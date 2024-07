Cos'è Noplace, il nuovo social della Gen Z che mescola Myspace, X e Reddit

Andiamo a vedere come installarlo e usarlo, oltre a cercare di capire se una volta passato l'entusiasmo si tratta della solita moda passeggera o se è destinato a occupare un ruolo di primo piano in questo settore così affollato.

Ecco perché Tiffany Zhong , fondatrice e CEO di Noplace, è convinta di aver trovato la soluzione per riportare la parte "social" nei "social media". Scopriamo quindi cos'è Noplace , un nuovo social basato esclusivamente su testo che sta avendo particolarmente successo tra la Generazione Z , tanto da essere diventato negli Stati Uniti l'app più scaricata per iPhone.

Siamo pieni di social: per condividere pensieri (che siano scritti o messaggi vocali ), video o immagini, persino quando non vogliamo . Ma evidentemente gli utenti non hanno ancora quello che vogliono e c'è sempre spazio per un'alternativa.

Indice

Cos'è Noplace

Zhong è un'esperta conoscitrice dei social, e ha sfruttato TikTok per promuovere il processo di ridenominazione. Tra le migliaia di proposte, un utente ha suggerito Noplace, gli utenti l'hanno votata e Zhong ha quindi cambiato il nome in Noplace.

Da qui è nata Noplace, un'app su cui Zhong ha iniziato a lavorare da metà 2023 insieme a un gruppo di lavoro di appena sette membri, tutti da remoto. Alla fine dell'anno scorso, Noplace è entrato in una fase beta, con l'accesso solo su invito e, nelle parole della fondatrice "è diventato virale per caso", dice Zhong.

Insomma, una persona che già prima dei venti anni aveva le idee chiare su come sviluppare un'idea e proporla agli investitori. Se leggete questo suo articolo su Medium del 2017 e bazzicando il suo profilo su X, ci si rende conto come Zhong abbia idee chiare su quello che dovrebbe essere un'app social per piacere agli utenti più giovani.

Ma cos'ha di così speciale questa app? Partiamo dalla fondatrice, Tiffany Zhong , Venture Capitalist (VC) già da giovanissima, ha lavorato per promuovere startup aiutandole a trovare denaro per espandersi, fondato il suo proprio fondo, Pineapple Capital , e lavorato presso Binary Capital , aiutandoli a reperire accordi di consumo in fase iniziale.

Noplace è disponibile gratuitamente solo su iOS e non offre pubblicità, per cui ci si potrebbe chiedere come fa a guadagnare, ma al momento i piani di monetizzazione non sono ancora stati rivelati e l'app è sostenuta da investitori come 776 (Alexis Ohanian), Forerunner Ventures e altri.

Quello che rende speciale Noplace è l'utilizzo dell'IA . Invece di algoritmi che mostrano gli aggiornamenti, l'app non tocca il feed, ma utilizza l'intelligenza artificiale per mostrare riassunti di quello che gli utenti potrebbero essersi persi.

Noplace inoltre presenta due tipi di feed, che vengono selezionati alla registrazione: uno non moderato e uno per i minori di 18 anni dove non sono consentiti un certo tipo di espressioni e linguaggio. Frequentando il feed non moderato, si può incorrere infatti di frequente in utenti che sentono la necessità di dire quello che stanno facendo usando termini coloriti.

Ci sono poi un paio di osservazioni da fare. L'app presenta due feed , uno per gli amici (che per impostazione predefinita include quello di Noplace e quello di Tiffany Zhong, tz) e uno globale, ma non ci sono profili privati. I feed sono in ordine cronologico inverso, con i post più recenti in alto.

Con Noplace, l'idea è mostrare la vita nel momento attuale, come se si sta guardando un concerto, o se si è appena arrivati in una nuova città.

Zhong è convinta che la chiave siano gli aggiornamenti, qualcosa che si poteva trovare 10 anni fa in Facebook e che poi si è perso per strada, dando più spazio non a quello che si sta facendo, ma a quello che si è fatto ed è degno di nota.

Gli utenti possono condividere quello che stanno facendo in un dato momento e personalizzarlo per riflettere i loro interessi. Quando ci si iscrive si indicano infatti degli argomenti preferiti chiamati "stars" (stelle, l'app non è in italiano), che non sono altro che tag. Questi possono essere segni astrologici, il tipo di personalità, hobby o altro.

Sulla carta non sembra niente di nuovo, ma Zhong ha giocato la carta della personalizzazione (un'idea che ricorda Myspace), consentendo di poter creare un'interfaccia con i propri abbinamenti cromatici, e della semplicità. Su Noplace, almeno per il momento, non si possono condividere immagini o video, solo testi.

Come installare Noplace

In alto scrivete Noplace e toccate la voce noplace: make new friends . Ora toccate il pulsante Ottieni nella scheda Noplace (che probabilmente sarà sotto quella di un'app reclamizzata al primo posto).

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, Noplace è disponibile solo per iPhone. Per installarlo, avviate l'App Store toccando l'icona azzurra con la " A " bianca stilizzata e selezionate il pulsante Cerca in basso a destra.

Come accedere a Noplace

Una volta avviata l'app, potrete registrarvi per effettuare l'accesso. Toccate il pulsante Welcome in, in basso. Toccandolo, confermate di accettare i termini di utilizzo di Noplace e la sua policy sulla privacy.

Adesso inserite il vostro numero di telefono, necessario per la registrazione alla piattaforma. Assicuratevi che sia selezionato il prefisso nazionale corretto e digitatelo, poi toccate Next. Adesso inserite il codice di quattro cifre che vi è stato inviato e toccate Next.

Ora potete inserire un codice di invito, se lo avete. In caso contrario, toccate il pulsante I don't have a code. Digitate il vostro nome utente (username) e toccate Next.

Ora vi verrà chiesto di selezionare le vostre stars, ovvero i vostri argomenti preferiti. Sceglietene almeno tre tra quelle indicate, o cercatele usando il campo di ricerca in alto. Toccate Next e, se volete consentite l'accesso ai vostri contatti per trovare chi è già iscritto a Noplace. Se non volete farlo, toccate later in alto a destra.

Nella pagina seguente, potete aggiungere nuovi amici tra quelli suggeriti. Se non volete, toccate sempre later in alto a destra o Next in basso.

Ci siamo quasi: consentite, se volete, l'accesso alle notifiche da parte dell'app. Riceverete notifiche per richieste di amicizia, nuovi commenti, i dieci aggiornamenti più importanti e nuovi commenti sul vostro profilo. Se non volete, toccate sempre later in alto a destra.

Adesso vi verrà mostrata una breve panoramica sull'app, che vi indica come personalizzare l'aspetto di Noplace, e accederete alla sezione del profilo. Qui potete aggiungere un'immagine e compilare i dati che vi riguardano, come la vostra età e data di compleanno, gli interessi, se siete fidanzati/e, e la vostra biografia.

Se toccate il tasto Home (a forma di casa) in basso a sinistra, la pagina del feed dell'app, dovrete scorrere e accettare le regole della comunità. Toccate in basso Scroll down to accept, poi toccate ok.

Infine l'ultimo passaggio importante: dovete scegliere se escludere i contenuti adatti ai maggiori di 18 anni o accettare tutto.

Toccate wholesome per accedere a un feed "moderato", per minori di 18 anni, o all per vedere tutti i contenuti non moderati.

Toccate let's go! e arriverete alla schermata iniziale dell'app, dove una breve introduzione vi mostra come usare Noplace.