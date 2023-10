In questa guida andremo quindi a vedere quali sono le app e i siti per vedere che partite ci sono oggi . Nello specifico, vedremo quali sono le app e i siti web per conoscere quali sono le partite di Serie A e Champions League in programma quotidianamente.

Tra i tanti match che ogni giorno vengono giocati ci si può trovare disorientati, soprattutto nell'era attuale in cui i calendari delle partite sono molto frammentati. Risulta quindi fondamentale conoscere quali sono gli strumenti a disposizione di tutti per rimanere sempre aggiornati sulle partite di calcio in programma.

Come vedere quali partite ci sono oggi dal telefono

Se siete appassionati di calcio e non riuscite a ricordare a memoria tutto il calendario delle partite in programma, allora sicuramente vi farà comodo avere a portata di mano un'app che vi aiuti istantaneamente a controllare quali partite ci sono in giornata.

Parliamo di app perché sono diverse quelle che permettono di controllare quali partite ci sono in programma. In questa guida faremo l'esempio di alcune di quelle più usate, le quali offrono un programma dettagliato di tutte le partite in programma giorno per giorno. Queste riguardano ovviamente quelle dei campionati principali, come la Serie A e la Serie B, ma anche i campionati di calcio europei e internazionali. Andiamo a vederle insieme:

Diretta

L'app Diretta è una delle più longeve e complete. Esiste tanto la versione per smartphone Android e tanto quelle per iPhone. L'app offre la possibilità di controllare tutte le partite in programma giorno per giorno, a partire dalla Serie A fino ad arrivare ai campionati meno conosciuti. Ci sono addirittura le partite in programma della Serie D italiana.

L'app Diretta offre anche la possibilità di controllare le partite in programma per le coppe nazionali, come la Coppa Italia, le coppe europee, come la Champions League e l'Europa League, e quelle internazionali.

La stessa app permette anche di vedere le partite in programma delle nazionali di calcio, sia per quelle che sono impegnate in amichevoli che per quelle che si trovano in competizioni ufficiali.

Qui sotto trovate il pulsante diretto per installare dal Play Store e dall'App Store. Dopo averla installata non vi resta che aprirla, poi scegliere il campionato che intendete controllare e selezionare il giorno in cui volete controllare le partite in programma. La barra superiore permette di spostarsi tra i giorni, in modo da controllare tutte le partite che si giocheranno nei prossimi giorni ma anche quelle giocate nei giorni precedenti con il relativo risultato.

