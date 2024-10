Scopriamo tutti i pacchetti NOW e cosa comprendono: la guida completa all'abbonamento

Il settore delle piattaforme di streaming è più competitivo che mai: non ci sono solo Prime Video, Netflix o Disney+, ma anche attori di primo livello come NOW (ex NOW TV). Anzi, il servizio di streaming online di Sky offre un catalogo vastissimo, con contenuti on-demand e live, come film, serie TV, show e persino eventi sportivi. Ma quali sono i Pass e i pacchetti di NOW TV, quali i loro costi e come abbonarsi? La piattaforma presenta infatti un meccanismo di abbonamento diverso rispetto a quello dei concorrenti, con le sue proposte organizzate nei cosiddetti Pass. Gli utenti possono acquistare un Pass o sfruttare una delle offerte a disposizione, e persino arricchirlo con l'opzione Premium. Andiamo a scoprire cosa significa e tutti i dettagli.

Cos'è NOW NOW, chiamato in precedenza NOW TV e ancora prima Sky Online, è un servizio streaming a pagamento di Sky lanciato nel 2012 (nel 2014 in Italia) che consente la visione, in diretta e on-demand, di contenuti come film, serie TV, show e anche lo sport. La piattaforma è presente nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e Austria, oltre che in Italia, ed è stata pensata per chi non desideri avere vincoli e non possa o voglia installare la parabola. Pur offrendo gli stessi contenuti di Sky infatti, necessita semplicemente di una connessione Internet e di un dispositivo supportato. Inoltre non c'è un contratto, e l'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento. I Pass di NOW Con NOW gli utenti hanno a disposizione una serie di pacchetti di abbonamento, a seconda dei contenuti che desiderano guardare, come ad esempio il pacchetto per i film, chiamato Pass Cinema, il pacchetto per Serie TV e show, chiamato Pass Entertainment, il paccheto sport (incluso il calcio di Sky), chiamato Pass Sport. Questi Pass, o ticket, possono essere combinati nelle diverse offerte, con la possibilità di scegliere tra un piano con o senza pubblicità: scopriamo i costi, cosa offrono e da quali dispositivi è possibile accedervi. Ecco i Pass di NOW, divisi a seconda dei contenuti che offrono: il Pass Cinema , dedicato ai film , con 1267 contenuti, 15 prime visioni al mese e i canali di Sky Cinema

, dedicato ai , con 1267 contenuti, 15 prime visioni al mese e i canali di Sky Cinema il Pass Entertainment , che offre 1680 contenuti tra serie TV e show e i canali di Sky

, che offre 1680 contenuti tra serie TV e show e i canali di Sky il Pass Sport, dedicato allo sport con il calcio della Serie A Enilive (3 partite su 10 ogni turno), la UEFA Champions League (185 partite su 2023), la Serie C, la Premier League e il meglio della Bundesliga, oltre al tennis con Wimbledon, gli US Open, Australian Open, Roland Garros, i tornei ATP e WTA, i GP di Formula 1 e la MotoGP, la NBA e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 L'opzione Premium Nella versione base, i Pass contengono annunci nei contenuti on-demand, e possono essere visti da un solo dispositivo alla volta. Per chi vuole eliminare la pubblicità, vedere i contenuti su due dispositivi alla volta e avere l'audio surround 5.1, c'è l'opzione Premium. , chiamato in precedenza NOW TV e ancora prima Sky Online, è un servizio streaming a pagamento dilanciato nel 2012 (nel 2014 in Italia) che consente la visione, ine on-demand, di contenuti comee anche lo sport.

Ma quanto costano questi Pass? I pacchetti possono essere acquistati singolarmente o abbinati tra loro, oppure si può approfittare delle offerte di NOW, che permette di accedere a prezzo scontato a più Pass. Questi sono i prezzi di NOW, tenendo presente che possono essere soggetti a cambiamenti: Il Pass Sport è disponibile nel momento in cui scriviamo a 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 24,99 euro al mese senza vincoli. I contenuti sono disponibili in Super HD senza costi aggiuntivi, ma è inclusa pubblicità sui contenuti on-demand. Inoltre è possibile la visione su un dispositivo alla volta

è disponibile nel momento in cui scriviamo a al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. I contenuti sono disponibili in Super HD senza costi aggiuntivi, ma è inclusa pubblicità sui contenuti on-demand. Inoltre è possibile la visione su un dispositivo alla volta Il Pass Entertainment è disponibile al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 8,99 euro al mese senza vincoli. La visione è possibile solo da un dispositivo per volta ed è previsto l'inserimento di annunci pubblicitari. I canali lineari sono disponibili in SD e HD (720p), mentre i contenuti on-demand hanno una risoluzione massima di 1080p (Full HD)

è disponibile al costo di al mese per 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. La visione è possibile solo da un dispositivo per volta ed è previsto l'inserimento di annunci pubblicitari. I canali lineari sono disponibili in SD e HD (720p), mentre i contenuti on-demand hanno una risoluzione massima di 1080p (Full HD) Pass Cinema + Pass Entertainment offre film, serie TV e show al prezzo di 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 11,99 euro al mese senza vincoli. I canali lineari sono disponibili in SD e HD (720p), i contenuti on-demand hanno una risoluzione massima di 1080p (Full HD).

offre film, serie TV e show al prezzo di al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. I canali lineari sono disponibili in SD e HD (720p), i contenuti on-demand hanno una risoluzione massima di 1080p (Full HD). Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium è invece l'offerta che consente di eliminare la pubblicità sui contenuti on-demand e godere dell'audio immersivo con Dolby Digital 5.1, oltre che permettere la visione da due dispositivi in contemporanea. In questo caso il prezzo è di 11,99 euro al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 14,99 euro al mese senza vincoli.

è invece l'offerta che consente di eliminare la pubblicità sui e godere dell'audio immersivo con Dolby Digital 5.1, oltre che permettere la visione da due dispositivi in contemporanea. In questo caso il prezzo è di al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. Pass Cinema + Pass Entertainment + Pass Sport: l'offerta completa che comprende sport, serie TV, show e film al prezzo di 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 36,99 euro al mese senza vincoli. Questa offerta include pubblicità sui contenuti on-demand e permette la visione su un dispositivo alla volta L'opzione Premium, se non inclusa in un'offerta, può essere aggiunta in qualsiasi momento (anche in fase di sottoscrizione) al costo di 5 euro al mese.

Vediamo cosa comprende un abbonamento a NOW, sia dal punto di vista dei contenuti che delle caratteristiche dell'offerta. Cosa offrono i Pass Ecco i contenuti a cui puoi accedere attivando i singoli Pass: Pass Entertainment : 1680 contenuti tra serie TV e Show di Sky, con i canali Sky Uno, Sky Atlantic, Sky Serie, Sky Investigation, FOX, MTV, Comedy Central, Sky Arte, Sky Documentaries, Sky Nature, National Geographic, History, SKY TG24 e SKY Sport 24

: 1680 contenuti tra serie TV e Show di Sky, con i canali Sky Uno, Sky Atlantic, Sky Serie, Sky Investigation, FOX, MTV, Comedy Central, Sky Arte, Sky Documentaries, Sky Nature, National Geographic, History, SKY TG24 e SKY Sport 24 Pass Cinema : 1267 film on demand, con 15 prime visioni al mese e i canali di Sky Cinema (Sky Cinema Uno, Sky Cinema Due, Sky Collection, Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama, Sky Cinema Comedy)

: 1267 film on demand, con 15 prime visioni al mese e i canali di Sky Cinema (Sky Cinema Uno, Sky Cinema Due, Sky Collection, Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama, Sky Cinema Comedy) Pass Sport : UEFA Champions League (185 partite su 203 a stagione in esclusiva streaming), Europa League e Conference League Calcio nazionale con la Serie A Enilive (3 partite su 10 ogni turno per il ciclo 2024/2029 e almeno 30 delle migliori 76 partite a stagione), la Serie C NOW, la Premier League e la Bundesliga (le migliori partite di Bundesliga fino al 2025 in esclusiva streaming) Il Grande Tennis internazionale inclusi Wimbledon in esclusiva fino al 2026, gli US Open, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals e tutti i tornei ATP 500 e 250 commercializzati da ATP fino al 2028, Australian Open fino al 2031 e Roland Garros fino al 2026 grazie ai canali Eurosport, oltre a tutto il grande tennis femminile con tutti i tornei WTA commercializzati da WTA fino al 2028. Tutti i GP di Formula 1 fino alla fine della stagione 2027 e MotoGP in esclusiva fino alla fine della stagione 2025. Lo spettacolo della NBA inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l'All Star Weekend fino alla stagione 2025/26 Il basket europeo con una selezione di partite della Turkish Airlines EuroLeague e della 7DAYS EuroCup fino alla stagione 2024/25. Inoltre, tutti gli sport trasmessi sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 e molto altro.

: Caratteristiche di NOW NOW offre contenuti fino in Full HD a 1080p con 50 FPS, con queste caratteristiche: Per il Pass Sport, i contenuti sono disponibili in Super HD senza costi aggiuntivi

Per i Pass Cinema e Entertainment, i canali lineari sono disponibili in SD e HD (720p), mentre i contenuti on-demand hanno una risoluzione massima di 1080p (Full HD) C'è la possibilità di scaricare i contenuti sul dispositivo mobile per la visione offline, e si possono associare un massimo di sei dispositivi all'account. Inoltre come con Sky è possibile mettere in pausa i contenuti live e riprendere la visione quando si vuole con Pause&Rewind, che permette di tornare indietro fino a 2 ore, mettere in pausa e mandare avanti al momento live. Differenza tra abbonamento base e Premium L'abbonamento base consente di guardare i contenuti su un solo dispositivo alla volta. Inoltre sono presenti annunci sui contenuti on-demand. Se si attiva Premium, si possono guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, non si vedranno pubblicità sui contenuti on-demand e si avrà accesso all'audio immersivo Dolby Digital 5.1.

Vuoi sapere come abbonarti a NOW? La procedura deve essere effettuata da browser, indipendentemente che tu decida di farla da computer, telefono o tablet. Come abbonarsi Avvia un browser di tua scelta e vai sulla pagina ufficiale del servizio. Qui clicca su Scopri l'offerta in alto a destra, poi scegli il Pass NOW che preferisci selezionando la scheda Lo Sport di Sky in streaming, Film, Serie TV e Show o Offerta completa. Clicca in basso sull'offerta di tua scelta, scegliendo tra la fatturazione annuale (più conveniente) o mensile senza vincoli. Adesso clicca sul pulsante Attiva e nella pagina successiva scegli se aggiungere Premium a 5 euro al mese (in caso non sia già attivo nell'offerta da te scelta). Adesso clicca su Continua a destra. Cosa fare se sei già registrato Se sei già registrato, puoi accedere al tuo account cliccando in alto a destra su Accedi o su Sei già iscritto?. Inserisci i dati di accesso e seleziona un metodo di pagamento o conferma quello già inserito in fase di registrazione. Poi concludi la sottoscrizione dell'offerta. Come fare la registrazione Se non ti sei ancora registrato, ora devi creare un account. Per farlo, inserisci i tuoi dati, ovvero Nome, Cognome, Data di nascita, poi digita un'email e una password che ti consentano di accedere al servizio. Puoi anche inserire il tuo numero di cellulare, poi inserisci i caratteri che vedi nella casella e clicca su Avanti. Adesso digita il tuo indirizzo, poi decidi se consentire l'invio di comunicazioni a fini di marketing da parte di NOW e clicca su Avanti. Infine, non dovrai fare altro che scegliere il metodo di pagamento: seleziona Carta di credito (sono accettate le carte di credito / debito dei circuiti Visa, MasterCard, American Express e Diners Club, ma non le carte di credito virtuali) o Paypal. Se hai un codice promozionale, potrai inserirlo qui e verrà attivato al termine della registrazione, poi completa il pagamento con il metodo selezionato, PayPal o Carta di credito, inserendo i dati relativi.

Vuoi sapere come disdire NOW? La procedura da seguire richiede la disattivazione dei Pass attivi, e deve essere effettuata da browser. Per procedere, quindi, avvia il tuo browser da qualsiasi dispositivo, che sia PC, telefono o tablet, e vai al sito del servizio. Effettua l'accesso con il tuo account e clicca su My Account in alto a destra. Adesso seleziona l'opzione La tua offerta, poi di fianco al Pass da disattivare clicca su Gestisci Pass. Clicca su Disattiva Pass e segui i passaggi per confermare la tua intenzione, poi indica il motivo della decisione e clicca infine su Conferma disattivazione. Sappi che devi ripetere la procedura per tutti i Pass attivi. Se invece hai attivo un abbonamento a NOW attraverso Vodafone TV, devi disattivare il servizio dal sito dell'operatore o dall'app My Vodafone. Adesso clicca su Vodafone TV e individua l'opzione NOW, poi clicca sulla voce per disattivare il servizio e segui i passaggi a schermo.

