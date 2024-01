Palworld, Game Pass vs Steam: come scaricarlo e le differenze

Come scaricare Palworld: Steam vs Game Pass

Il fatto che sia sulla bocca di tutti, però, non significa che l'accoglienza non abbia fatto riflettere qualcuno.

Cos’è Palword e perché dovresti provarlo?

Palword è un gioco uscito il 19 gennaio 2024 in accesso anticipato sviluppato da Pocketpair, disponibile su Steam e su Game Pass.

In questo delizioso gioco open world, con opzioni di giocatore singolo e anche di cooperativa online, puoi catturare le creature che popolano questo mondo, i Pal, e farti aiutare da loro per costruire, coltivare e combattere per proteggere il pianeta dal cattivissimo poaching syndicate (una specie di associazione di bracconieri).

In questo gioco survival di esplorazione dovrai fare scelte difficili, combattere i cattivi e, soprattutto, utilizzare i Pal al meglio delle loro possibilità. Questo non significa che le adorabili creature saranno necessariamente le tue amiche del cuore: il selling point del gioco sta proprio nella libertà con cui puoi gestirle. Qualche esempio? Una volta catturate, puoi farle lavorare in catena di montaggio, alle fabbriche, puoi farle combattere accanto a te o puoi decidere di trasformarle in razioni alimentari d'emergenza. È la dura legge della sopravvivenza.

A prima vista, specialmente per tutti coloro che hanno visto il trailer, potrebbe sembrare una variante sul tema (neanche troppo varia) di un qualsiasi gioco di mostri collezionabili, come per esempio i celebri Pokémon.

La verità è un po' diversa: nonostante la somiglianza superficiale dei titoli, i due giochi non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro. E proprio in questo nuovo modo di gestire i Pal, creaturine che possono essere sfruttate in maniera molto (abbiamo già detto molto?) cinica, sta il bello del gioco. E qui sta il successo dei TikToker e dei Twitcher che non riescono più a smettere di giocare al titolo.

Con questa presentazione abbiamo solo grattato la superficie del gioco. Se vuoi scoprire come iniziare a giocare, troverai la nostra guida e tutto quello che devi sapere per muovere i tuoi primi passi nel gioco.

In poche settimane, questo gioco è diventato uno dei titoli più giocati al mondo, con un successo davvero oltre ogni aspettativa. Il motivo? Le possibilità che offre!