OnlyFans: cos'è e come funziona

OnlyFans è una delle piattaforme più discusse del momento, ma perché? Scopriamo come funziona e come accedere ai suoi contenuti, anche gratis

Una piattaforma come Instagram e Twitter ma dove i creatori monetizzano direttamente i loro contenuti senza basarsi sulla pubblicità? Questa è l'idea alla base di OnlyFans, dove gli utenti devono pagare un abbonamento mensile per visualizzare i contenuti degli influencer e interagire con loro. In fondo non troppo diverso da Patreon, ma OnlyFans ha attratto soprattutto un certo tipo di utenti, quelli che propongono video e immagini principalmente destinati a un pubblico adulto. Ma cos'è e come funziona OnlyFans? Andiamo a scoprirlo, cercando di capire qual è la ragione del suo successo e come accedervi, oltre a vedere come registrarsi. Perché la piattaforma, cresciuta esponenzialmente negli anni del COVID, consente ai creatori di contenuti di guadagnare migliaia di euro (a volte anche decine) al mese. Certo, non è sempre andato tutto per il verso giusto dalla sua nascita, ma la popolarità del suo format, ingigantito dalla creatività dei creatori, in molti sensi ha cambiato il mondo dei contenuti per adulti per sempre.

Indice

Cos'è OnlyFans

Chiariamo subito una cosa: OnlyFans non è un sito pornografico. È una piattaforma di condivisione dei contenuti, che nell'idea originale dovevano essere "video di valore". Pensate a corsi di fitness, di musica, o di qualsiasi altra cosa. L'assenza di regole e di contenuti pubblici ha però fatto virare il tutto in una direzione un po' diversa. OnlyFans è infatti diventata estremamente popolare perché per vedere i video gli utenti devono pagare ai creatori un abbonamento, di cui il sito trattiene il 20% di commissione. In questo modo i creator pubblicano non solo video e foto, ma possono chattare con il loro pubblico fedele ed essere pagati per farlo. Negli anni del COVID, la piattaforma ha acquisito una popolarità immensa, soprattutto per i contenuti per adulti. Nonostante negli anni sia diventata la "casa" di numerosi operatori del mondo dell'intrattenimento per adulti, OnlyFans poggia su una sorta di paradosso. Chi pubblica sul sito parte dal presupposto che guadagnerà di più pubblicando contenuti sempre più espliciti, ma non è così. In un mondo in cui chiunque con un telefono può creare contenuti a luci rosse, OnlyFans è dominato da creatori che mostrano meno atti sessuali e addebitano tariffe crescenti a seconda della creatività. Dannii Harwood, una delle prime creatrici sulla piattaforma, dichiara che chi la paga non vuole porno, vuole parlare con qualcuno che hanno visto sui social e, in un certo senso, diventi la loro ragazza online. E funziona. OnlyFans è nato nel 2016, ma le sue radici risalgono a molto prima. Nel 2011 Tim Stokely possiede un sito soft-core chiamato GlamGirls, per cui lavora proprio Harwood, ma poco dopo fonda Customs4U, una sorta di beta di OnlyFans. L'obiettivo era offrire ai ragazzi la possibilità di diventare i registi di se stessi, ordinando video appositamente realizzati dai creatori preferiti. Secondo Harwood, l'idea era sua, ma nel giro di qualche anno evolve ulteriormente. Perché non fare una piattaforma come Instagram o Twitter, ma dove i fan devono pagare? All'inizio non andava molto, Harwood dice che il primo mese ha guadagnato solo 257 dollari, ma poi è arrivata la possibilità di creare i contenuti che si voleva, e lei ha iniziato a parlare con i fan e proporre video sempre più originali. Oggi guadagna 1,4 milioni di dollari l'anno. E non parliamo solo di contenuti pornografici. Jem Wolfie guadagna 814 mila dollari al mese non mostrandosi mai nuda, ma con lezioni di fitness (che però vengono seguite al 70% uomini, molto probabilmente non per la ginnastica). Per non parlare della rapper Cardi B, che si è unita per promuovere un singolo e usa il sito per anticipare nuove canzoni o interagire con i fan o, quando era presente sulla piattaforma, Bella Thorne, capace di guadagnare in appena 24 ore più di 1 milione di dollari, senza per questo scadere nei contenuti espliciti (per quanto ammiccanti). Certo, questa crescita non è stata sempre lineare. Nell'agosto 2021, OnlyFans ha annunciato l'intenzione di bandire i contenuti sessualmente espliciti dalla piattaforma dal 1° ottobre. Il suo fondatore e CEO, Tim Stokely, all'inizio ha detto che la colpa era delle banche, ma quando la maggior parte dei creatori più popolari hanno iniziato a guardarsi intorno, OnlyFans ha fatto prudentemente marcia indietro. Ci sono poi altri problemi, e controversie, che analizzeremo nel capitolo dedicato. Quanto costa OnlyFans? Registrazione e accesso alla piattaforma sono gratuite, ma a parte alcuni contenuti disponibili gratuitamente, per vedere i video, le foto o chattare con il creatore, gli utenti devono pagare un abbonamento mensile che può variare tra i 5 e i 50 dollari al mese. I creatori possono anche addebitare un minimo di 5 dollari per mance o messaggi privati a pagamento, il che può aumentare significativamente i guadagni per chi ha una base di abbonati sufficientemente ampia e fedele.

Come funziona OnlyFans

Una delle particolarità di OnlyFans è che non c'è un'app, ma questo non è insolito per piattaforme che propongono contenuti per adulti. OnlyFans non passa infatti le restrizioni di Apple su "materiale apertamente sessuale o pornografico". E anche se Apple consentisse una sua app, il 30% di commissioni richiesto da Cupertino sarebbe sicuramente un problema. Quindi per accedere a OnlyFans avete solo un'opzione: dovrete andare sul sito ufficiale tramite browser, anche da tablet o telefono, oltre che da computer. In ogni caso, il sito è ottimizzato anche per i dispositivi con schermo più piccolo. Per creare un account, andate quindi sul sito, troverete un modulo per l'accesso e sotto alcuni contenuti in evidenza. Il sito, riservato ai maggiorenni, è in italiano, ma la maggior parte dei contenuti no: saranno in italiano solo quelli di creatori italiani. Per iscrivervi alla piattaforma cliccate sulla voce Iscriviti a OnlyFans e potrete effettuare la registrazione tramite indirizzo email o utilizzando l'account Google o Twitter. Se scegliete quest'ultima opzione, cliccate su Accedi con Twitter o Accedi con Google, selezionate il vostro account e date l'autorizzazione per l'accesso. Tenete presente che nel caso di Twitter / X, OnlyFans potrebbe leggere la vostra cronologia di messaggi, oltre a liste e collezioni, informazioni del profilo e dell'account. Se preferite iscrivervi tramite email, digitate nei campi corrispondenti un nome utente, la vostra email e una password. Poi cliccate sul pulsante Registrati e potrete subito esplorare i contenuti della piattaforma. La procedura di iscrizione è la stessa anche se invece di vedere i contenuti degli altri volete proporne di vostri. A questo punto potete personalizzare il vostro profilo cliccando a sinistra su Il mio profilo e poi selezionando la voce Modifica profilo. Adesso potete modificare il vostro nome utente, inserire una breve biografia, una foto di copertina, il link a un sito personale o di una lista desideri su Amazon, e persino collegare Spotify. Nel caso vogliate pubblicare i vostri contenuti (dovete essere maggiorenni), dovete aggiungere il vostro conto corrente. Da PC cliccate in alto a destra sull'immagine del profilo e selezionate Aggiungi conto, mentre da telefono la troverete in basso. Ora inserite il vostro Paese, le informazioni personali e caricate la carta d'identità. A questo punto dovete cliccare su Invia per l'approvazione e inserite i dati del conto corrente. Per iniziare a pubblicare contenuti sulla pagina, cliccate sull'immagine del profilo in alto a destra (da PC, in basso da telefono) e selezionate Crea nuovo post. Adesso inserite un testo, poi cliccate su Foto e video (se volete caricare foto o video) e caricateli, per poi cliccare su Posta in alto a destra. Se invece volete condividere contenuti in chat private, aprite la chat e cliccate sull'icona della galleria sotto al campo di testo. Caricate il contenuto, foto o video, e inviatelo. I contenuti, ovviamente, possono essere anche cancellati. Per farlo, cliccate sull'icona con tre puntini orizzontali in alto a destra sull'immagine e cliccate su Modifica post o Elimina post. In alternativa, potete cliccare su Copia link per postare, che vi consente di ottenere un link da condividere, o su Aggiungi alla pagina del tuo profilo, che permette di mettere in evidenza il contenuto.

Come iscriversi a OnlyFans

Una volta che avete creato un account, potete esplorare la piattaforma. Per cercare un utente, non dovete fare altro che cliccare sull'icona a forma di lente d'ingrandimento in alto a destra, visibile sia da computer che da telefono. Adesso inserite il nome da voi cercato e cliccate sul risultato corretto selezionandolo dalla lista che appare. Tenete presente che il sito vi proporrà i risultati in base allo username, che potrebbe essere differente dal nome e cognome dell'utente che cercate. Una volta trovato l'utente che volete seguire, potete aggiungerlo ai vostri preferiti cliccando sull'icona a forma di stella che trovate sotto l'immagine di copertina, nella pagina dell'utente in questione. Adesso si aprirà una finestra dove potrete scegliere la lista in cui inserire il creatore. Se non ne avete già create, cliccate in basso sulla voce + Nuova lista e createne una nuova. Potrete recuperare queste liste dei preferiti cliccando sul'icona del vostro profilo in alto a destra (da PC, su telefono si trova in basso) e selezionate la voce Liste. Vediamo adesso come iscriversi ai contenuti di un creatore ed effettuare un abbonamento su OnlyFans. La prima cosa da fare è aggiungere un metodo di pagamento, ma sappiate che la piattaforma non supporta PayPal o carte prepagate, mentre consente di aggiungere le carte di credito. Cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra (da PC, su telefono si trova in basso) e selezionate Le tue carte. Adesso cliccate su Le tue carte e scegliete un metodo di pagamento. Cliccate su Aggiungi carta in alto a destra e inserite i dati della carta, per poi cliccare su Invia. Confermate di non essere un robot e cliccate di nuovo su Invia. Ora cliccate su Verificare per verificare il metodo di pagamento. Vi verrà addebitata una cifra inferiore a 1,90 dollari sul conto corrente (vi verrà restituita). A questo punto controllate sul vostro estratto conto la cifra esatta e inseritelo nel campo apposito. OnlyFans vi consente di pagare con i crediti, quindi per abbonarvi dovete cliccare, sempre nella sezione del vostro profilo sotto Le tue carte, su Aggiungi fondi al tuo portafoglio. Qui potete scegliere una somma tra quelle disponibili, che vi consentiranno di aggiungere crediti. Potete selezionare 10, 20, 50 o 100 dollari: cliccateci sopra e selezionate Paga. Se volete usare il portafoglio come metodo di pagamento, attivate l'interruttore di fianco a Usa il portafoglio come metodo principale per i prossimi addebiti, e potete anche impostare la ricarica automatica. In questo modo il sistema effettuerà una ricarica automatica sulla carta (dell'importo che desiderate, per esempio 10 dollari se il portafoglio contiene meno di 5 dollari) in caso di mancanza di fondi sul portafoglio. A questo punto siete pronti per sottoscrivere un abbonamento. Individuate un utente che volete seguire e cliccate sul pulsante Iscriviti per [cifra] sotto alla biografia. Potete scegliere un abbonamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Inoltre potete anche sbloccare i post cliccando su Sblocca post per [cifra] o inviare mance cliccando sul pulsante a forma di dollaro che vedete sotto un contenuto che vi è particolarmente piaciuto. Tutti i pagamenti saranno accessibili cliccando sull'icona del vostro profilo in alto a destra, su PC (in basso da telefono) e selezionando Le tue carte. Qui cliccate su Pagamenti.

OnlyFans: leak e sicurezza

Come abbiamo anticipato nel primo capitolo, OnlyFans è stata oggetto di numerose controversie, oltre a problemi di sicurezza. Iniziamo dalle controversie. Una fonte di controversia è il ghostwriting, in quanto sembra che molti creatori abbiano esternalizzato la chat ad assistenti o agenzie esterne per tenere il passo con l'elevato volume di interazioni con i propri iscritti. Non solo, ma con l'avvento dei chatbot IA ora sempre più creatori utilizzerebbero diverse forme di intelligenza artificiale per farlo. Di fatto minando la credibilità della piattaforma. Ci sono però problemi ben più gravi. Un'indagine della BBC ha rilevato che sulla piattaforma erano presenti contenuti espliciti pubblicati da minorenni. Non solo, ma un altro report di Reuters ha sottolineato che oltre 120 persone avevano presentato denunce alla polizia degli Stati Uniti per revenge porn. E poi c'è la questione dei leak. Perché il sistema funzioni, gli utenti che accedono ai contenuti a pagamento non devono essere in grado di scaricarli e condividerli su altre piattaforme. I creatori sulla piattaforma lamentano infatti che molti loro video e foto sono condivisi online anche se a pagamento. Questa distribuzione non autorizzata può assumere varie forme, tra cui la condivisione di contenuti su altre piattaforme, il download e la ridistribuzione di contenuti, o anche la vendita. OnlyFans ha messo in atto misure per contrastare questo fenomeno, implementando l'opzione per disabilitare il download dei contenuti e studiando soluzioni per impedire gli screenshot. Oltre a questo, la piattaforma aggiunge automaticamente una filigrana - di solito il nome utente del creatore - ai contenuti caricati, che dovrebbe servire da deterrente contro la condivisione non autorizzata e aiuta a rintracciare i contenuti trapelati. Nessuna di queste soluzioni è perfetta, e il problema è reale e attuale. Infine, prendiamo in esame la sicurezza. OnlyFans consiglia di attivare l'accesso tramite l'autenticazione a due fattori. Inoltre, sia per creatori che per utenti non è consigliato utilizzare l'indirizzo email principale, oltre a usare carte di pagamento usa e getta, se possibile. Tenete presente che OnlyFans, come qualsiasi social media, memorizzerà le vostre informazioni, tra cui il vostro indirizzo IP, biometria (se si usa l'autenticazione con Face ID o impronta), nome dell'account, indirizzo email e indirizzo postale. Infine OnlyFans mette in atto una serie di soluzioni per proteggere i creatori da utenti aggressivi, permettendo loro di bloccarli.

Telegram e contenuti OnlyFans gratis

Come abbiamo anticipato nel primo capitolo, l'iscrizione a OnlyFans è gratuita, quindi una volta completata potete esplorare i contenuti della piattaforma senza spendere niente. Come abbiamo detto, quasi tutti i contenuti disponibili sono a pagamento. Alcuni creatori consentono di vedere immagini e video senza prima chiedere un abbonamento, ma non sono molti. Se trovate app o procedure che promettono di sbloccare questi contenuti gratuitamente, non credetegli. Quello che potete fare è cercare tra i profili gratuiti, utilizzati a volte dai creatori per promuovere il profilo a pagamento. Oppure potete chiedere direttamente a un creatore tramite messaggio privato un'anteprima dei suoi contenuti o una descrizione prima di pagarlo. Tenete anche presente che a volte i creatori attivano promozioni che vi consentono di abbonarvi a prezzi molto inferiori. Un'alternativa è cercare su Twitter o Telegram il nome di un creatore per vedere se condivide lì alcune foto. Telegram infatti è utilizzata da molti creatori per promuoversi, il che significa che sui loro canali è possibile trovare un'anteprima di cosa aspettarvi sulla piattaforma, oppure informazioni su spettacoli live, anticipazioni e altro. Tenete però presente che su Telegram si possono trovare anche molti gruppi che condividono foto scaricate illegalmente, quindi fate attenzione.