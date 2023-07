In questo articolo vi spiegheremo perché iPhone non carica al 100% e cosa fare in questi casi, prima di rivolgersi al centro assistenza Apple più vicino. Tanto per restare in tema di problematiche che affliggono i "melafonini" (ma non solo, sia chiaro), vi suggeriamo di leggere il nostro articolo di approfondimento su cosa fare se l'iPhone si riscalda troppo : come vedremo meglio appresso, questo scenario potrebbe, infatti, rispondere al nostro quesito iniziale e potrebbe spiegare perché la batteria di iPhone non carica completamente .

Da qualche giorno il vostro iPhone non carica più al 100% . Avete provato ad adottare varie soluzioni e accorgimenti, ma senza alcun esito. Non sarà mica un campanello di allarme? Forse è giunto il momento di cambiare la batteria allo smartphone ? Può darsi, specie se il dispositivo ha più di qualche anno di utilizzo.

Indice

iPhone si scalda troppo: come risolvere

Con l'avvio della stagione estiva e con il consequenziale incremento delle temperature, è normale che i nostri smartphone si surriscaldino di più.

Ma se l'aumento diventa fastidioso e a tratti improvviso, accompagnato da un funzionamento non propriamente corretto del dispositivo e un consumo esagerato della batteria, significa che c'è qualcosa che non va.

Qualche processo o qualche applicazione potrebbero aver fatto conflitto ed ecco spiegata la causa del surriscaldamento. Come abbiamo ribadito nell'altro articolo, in un simile scenario possono verificarsi alcune anomalie che limitano il normale funzionamento dell'iPhone, tra cui:

La ricarica, compresa la ricarica wireless, rallenta o si ferma

Lo schermo diventa meno luminoso o nero

Le radio cellulari entrano in uno stato a bassa energia. Nel frattempo il segnale potrebbe indebolirsi.

Il flash della fotocamera è temporaneamente disabilitato

Le prestazioni rallentano con app o funzioni che richiedono un'intensa attività grafica o utilizzano tecnologie di realtà aumentata.

Pertanto, se il vostro iPhone non carica più al 100% e avete notato un incremento delle temperature, è probabile che le due cose siano in qualche modo collegate.

Cosa fare, in questi casi? In prima istanza, provate a chiudere le app aperte e funzionanti e terminate quelle attività in esecuzione (vi abbiamo già spiegato come raffreddare un telefono surriscaldato). È bene anche scollegarlo dalla ricarica, se è in carica, o toglierlo dal caricatore wireless, spegnerlo, portalo in un ambiente più fresco (lontano dalla luce diretta del sole) e lasciare che si raffreddi senza utilizzarlo.

Bisogna dire, infatti, che il calore generato dal dispositivo durante la ricarica esercita uno stress aggiuntivo sulla batteria, riducendone la durata.

In questo senso, provate a spostare iPhone o iPad in una posizione più fresca, evitando la luce solare diretta, stanze con scarsa ventilazione, altri elettrodomestici ed elettronica o altri dispositivi che possono generare calore. Se l'ambiente è ancora troppo caldo, utilizzate ventole o condizionatori d'aria prima di mettere nuovamente in carica il "melafonino".

Se l'iPhone è protetto da una cover, è importante rimuoverla. A volte, comunque, un semplice riavvio di iPhone riesce a risolvere tanti problemi. In ogni caso, l'eliminazione della cover protettiva resta sempre un suggerimento da adottare qualora le temperature esterne non siano troppo elevate.