troppo invasiva. Non più di quella che potreste vedere durante uno spettacolo sul digitale terrestre, comunque. E in ogni caso sui profili Bambini non viene mai mostrata pubblicità. Netflix afferma infatti che si possono mediamente vedere circa 4 minuti di pubblicità ogni ora di visione, il che significa che per episodi di una serie TV da 30 minuti potete attendervi circa 2 minuti e rotti di interruzioni, mentre per film da 2 ore arriverete a circa 8 minuti. Per quanto riguarda la durata di ogni spot, all'inizio le interruzioni duravano 15 o 30 secondi, ma da novembre 2023 sono stati introdotti annunci di 10, 20 o anche 60 secondi. La pubblicità potrà essere mostrata prima e anche durante alcune serie TV e film, mentre per quanto riguarda i film appena usciti, la pubblicità sarà solo prima dell'inizio del contenuto. All'inizio dell'interruzione pubblicitaria, nell'angolo in alto a destra apparirà il numero di pubblicità previste per l'interruzione con un countdown in secondi. All'avvio di una pubblicità vedrete sulla barra di avanzamento dei puntini gialli che indicano il numero di spot, e ovviamente non potrete mandare avanti velocemente e saltare durante la riproduzione dello spot.

Che dispositivi lo supportano

Prima di sottoscrivere un piano con pubblicità di Netflix sicuramente vi chiederete quali siano i dispositivi compatibili con il servizio. Ebbene, quasi tutti i dispositivi supportati da Netflix per gli altri piani sono compatibili con il piano con pubblicità (qui potete trovare l'elenco completo dei dispositivi supportati). Questo significa che il piano Netflix con pubblicità sarà supportato da smart TV compatibili, set-top box come i decoder TIMVision e Sky Q, dispositivi Android e Apple, console PS4, PS5 e Xbox, PC e laptop, lettori Blu-ray e lettori per lo streaming come Apple TV, Chromecast, NOW. Ci sono però delle limitazioni, in quanto una piccola percentuale di dispositivi compatibile con i piani Netflix senza pubblicità non supporta i piani Netflix con pubblicità. Questo succede perché l'app Netflix o il software sul dispositivo non possono essere aggiornati alla versione che supporta la pubblicità. Se vi state per esempio chiedendo se potete accedere al piano Netflix con pubblicità da Chromecast, sappiate che dipende dal tipo di dispositivo. Come vedete dalla tabella qui sotto, Chromecast e Chromecast Ultra non sono compatibili con Netflix con pubblicità, mentre Chromecast con Google TV e Chromecast HD con Google TV lo sono.

Modelli Funziona con i piani con pubblicità Supporto sottotitoli e audio Chromecast Sottotitoli, audio alternativo, audio surround 5.1 Chromecast Ultra Sottotitoli, audio alternativo, audio surround 5.1, Dolby Atmos Chromecast con Google TV ✓ Sottotitoli, audio alternativo, audio surround 5.1, Dolby Atmos Chromecast HD con Google TV ✓ Sottotitoli, audio alternativo, audio surround 5.1, Dolby Atmos

Per quanto riguarda Apple TV, il piano con pubblicità è inoltre compatibile solo con Apple TV HD e modelli successivi con la versione più recente del software e con l'app aggiornata, mentre non potrete accedervi da console PS3 o app Netflix per Windows. Potete comunque verificare se la vostra TV o il dispositivo per lo streaming sono compatibili con un piano con pubblicità, ecco come fare. Se avete già effettuato l'accesso a Netflix, dalla schermata iniziale andate sul lato sinistro per aprire il menu, poi in fondo andate sul lato destro e selezionate Chiedi assistenza. Infine cliccate su Compatibilità dei piani. Se non avete ancora effettuato l'accesso, aprite l'app Netflix sulla TV o sul dispositivo per lo streaming, cliccate su Chiedi assistenza e selezionate Compatibilità dei piani.

Quanto costa Netflix con pubblicità

Come abbiamo anticipato nel primo capitolo, Netflix ha effettuato alcuni aggiustamenti ai suoi piani. Nel momento in cui scriviamo, la piattaforma offre tre soluzioni. Il piano Standard con pubblicità presenta appunto la pubblicità su film e serie TV del catalogo (a parte una selezione che non verrà mostrata), risoluzione full HD, possibilità di visione su due dispositivi alla volta e download su due dispositivi alla volta (massimo 15 download per dispositivo al mese), al prezzo di 5,49 euro al mese. Per confronto, il piano Standard presenta le stesse caratteristiche, ma senza pubblicità e con la possibilità di aggiungere un utente extra che non vive con voi, al prezzo di 12,99 euro al mese. In alternativa, il piano Premium permette la visione a risoluzione Ultra HD, aggiunge l'Audio Spaziale e consente la visione in contemporanea su 4 dispositivi alla volta, oltre alla possibilità di aggiungere fino a 2 utenti extra. Il tutto al costo di 17,99 euro al mese.

Cosa manca al catalogo di Netflix con pubblicità: le serie escluse

Una delle caratteristiche del piano Netflix con pubblicità è la quasi assoluta compatibilità con il ricco catalogo di contenuti proposti da Netflix. Quasi, perché alcuni di questi contenuti, nella fattispecie un certo numero di film e serie TV, potrebbero essere visualizzati con l'icona di un lucchetto sul titolo, che indicherà la non compatibilità con il piano. Se infatti la maggioranza di titoli in catalogo è disponibile sul piano con pubblicità, alcuni non saranno disponibili a causa di limitazioni legate alle licenze. Quindi nella ricerca o quando sfogliate Netflix questi titoli saranno contrassegnati dall'icona del lucchetto, mentre al posto del pulsante di riproduzione troverete un banner che vi invita a passare a uno dei due piani senza pubblicità. Ma cosa manca nello specifico al catalogo di Netflix con pubblicità, ovvero i film e le serie escluse? Non c'è un elenco preciso, anche perché le serie su Netflix cambiano in continuazione. Per questo motivo, non è possibile dare una risposta esatta e l'unica cosa che potete fare è andare su un sito come JustWatch e controllare i film e le serie TV disponibili su Netflix con pubblicità. Per farlo, potete andare qui o impostare da voi il filtro dalla home di JustWatch, cliccare su Più visti in alto e selezionare l'icona Netflix with Ads (bianca con la scritta rossa). In generale, mancano più film che serie TV in Italia, e al lancio erano 1910 i film mancanti contro solo 70 serie TV. La notizia positiva però è che questa differenza potrebbe non durare per sempre, in quanto già al lancio Netflix ha affermato di essere al lavoro per risolvere il problema.

Quali sono le limitazioni di Netflix con pubblicità

Oltre a un numero leggermente inferiore di film e serie TV disponibili, il piano Netflix con pubblicità è caratterizzato anche da alcune limitazioni. Vi abbiamo già anticipato nel corso di questa guida, ma ricapitoliamole qui tutte insieme. Il piano Standard con pubblicità consente di vedere i contenuti in Full HD, su un massimo di 2 dispositivi alla volta e permette il download dei contenuti su due dispositivi alla volta, per un massimo di 15 download per dispositivo al mese. A vederlo così sembra molto simile al piano Standard normale, ma ci sono alcune differenze oltre all'assenza di pubblicità. Innanzitutto, il piano Standard può avere fino a 100 download attivi contemporaneamente, e in secondo luogo permette di aggiungere 1 utente extra che non vive con il gruppo famigliare. Gli utenti extra sono degli slot dal costo di 4,99 euro al mese disponibili sui piani Netflix senza pubblicità e introdotti a maggio 2023 dal gigante dello streaming per combattere la condivisione degli account (qui trovate il nostro approfondimento a riguardo). Le differenze con il piano Premium sono ancora più marcate, in quanto questo consente di guardare i contenuti in Ultra HD e con Audio Spaziale su 4 dispositivi alla volta e di scaricarli su 6 dispositivi alla volta. Inoltre il piano Premium offre la possibilità di aggiungere fino a 2 utenti extra che non vivono nel nucleo familiare. Riassumendo, le limitazioni del piano con pubblicità riguardano l'impossibilità di aggiungere utenti extra, di scaricare 100 contenuti sul dispositivo per la visione offline e, rispetto al piano Premium, una minore risoluzione, un numero minore di dispositivi da cui guardare e scaricare in contemporanea e l'assenza dell'Audio Spaziale.

Come attivare Netflix con pubblicità

A questo punto avete tutti gli strumenti per sapere se il piano Netflix con pubblicità possa fare per voi. Ma come attivarlo? Il piano Netflix con pubblicità si attiva esattamente come gli altri piani del servizio. Da PC, andate nella pagina principale della piattaforma e inserite il vostro indirizzo email nel campo al centro della schermata, poi cliccate su Inizia. Cliccate su Continua e inserite una password, poi se volete mettete il segno di spunta accanto a Sì, inviatemi email con le offerte speciali di Netflix e cliccate sul pulsante Continua. Ora riceverete un'email di conferma, cliccate sul link in essa contenuto e nella pagina che si apre selezionate il piano Standard con pubblicità. Controllate che la scheda del piano sia diventata rossa e cliccate su Continua, poi inserite un metodo di pagamento (carta di credito o di debito, oppure PayPal), eventualmente digitate un Codice regalo Netflix. Ora cliccate su Inizia l'abbonamento a pagamento. Da app per Android la procedura è la stessa: cliccate su Inizia, poi inserite la vostra email e cliccate su Inizia. Ora inserite una password, scegliete se ricevere email promozionali e cliccate su Continua. Riceverete un'email di conferma da parte di Netflix: cliccate su Continua e seguite la procedura appena vista da PC, in quanto si aprirà una pagina Web da cui potrete abbonarvi. Da iPhone non potete seguire questa procedura, quindi o vi iscrivete e abbonate da browser, come abbiamo visto sopra, oppure installate l'app e toccate il link netflix.com/more per creare un account: si aprirà una pagina Web sul browser predefinito per effettuare la procedura. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Domande e risposte

Che vuol dire Netflix con pubblicità? Netflix con pubblicità è un piano Netflix simile al piano Standard ma più economico in quanto presenta della pubblicità durante la visione dei contenuti. Il piano ha alcune limitazioni, ovvero un catalogo leggermente inferiore, non consente di effettuare più di 15 download al mese per la visione offline (per dispositivo) e non offre la possibilità di aggiungere un account extra per chi non vive nel nucleo familiare.