Cos'è l'osmosi inversa e come funziona

Avete fatto analizzare la vostra acqua e avete scoperto che presenta alcuni elementi chimici tossici come l'arsenico? Anche se sotto i limiti di legge, vi siete spaventati e avrete pensato a installare un sistema di filtraggio dell'acqua. Purtroppo non è semplice scegliere, anche per i costi associati, ma alla fine vi siete orientati verso un impianto a osmosi inversa. Ma cos'è esattamente l'osmosi inversa e come funziona? Andiamo a scoprirlo, andando a vedere quali sono i suoi vantaggi, oltre che gli svantaggi, rispetto ad altri sistemi di filtraggio, e i costi associati. Perché se l'osmosi inversa è sicuramente il massimo in fatto di filtraggio dell'acqua, non è detto che sia la soluzione adeguata per la vostra situazione. Anche perché ha un impatto ambientale non indifferente: vediamo tutti i dettagli su questa soluzione, in modo da fare una scelta consapevole e informata.

Indice

I sistemi di filtraggio dell'acqua sono soluzioni che consentono di migliorare la qualità dell'acqua che beviamo o usiamo per cucinare. Partendo dal fatto che in Italia, a parte situazioni estreme e di carattere transitorio, l'acqua che esce dai rubinetti è potabile, in alcuni caso potrebbe avere un odore e / o sapore sgradevoli. Oppure se si hanno problemi di salute, e si ha bisogno di acqua dotata di caratteristiche particolari, o anche solo se si ha un'attività commerciale, e si vuole offrire ai propri clienti un'acqua che non alteri il gusto del tè, per esempio. Insomma, sono diversi i motivi per cui si vuole filtrare l'acqua, ma non c'è un'unica soluzione. Sono infatti tre le categorie che possiamo definire per il filtraggio dell'acqua: microfiltrazione, ultrafiltrazione e iperfiltrazione. Nel primo caso, non si andranno a modificare le caratteristiche dell'acqua, ma si elimineranno particelle superiori a 0,5 micron. È il caso dei filtri a carboni attivi che si trovano nelle caraffe e nei filtri per rubinetto, per esempio. Se invece si necessita di una maggiore capacità filtrante, si può optare per l'ultrafiltrazione, che elimina sostanze di dimensioni superiori a 0,01 micron, tra cui batteri e altre impurità. Per chi vuole il massimo, invece, c'è l'osmosi inversa, che applica quella che viene chiamata iperfiltrazione ed è in grado di trattenere particelle fino a dimensioni di 0,001 micron.

Cos'è l'osmosi inversa

L'osmosi inversa è quindi un sistema di filtraggio dell'acqua, ed è anche il più efficace. Attenzione, che sia più efficace non vuol dire che vada bene per tutti, come vedremo nel capitolo dedicato. La tecnologia è stata originariamente inventata come soluzione per desalinizzare l'acqua di mare per renderla potabile, e per ridurre contaminanti chimici molto specifici come i metalli pesanti. I primi studi sull'osmosi inversa risalgono al 1748, ma è solo nel 1950 che il processo riuscì a desalinizzare l'acqua. Oggi, a causa del basso consumo di energia richiesto, è usata dall'industria alimentare, militare e, soprattutto, da tantissimi utenti privati. A differenza di altri sistemi di filtraggio dell'acqua, l'osmosi inversa non funziona attraendo i contaminanti, ma semplicemente non li fa passare. Questo perché spinge l'acqua attraverso un materiale filtrante, una membrana semipermeabile, con pori del diametro di circa 0,0001 micron. In questo modo solo le molecole d'acqua riescono a passare e qualsiasi molecola più grande, che siano contaminanti, materiali organici o anche sale, viene filtrata. Vediamo nello specifico come funziona.

Come funziona l'osmosi inversa

Prima di entrare nei dettagli di come funziona l'osmosi inversa, dovremmo iniziare spiegando come funziona l'osmosi. Come forse potreste ricordare dalle lezioni di chimica del liceo, l'osmosi è il processo attraverso il quale l'acqua passa attraverso una membrana semipermeabile da una soluzione meno concentrata a una più concentrata fino a quando entrambe le soluzioni presentano la stessa concentrazione. In altre parole, l'acqua passa attraverso il filtro per pareggiare le concentrazioni, ma non è quello che vogliamo succeda per eliminare contaminanti. È qui che entra in gioco la pressione osmotica, ovvero la pressione minima che deve essere applicata a una soluzione per impedire che passi dalla soluzione meno concentrata a quella più concentrata. L'osmosi inversa è lo stesso processo fondamentale, solo che viene aggiunta una pressione più elevata per superare la pressione osmotica e spostare le molecole d'acqua fuori dalla soluzione più concentrata (l'acqua contaminata) verso quella meno concentrata (l'acqua pura). L'acqua in ingresso viene quindi pompata in un sistema a osmosi inversa e ne escono due tipi di acqua: acqua "buona" e acqua "cattiva", che contiene quasi tutti (dal 95% al 99%) i sali disciolti.

L'osmosi inversa una volta comportava quattro fasi di filtrazione: un filtro per i sedimenti, un blocco pre-carbonio, una membrana a osmosi inversa e un filtro post-carbonio, ma ora si utilizza un unico filtro composito. È importante capire che i sistemi a osmosi inversa utilizzano la filtrazione incrociata piuttosto che la filtrazione standard senza uscita. Questo significa che i contaminanti non vengono raccolti all'interno dei mezzi filtranti, ma la soluzione attraversa il filtro seguendo due uscite: una instrada l'acqua filtrata e l'altra l'acqua contaminata, che segue un percorso diverso. In questo modo l'acqua spazza via l'accumulo di contaminanti e consente una turbolenza sufficiente per mantenere pulite le superfici della membrana. Ma cosa rimuoverà l'osmosi inversa dall'acqua? Come abbiamo anticipato, le membrane osmotiche presentano una reiezione, la capacità di rimuovere i contaminanti dall'acqua, che è compresa tra il 95 e il 99% dei sali disciolti (ioni), delle particelle, dei colloidi, degli organici, dei batteri e dei pirogeni dall'acqua di alimentazione. Questa capacità è influenzata da diversi fattori, come temperatura, pressione e caratteristiche dell'acqua. Una membrana filtra i contaminanti in base sia alle loro dimensioni che alla loro carica. Qualsiasi contaminante con un peso molecolare maggiore di 200 sarà probabilmente respinto da un sistema di questo tipo correttamente funzionante. Maggiore è la carica ionica del contaminante, più è probabile che non sia in grado di passare attraverso la membrana. Ad esempio, uno ione sodio ha una sola carica (monovalente) e non viene rifiutato dalla membrana così come il calcio, che ha due cariche. I sistemi a osmosi inversa non possono rimuovere molto bene i gas disciolti, come l'anidride carbonica (CO2), perché non sono altamente ionizzati (caricati) mentre sono in soluzione e hanno un peso molecolare molto basso. Questo significa che l'acqua filtrata può avere un livello di pH leggermente inferiore al normale, a seconda della CO2 disciolta nell'acqua di alimentazione poiché la CO2 viene convertita in acido carbonico. Una parola infine sulle membrane osmotiche (molto delicate e costose), che sono costituite da un'anima centrale con attorno a spirale una tela semipermeabile in materiale sintetico come il polisulfone. Questi dispositivi vengono classificati secondo le dimensioni, in pollici, e la capacità di produzione, indicata in GPD, ovvero galloni al giorno. Le membrane osmotiche sono in grado di produrre il 20% di permeato (acqua filtrata) rispetto all'acqua in ingresso, valore che sale notevolmente per gli impianti che utilizzano più membrane messe in serie.

Prezzi dei depuratori a osmosi inversa

I depuratori a osmosi inversa a uso domestico in genere si mettono sotto al lavandino, e presentano prezzi che variano considerevolmente. I più economici sono quelli ad accumulo, che costano anche 250 euro a salire. Il problema di questi impianti è che presentano un recipiente di accumulo che eroga l'acqua già filtrata quando serve, ma questo significa che l'acqua resterà all'interno del serbatoio, con il rischio di proliferazione batterica. Alcuni presentano lampade UV per limitare questo effetto, ma non è sempre sufficiente. Inoltre non consentono di regolare con precisione il residuo fisso. Questo è il parametro, espresso in mg/L, che si usa per classificare le acque potabili e che indica la quantità di sostanza solida inorganica perfettamente secca che rimane dopo aver fatto evaporare il liquido in una capsula di platino. Per questo motivo è consigliato investire qualcosa in più e optare per i depuratori a erogazione diretta. Questi impianti, più moderni, presentano il vantaggio di erogare l'acqua appena filtrata, ma ovviamente costano di più, da 7-800 euro in su. Anche in questo caso, bisogna però distinguere. La differenza maggiore è data dalla portata, ovvero la quantità che può essere erogata, e dal Paese di costruzione del depuratore. Un depuratore con portata tra 60 e 90 litri l'ora può bastare per un nucleo famigliare con uno o due componenti. I prezzi variano a seconda dell'origine, dei materiali e degli accessori tra 700 euro e 1400 euro. Un depuratore per una famiglia di 4-5 persone, in grado di produrre tra 100 e 120 litri d'acqua l'ora può costare anche 2.200 euro. Per quanto riguarda gli accessori, citiamo la possibilità di leggere in tempo reale il residuo fisso. I materiali sono invece relativi al contenitore della membrana (in plastica o acciaio è più rumoroso, in alluminio meno) e alla testata delle pompe, in plastica per quelle più economiche e in ottone per quelle più care. Tutti però devono avere per legge un allarme filtro e un allarme anti-allagamento. Infine bisogna considerare i costi di manutenzione, a volte inclusi nel prezzo finale per un certo periodo, che si aggira tra i 100 e i 140 euro l'anno.

Vantaggi e svantaggi osmosi inversa

L'osmosi inversa è quindi un sistema di filtraggio estremamente efficace, ma fa al caso vostro? Vediamo i suoi vantaggi e svantaggi, in modo da poter capire se sia la soluzione ideale per la vostra casa. Vantaggi Ecco alcuni dei vantaggi di un sistema di filtraggio dell'acqua a osmosi inversa. Il primo è che, come abbiamo detto più volte, l'osmosi inversa filtra quasi tutti i contaminanti. Anche i filtri a osmosi inversa di tipo residenziale possono rimuovere fino al 99% di piombo, amianto e altri 82 contaminanti. Il filtraggio a osmosi inversa riduce, come altri sistemi di filtraggio, l'utilizzo di bottiglie di plastica, e infatti per questo è istituito un bonus per l'acquisto di questi sistemi. Per alcune persone o attività commerciali, l'acqua priva di minerali prodotta dai sistemi a osmosi inversa può essere necessaria. Stiamo parlando di particolari condizioni, o bar e ristoranti che vogliono ottenere un'acqua per cucinare che non influenzi il sapore di piatti e bevande. Anche i proprietari di acquari potrebbero voler investire in sistemi di osmosi inversa per fornire a pesci e piante solo acqua più pura. Svantaggi Nonostante il filtraggio dell'acqua a osmosi inversa sia uno dei più sicuri ed efficaci disponibili, presenta alcuni svantaggi. Questi sistemi hanno costi elevati e soprattutto sprecano molta acqua. Diversi studi hanno dimostrato che vari sistemi di osmosi inversa possono sprecare da 3 a 20 volte la quantità di acqua che producono. Questo è uno spreco sia su scala ambientale che per i proprietari a causa dell'aumento delle bollette dell'acqua. Se un depuratore a osmosi inversa può essere necessario su una nave militare per produrre acqua potabile, in un appartamento potrebbe non essere altrettanto importante. Inoltre bisogna considerare che un depuratore a osmosi rimuove sia i contaminanti nocivi che i minerali non nocivi come calcio, magnesio, potassio e altri. Su questo non ci sono studi scientifici affidabili, ma è comunque da tenere presente. In ogni caso, essendo l'acqua filtrata tramite osmosi inversa priva di contenuti salino, viene generalmente rimineralizzata mischiando una percentuale di acqua non filtrata o microfiltrata. Questo perché il D.Lgs 31/2001, che regola la qualità delle acque destinate al consumo umano, prevede che le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o osmosi mantengano un valore residuo di durezza di almeno 10°F / 15°F. Questo è un valore minimo che non necessariamente è pericoloso per la salute, ma è quanto previsto per legge. Inoltre, rimuovendo minerali, il pH dell'acqua trattata diminuisce, rendendola più acida, anche non in maniera tale da renderla tossica, ovviamente. Infine bisogna considerare i costi. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, un depuratore a osmosi inversa può costare anche oltre 2000 euro, a cui bisogna aggiungere la manutenzione annuale.

