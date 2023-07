Cos’è e come funziona NGL?

NGL è un'applicazione popolare che offre la possibilità di porre domande anonime sui social network , focalizzandosi principalmente su Instagram. Questa applicazione è stata sviluppata per garantire l'anonimato durante le interazioni sociali. L'acronimo "NGL" sta per "Not Gonna Lie", che significa "non dirò bugie" in inglese. Il funzionamento di NGL è semplice e intuitivo. Una volta scaricata l'app, gli utenti possono creare un link personalizzato da condividere nelle loro Storie o nel profilo, invitando così i propri follower a inviare messaggi in forma anonima. Quando qualcuno invia un messaggio, l'utente riceverà i messaggi nella casella di posta di NGL. Da lì, l'utente ha la possibilità di rispondere e pubblicare i messaggi ricevuti nella propria Storia di Instagram.

Cos’è l’app NGL

NGL è un'applicazione progettata per consentire agli utenti di chiedere ai propri follower su piattaforme social come Instagram , escludendo Snapchat, di aggiungere commenti o fare domande in totale anonimato. Questa funzionalità non è nativamente integrata in Instagram; per utilizzarla, è necessario scaricare un'applicazione separata disponibile sia per dispositivi Android sia iOS , nota come "NGL: q&a anonime". Il funzionamento dell'app prevede la generazione di un URL che può essere pubblicato nelle Storie o nei Post dell'utente. Per iniziare, l'utente deve scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo mobile e inserire il proprio nome utente di Instagram per creare il link. Una volta pubblicate le domande, gli amici possono rispondere in forma anonima .

NGL, come funziona

Il primo passaggio consiste nel copiare il proprio link dedicato e incollarlo nell'adesivo Link di Instagram. Per fare ciò, basta aprire la sezione Crea delle Storie su Instagram, selezionare l'adesivo Link e incollare il link nelle informazioni del link. Successivamente scrivere la didascalia desiderata e spostare l'icona dell'adesivo sullo schermo. Una volta pubblicato il proprio ngl.link, i follower di Instagram possono inviare messaggi anonimi tramite NGL . Le risposte ricevute verranno visualizzate nella sezione Posta in arrivo dell'app NGL e l'utente potrà condividere queste risposte nelle proprie Storie di Instagram mediante screenshot. Quindi aggiungere il proprio ngl.link alla biografia di Instagram per ricevere ulteriori messaggi.

Su Ask.fm, gli utenti potevano porre domande o esprimere opinioni in forma anonima e attendere una risposta. Per iniziare con NGL, è necessario scaricare l'applicazione e attivare l'opzione "ricevi messaggi anonimi".

La tendenza è di utilizzare l'applicazione NGL per postare il proprio link nelle Storie di Instagram utilizzando l'apposito adesivo. Questo permette agli utenti di ricevere domande o commenti in modo anonimo e di condividere le risposte ricevute attraverso uno screenshot nella propria Storia. Per chi ha esperienza nell'utilizzo di Ask.fm, NGL risulta molto simile a questo strumento.

NGL e i problemi di sicurezza

La tematica della privacy e della sicurezza è diventata cruciale nel contesto dei social media.

L'anonimato, sebbene possa sembrare un vantaggio, in realtà può aggravare la situazione. I messaggi anonimi possono toccare argomenti delicati per gli utenti e possono facilitare molestie e comportamenti razzisti. È emerso un esempio preoccupante con Ask.fm, un'azienda accusata negli Stati Uniti di aver contribuito al suicidio di alcuni adolescenti a causa della mancanza di filtri nei messaggi ricevuti. NGL ha affrontato questa sfida sviluppando un sistema basato sull'intelligenza artificiale per la moderazione dei contenuti. Il sito si impegna a rassicurare gli utenti dichiarando: "Per garantire la sicurezza dei nostri utenti, utilizziamo una delle migliori intelligenze artificiali per la moderazione dei contenuti. Il nostro algoritmo è in grado di comprendere il significato semantico delle emoji e il nostro web scraper estrae esempi specifici di utilizzo contestuale delle emoji. In questo modo, siamo aggiornati sui trend, comprendiamo il gergo e possiamo filtrare i messaggi dannosi".

La capacità effettiva dell'intelligenza artificiale di bloccare contenuti inappropriati non è sempre garantita.

Un articolo di Nbc ha dimostrato che l'intelligenza artificiale riesce a bloccare emoji inadatte al linguaggio comune, ma talvolta fallisce nel fermare messaggi con contenuti di "bodyshaming" o bullismo, come ad esempio l'insulto "sei un perdente". Nel caso della lingua italiana, un test condotto da Repubblica ha rilevato che la situazione si aggrava ulteriormente. Il sistema, basato sulla lingua inglese, sembra non essere in grado di riconoscere insulti e oscenità specifiche della lingua italiana utilizzata dagli utenti. Di conseguenza, l'unica soluzione per gli utenti è cliccare il tasto in alto a destra per segnalare il profilo e richiederne il blocco.