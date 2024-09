Cos'è e come funziona NOW: film, serie TV, show e sport, tutto insieme!

Con NOW infatti avrai a disposizione una piattaforma in diretta concorrenza con i maggiori attori del mercato globale, che ti consente di accedere ai tuoi contenuti preferiti da un'ampia selezione di dispositivi. Scopriamo le sue caratteristiche.

Niente parabola, quindi, ma una soluzione snella che vi permette di accedere a film, serie TV e sport in maniera immediata: scopriamo cos'è NOW TV e come funziona , ricordandoti che ora il servizio è stato rinominato NOW .

Prime Video , Netflix o Disney+ non bastano a soddisfare la tua fame di film o sere TV? E che dire dello sport? Forse non sai che c'è una piattaforma di streaming in grado di offrirti i contenuti di Sky direttamente da Internet, in modalità on-demand e in diretta.

Indice

Cos'è NOW

NOW, chiamato in precedenza NOW TV e ancora prima Sky Online, è un servizio streaming a pagamento di Sky lanciato nel 2012 (nel 2014 in Italia) che consente la visione, in diretta e on-demand, di contenuti come film, serie TV, show e anche lo sport.

La piattaforma, presente nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e Austria, oltre che in Italia, è stata pensata per chi non desideri avere vincoli e non possa o voglia installare la parabola, e funziona allo stesso modo di servizi come Netflix o Prime Video.

Questi significa che è semplicemente necessaria una connessione Internet, ed è previsto il pagamento di un abbonamento, in anticipo, senza contratto e con la possibilità di disdetta quando si vuole.

Inoltre come con Sky è possibile mettere in pausa i contenuti live e riprendere la visione quando si vuole con Pause&Rewind, oltre a scaricare i contenuti direttamente sullo smartphone per la visione offline.

Gli utenti hanno a disposizione una serie di pacchetti di abbonamento, a seconda dei contenuti che desiderano guardare, come ad esempio il pacchetto per i film, chiamato Pass Cinema, il pacchetto per Serie TV e show, chiamato Pass Entertainment, il paccheto sport (incluso il calcio di Sky), chiamato Pass Sport.

Questi pass, o ticket, possono essere combinati nelle diverse offerte, con la possibilità di scegliere tra un piano con o senza pubblicità: scopriamo i costi, cosa offrono e da quali dispositivi è possibile accedervi.