Dai Baby Boomer agli Screenagers: i nomi di tutte le generazioni a confronto

Una guida per orientarsi tra nomi non sempre intuitivi, utile ai nonni quanto ai pro nipoti

Millennials, Baby Boomers, Generazione Z: sicuramente ne avete sentito parlare in TV o nelle discussioni, oppure letto su giornali e libri. Ma cosa significano questi termini, cosa sono le generazioni e perché c'è il bisogno di definirle? La risposta non è così semplice, come non lo è l'assegnazione stessa dei nomi delle generazioni, che non vengono stabiliti da un ente specifico. A complicare le cose, c'è il fatto che le generazioni vengono determinate in base a un intervallo temporale di nascita. Secondo alcuni sociologi, questo è un problema, perché siamo portati a semplificare le loro caratteristiche, come il fatto di essere sempre collegati al cellulare, essere pigri o altro. Nondimeno, è indubbio che ci siano tratti comuni legati a situazioni socioculturali comuni. Queste caratteristiche hanno una estrema importanza per gli esperti di marketing, e devono essere analizzate per intercettare correttamente gli utenti appartenenti alle diverse fasce di età. Vediamo quindi quali sono i diversi nomi delle generazioni, a partire dalla Generazione Perduta per arrivare a quella che rappresenta (o è tenuta a rappresentare) una nuova nascita: la Generazione Alpha.

Indice

Cosa si intende per generazione

Una generazione è un gruppo di persone nate all'incirca nello stesso periodo, raggruppate normalmente per un intervallo di tempo di circa 20 anni. I primi a nominare le diverse generazioni sono stati i teorici Neil Howe e William Strauss nel loro libro del 1991, e a loro viene attribuito il merito di aver coniato il termine Millennials. I nomi delle generazioni esemplificano la nostra tendenza umana a categorizzarci, ma hanno una connotazione e un significato ben preciso. Il periodo in cui nasciamo, la cosiddetta coorte anagrafica, influisce infatti sui nostri atteggiamenti, percezioni, valori e comportamenti. In pratica ogni generazione è classificata in base a tratti comuni legati a situazioni socioculturali che l'ha segnata nelle prime fasi dell'esistenza. E anche se non è una scienza esatta, in quanto come collettività siamo influenzati da eventi sociali indipendentemente dalla nostra data di nascita, oltre a continuare a formarci anche successivamente agli anni giovanili, indubbiamente ogni generazione ha le sue caratteristiche. C'è un altro problema, a parte i Baby Boomers, il cui inizio è stato segnato da uno specifico evento storico, la fine della seconda guerra mondiale, non esiste inoltre una netta linea di demarcazione tra l'inizio e la fine di una generazione. Piuttosto, c'è una variazione tra i cinque e i dieci anni nel passaggio che segna il suo inizio e fine, così come non c'è una formula concordata che stabilisca quanto debba essere lungo quell'intervallo. Particolarmente interessante è inoltre la genesi dei nomi, non definita da un ente specifico ma da diverse persone e poi entrata nell'uso comune. Andiamo a vedere quindi i nomi delle varie generazioni, i loro intervalli e i loro significati. In questa analisi, partiremo dai Baby Boomers, ma questo non significa che non ci siano generazioni precedenti. La prima generazione presa in esame è la cosiddetta Generazione Perduta, che copre i nati tra il 1883 e il 1990 e si riferisce in modo particolare ai giovani che prestarono servizio nella Prima Guerra mondiale. Il nome proviene dalla scrittrice Gertrude Stein, poi ripreso da Hernest Hemingway, suo amico, nel libro Festa Mobile. Segue la Greatest Generation, la Grande Generazione, che copre i nati tra il 1901 e il 1927. Nominata così dal libro omonimo del giornalista Tom Brokaw, si riferisce alla generazione di giovani che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. C'è poi la Generazione Silenziosa, che comprende i nati tra il 1928 e il 1945. Gli appartenenti a questa generazione hanno partecipato al movimento per i diritti civili e partecipato alla contestazione degli anni sessanta. Da qui in poi, troviamo le generazioni che prenderemo in esame nell'articolo: i Baby Boomers, la Generazione X, i Millennials, la Generazione Z e la generazione Alpha.

Baby Boomers

I Baby Boomers sono l'unica generazione che è stata definita da un ente governativo ufficiale: l'US Census Bureau (che fa parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti). Questo termine deriva dall'enorme "boom" della popolazione dopo la Seconda Guerra Mondiale e include i nati tra il 1946 e il 1964, quando il tasso di natalità ha ricominciato a diminuire. Questa generazione ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare le norme culturali, assistendo a significativi cambiamenti sociali e contribuendo alla prosperità economica che ha segnato la seconda metà del XX secolo. L'ISTAT divide questa generazione in due sottogruppi, chiamati Generazione dell'Impegno (Baby Boom 1), per i nati fino al 1955, e la Generazione dell'identità (Baby boom 2). I Baby Boomers, definiti come autosufficienti, ottimisti e competitivi, sono quelli considerati con meno dimestichezza con le tecnologie.

Generazione X

La Generazione X, che comprende i nati tra il 1965 e il 1980, presenta un tasso di natalità significativamente più basso rispetto ai Boomers. Il termine, che fu usato inizialmente nel 1953 per un fotoreportage di fotografi della Magnum, come Robert Capa e Henri Cartier-Bresson sui ventenni che avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale, venne attribuito in seguito a questa generazione dal libro di Douglas Coupland "Generation X: Tales for an Accelerated Culture". Detta anche Generazione invisibile o, dall'ISTAT, Generazione di transizione, questa generazione è vissuta all'ombra dei Baby Boomers e in Italia è nota per la cosiddetta "tattica del rinvio", per l'età avanzata a cui si sposano. Gli sviluppi notevoli del tempo includono la caduta del muro di Berlino, i primi computer e un'enfasi senza precedenti sull'istruzione. Gli individui che appartengono a questa generazione non hanno conosciuto le nuove tecnologie fin dalla nascita, ma sono stati tra i primi utilizzatori di Internet, dei forum, dei blog e dei social network. Si trovano a metà strada tra due epoche completamente diverse: quella dei Baby Boomers e dei tradizionalisti e quella delle generazioni native digitali. Questa generazione, modellata dalle trasformazioni sociali della fine del XX secolo, è caratterizzata da reazionismo, ribellione, autosufficienza, individualismo e una sfiducia generale nei confronti dell'autorità istituzionale. Tra il 1977 e il 1983 alcuni considerano anche una micro-generazione di transizione chiamata Xennials, che colma il divario tra la Generazione X e i Millennials. Avendo vissuto un'infanzia analogica e un'età adulta digitale, gli individui di questa coorte hanno una prospettiva unica, avendo assistito alla transizione dalle modalità tradizionali di comunicazione all'era digitale

I Millennials

I Millennials sono probabilmente la coorte di cui si è parlato di più. Non è del tutto certo dove inizia e finisce la generazione, ma sono approssimativamente quelli nati dal 1980 al 1995. Detta anche Generazione Y, termine apparso nel 1993 nelle rivista Ad Age, sono la generazione di MTV, quelli che sono diventati adulti all'inizio del millennio e che hanno vissuto direttamente l'11 settembre. Soprattutto, sono i primi nativi digitali, anche se per generazione digitale si definisce in genere la generazione Z. Sono comunque quelli che hanno partecipato all'ascesa di Internet e hanno affrontato i problemi finanziari a seguito della Grande Recessione. Secondo gli scrittori Strauss e Howe, che hanno coniato il termine Millennials, gli appartenenti a questa generazione presentano una forte somiglianza con quelli della Grande Generazione, perché come loro hanno un forte senso del dovere e restano molto legati alla loro patria d'origine. A seguito della recessione, si è però iniziati a paragonarli sempre più spesso alla Generazione Perduta. Negli Stati Uniti vengono descritti come la peggiore generazione della storia per il loro narcisismo, e vengono chiamati anche Trophy Generation, per l'attitudine a pensare che si possa ottenere quello che si vuole grazie alla partecipazione.

La Generazione Z

La Generazione Z (Gen Z) è anche conosciuta come iGen (termine coniato dallo psicologo americano Dr Jean Twenge, che l'ISTAT riprende come Generazione delle reti) perché è quella in cui la maggior parte della vita è trascorsa usando la tecnologia personale, come gli smartphone. Per questo motivo da alcuni è anche chiamata Digital Generation, mentre il termine Generazione Z invece si pensa sia dovuto semplicemente al fatto che segua Generazione X e Generazione Y. Altri termini con cui sono chiamati sono Centennials, Digitarians, Plurals, Post-Millennials, o Zoomers. ll termine Plurals (The Pluralist Generation o Plural) deriva da una nota agenzia di comunicazione e di marketing, mentre Centennials è stato coniato da The Futures Company. Zoomer invece nasce nel 2016 per l'unione tra Gen Z e Boomer, generazione a cui sono spesso contrapposti gli appartenenti di questa generazione. Ci sono alcune idee contrastanti sull'anno di inizio questa generazione. Pew Statistics, una delle piattaforme più autorevoli nel campo, dice 1997, Statistics Canada dice 1993, e la fondazione Resolution dice 2000. La sua conclusione è per alcuni il 2010, mentre per altri il 2012. Gli appartenenti alla Generazione Z sono più eterogenei dal punto di vista etnico, meglio istruiti e più familiari con le identità non eteronormative rispetto alle generazioni precedenti. Con l'avvento dei social media, l'esacerbazione della crisi climatica e altri fattori anche locali, la Gen Z è vista come la generazione più depressa ma anche la generazione più propensa a impegnarsi nell'attivismo sociale. Questa generazione è caratterizzata dalla sua competenza tecnologica, dalla visione del mondo globalizzata e dall'approccio unico alla comunicazione, e per questo sta giocando un ruolo trasformativo con il suo pensiero innovativo e la sua adattabilità. Per molti sono considerati come la prima generazione che è cresciuta veramente digitale dall'età più giovane e vivono sempre connessi.

La Generazione Alpha

Generazione Alpha (Gen Alpha) riguarda invece i nati tra il 2010 e il 2024 e il termine è stato coniato dal ricercatore sociale Mark McCrindle. McCrindle ha pensato che questa generazione rappresenti un nuovo inizio, in quanto i suoi rappresentanti saranno caratterizzati da dinamiche familiari più diverse, una maggiore diversità etnica e una maggiore disuguaglianza economica rispetto alle generazioni precedenti. Nata in un mondo definito dalla tecnologia avanzata, la generazione Alpha sta plasmando il futuro con una connettività senza precedenti. Crescendo con smartphone, intelligenza artificiale e accesso immediato alle informazioni, questa generazione è pronta a influenzare e adattarsi a un panorama tecnologico in continua evoluzione Caratterizzata da uno dei maggiori cali di fertilità mai misurati in gran parte del mondo, questa generazione è nata durante la pandemia di COVID-19 e secondo diversi studi epidemiologici presenta problemi di salute molto più diffusi come allergie e obesità.