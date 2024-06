Cosa sono i PC Copilot+ e a cosa servono

Andiamo a scoprirlo, perché il lancio di questi computer , definiti anche "PC AI", ha segnato anche l'ingresso di prepotenza dei nuovi Snapdragon X di Qualcomm. Di fatto dando per la prima volta a Windows su ARM un'importanza mai vista prima, e rendendo la piattaforma finalmente in grado di competere con la controparte di Apple (oltre che con Intel e AMD).

Marketing? Molto di più, perché questi portatili sono pensati per consentire agli utenti di usare le potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo, senza affidarsi a soluzioni su cloud. Ma cosa sono i PC Copilot+ , quali sono le funzioni esclusive a loro riservate e quali le caratteristiche che devono possedere per essere definiti tali?

Indice

Cosa significa Copilot+: le funzionalità

Ma perché uno dovrebbe volere un PC Copilot+? La caratteristica principale di questi dispositivi è una NPU (Neural Processing Unit, ne parleremo più avanti) abbastanza potente, in grado di garantire prestazioni sufficienti per eseguire l'assistente Copilot di Microsoft localmente e non su cloud.

Il chatbot IA può essere richiamato tramite il nuovo tasto Copilot (rimappabile), ed è dotato di alcune funzionalità interessanti, a partire da Recall e Cocreate.

Recall è una funzione che utilizza l'IA per creare una "memoria fotografica" ricercabile di tutto ciò che avete fatto e visto sul PC, sfruttando più di 40 modelli di intelligenza artificiale.

In pratica lo strumento scatta istantanee di applicazioni e schermate e consente agli utenti di recuperare qualsiasi cosa lungo una timeline della cronologia registrata del PC. Non solo, ma possono anche cercare parole chiave per trovare informazioni o file persi, e persino recuperare una frase in una riunione online grazie alla funzione Live Captions che trascrive e traduce i discorsi grazie a GPT-4o di OpenAI (di cui, nel momento in cui stiamo scrivendo, Microsoft ha aggiornato l'arrivo in Copilot).

Sicuramente a molti verrà in mente Timeline, dismesso nel 2021, e in effetti Recall funziona in maniera simile con una sequenza temporale esplorabile.

Per quanto riguarda la privacy, Microsoft dichiara che Recall rimane locale e privato sul dispositivo, inoltre è possibile mettere in pausa, interrompere o eliminare i contenuti acquisiti o scegliere di escludere app o siti web specifici.

In ogni caso, Recall non prenderà istantanee di sessioni di navigazione web InPrivate in Microsoft Edge e contenuti protetti da DRM. Nondimeno, gli utenti devono prestare attenzione perché non "eseguirà la moderazione dei contenuti" e non nasconderà attivamente informazioni sensibili come password e numeri di eventuali conti bancari.