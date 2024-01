L'opzione per migliorare l'esperienza su NOW

Vorreste guardare un film/show in streaming senza interruzioni pubblicitarie? In questo articolo, scopriremo come funziona NOW Premium.

Indice

Cos’è NOW Premium?

NOW, parte del gruppo Sky, è un servizio di streaming online che permette di accedere a vari contenuti, inclusi film, serie TV, programmi sportivi e molto altro. I clienti possono scegliere tra diversi pacchetti di abbonamento, a seconda dei contenuti che desiderano guardare, come ad esempio pacchetti per film, sport o intrattenimento. NOW Premium offre più vantaggi rispetto ai pass tradizionali: 2 dispositivi in contemporanea;

in contemporanea; I contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie ;

; L'audio immersivo con Dolby Digital 5.1.

NOW Premium, il prezzo

A seguire trovate i prezzi di NOW Premium. NOW Sport + NOW Premium mensile (19,99 euro al mese): coppe europee UEFA, Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e tanto altro;

(19,99 euro al mese): coppe europee UEFA, Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e tanto altro; NOW Sport + NOW Premium annuale (15,99 euro al mese per 12 mesi): coppe europee UEFA, Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e tanto altro;

(15,99 euro al mese per 12 mesi): coppe europee UEFA, Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e tanto altro; Pass Cinema, Entertainment e Premium mensile (14,99 euro al mese): serie tv, film e programmi;

(14,99 euro al mese): serie tv, film e programmi; Pass Cinema, Entertainment e Premium annuale (11,99 euro al mese per 12 mesi): serie tv, film e programmi.

Come creare un account NOW e attivare Premium

Per creare un account NOW, collegatevi al sito web ufficiale e fate click su "My account" (nella parte alta dello schermo).

Il pulsante "My account" nel sito web ufficiale di NOW consente agli utenti di effettuare l'accesso oppure creare un account.

Premete "Accedi".

Il sito web ufficiale di NOW, la piattaforma di video on demand: il pulsante "Accedi".

Fate click su "Registrati ora".

Come creare un account su NOW, la piattaforma di streaming: la voce "Registrati ora".

Scegliete un abbonamento: "NOW Sport" o "Pass Cinema ed Entertainment".

Gli abbonamenti disponibili su NOW, ovvero "NOW Sport" (per guardare eventi sportivi come 3 grandi coppe Europee UEFA, il calcio, la Formula 1, la Moto GP, il tennis, il basket e tanto altro) e "Pass Cinema ed Entertainment" (che permette di guardare film, serie tv, programmi televisivi etc.).

Individuate un piano che include "Premium" e premete "Attiva".

Il sito web ufficiale di NOW, la piattaforma di video on demand: il pulsante "Attiva" permette di attivare un abbonamento che include anche "Premium" (l'opzione che migliora l'esperienza di visione).

Cliccate "Continua" e inserite i dati personali: Il nome;

Il cognome;

La data di nascita;

L'indirizzo e-mail;

La password;

Il cellulare (opzionale). Per proseguire, toccate "Avanti".

Come creare un account su NOW per sottoscrivere un abbonamento: i dati richiesti, ovvero il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e-mail, la password e il numero di cellulare.

Successivamente, dovete digitare il vostro indirizzo: La via;

Il numero civico;

Il codice postale;

La città/comune.

Aggiungere il proprio indirizzo su NOW.

Scegliete ora un metodo di pagamento: carta di credito/debito oppure PayPal. Inserite le informazioni e fate click su "Paga ora".

I metodi di pagamento disponibili su NOW.

L'abbonamento si rinnoverà automaticamente. È possibile disattivare il rinnovo del Pass fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione (alcuni piani sono vincolati al mantenimento per 12 mesi senza possibilità di disattivazione prima della scadenza).

NOW, i dispositivi compatibili

NOW è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui: Smartphone e tablet (scaricando l'app ufficiale da Google Play Store o App Store);

(scaricando l'app ufficiale da Google Play Store o App Store); Smart TV (scaricando l'app ufficiale dallo store della Smart TV);

(scaricando l'app ufficiale dallo store della Smart TV); PC (utilizzando un qualsiasi browser, come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari etc.);

(utilizzando un qualsiasi browser, come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari etc.); Console per videogiochi (scaricando l'app ufficiale da PlayStation Store o Microsoft Store);

(scaricando l'app ufficiale da PlayStation Store o Microsoft Store); Fire TV (avviando l'applicazione ufficiale);

(avviando l'applicazione ufficiale); Apple TV (avviando l'applicazione ufficiale);

(avviando l'applicazione ufficiale); NOW Smart Stick (avviando l'applicazione ufficiale).