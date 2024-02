In questa guida vedremo come personalizzare menu Condividi di iPhone e iPad

Il menu "Condividi" è indubbiamente una delle funzionalità più utilizzate dai possessori di iPhone e iPad. Grazie alle opzioni di condivisione, infatti, è possibile inviare contenuti multimediali a qualsiasi utente, salvare contenuti direttamente nell'app File integrata su iOS (a proposito, avete letto i nostri consigli su come sfruttarla al meglio?), oppure aprirli tramite un programma specifico; si possono, inoltre, eseguire azioni sull'elemento selezionato. Il sistema operativo di Apple consente di apportare alcune modifiche al menu Condividi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze. Così, ad esempio, si può escludere un'applicazione tra quelle proposte (magari perché non utilizzata) e al tempo stesso aggiungerne una nella sezione dei preferiti. Vediamo, quindi, come personalizzare il menu Condividi di iPhone e iPad.

Come personalizzare menu Condividi su iPhone e iPad

Il pulsante Condividi è molto semplice da riconoscere: è caratterizzato da un'icona con una scatola da cui esce una freccia. Questo pulsante è presente, nella maggior parte dei casi, nella barra degli strumenti di app certamente centrali come Foto e Safari: è sufficiente premerlo per impartire azioni specifiche, come il salvataggio di un contenuto multimediale (una foto, un video) o la cattura di uno screenshot della pagina web in esecuzione (a proposito, avete letto la nostra guida su come fare screenshot su iPhone e iPad); a questo punto, si aprirà il menu di condivisione. In assenza di apposito pulsante, è possibile condividere qualcosa mediante menu contestuali, che spesso appaiono quando si tocca e si tiene premuto (o finanche si evidenzia) qualche elemento mostrato sullo schermo del dispositivo. È il caso del testo su una pagina web: è sufficiente pigiare e tenere premuto su una scritta per evidenziare il testo e fare apparire contestualmente l'opzione Condividi nel menu orizzontale. Infine, in alcune app di terze parti come Instagram, il pulsante Condividi potrebbe essere nascosto da un altro pulsante, caratterizzato per la maggior parte dei casi da un'icona con i puntini di sospensione: prima si pigia su quest'ultimi e, poi, su Condividi. Tornando all'oggetto del presente articolo, la personalizzazione di questo pulsante avrà efficacia definitiva, nel senso che qualsiasi modifica apportata a questo menu si rifletterà in ogni altra app, non solo in quella utilizzata per apportare le modifiche. Così, se abbiamo personalizzato il menu partendo dall'app Foto e abbiamo deciso, ad esempio, di rimuovere un'azione o un programma specifico (magari perché non utilizzati), tale rimozione si estenderà in automatico anche nelle altre applicazioni. Vediamo come fare. Per semplicità d'uso vi suggeriamo di partire da app molto diffuse come Foto e Safari. La presente guida verrà sviluppata partendo dalla prima. Sbloccate, quindi, il vostro dispositivo (inserendo, ove impostato, il metodo di sblocco, come codice, Touch ID o Face ID) e aprite l'app Foto dall'elenco delle applicazioni di iPhone o iPad (sapete come nascondere app su iPhone e iPad?), dopodiché pigiate su una foto qualsiasi presente nell'elenco per aprirla a schermo intero. Ora che avete eseguito questi passaggi, procedete cliccando sull'icona rivolta verso l'alto posta sopra a un quadrato (prima icona nella barra di navigazione in basso) per aprire il menu Condividi.

Come personalizzare app del menu Condividi di iPhone e iPad A questo punto, vedrete una sezione caratterizzata da più elementi. Il primo, in genere, riporta alle applicazioni di messaggistica istantanea (ad esempio, WhatsApp) o alla posta elettronica, mostrando, nello specifico, i contatti che utilizziamo con più frequenza. Nella seconda riga, sono presenti alcune delle applicazioni installate di fabbrica da Apple, come AirDrop (utilissimo per condividere qualcosa e scambiare file nelle vicinanze; in questo senso, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come attivare AirDrop), messaggi, Mail, Note, Diario, Promemoria, Libri, e alcune delle applicazioni più utilizzate, come WhatsApp, Google Maps, Gmail, Telegram, Google Keep. Cliccando su una di esse, si aprirà un'azione specifica da concludere con l'app medesima: ad esempio, se si clicca su Telegram, si potrà condividere la foto con un elenco di contatti, mentre pigiando su Gmail, verrà creato un nuovo messaggio di posta elettronica avente la fotografia come allegato da inviare ad un qualsiasi contatto. Come abbiamo scritto nel titolo, il nostro obiettivo, però, è personalizzare menu Condividi su iPhone. Di conseguenza, bisognerà cliccare sul tasto "Altro" di colore bianco che si trova alla fine delle icone delle applicazioni mostrate nella seconda sezione di cui abbiamo finora fatto cenno. Cliccate, dunque, su di esso per aprire un menu contestuale suddiviso in due sezioni: Preferiti (si tratta delle app che appariranno sempre nel menu Condividi, di default rappresentate da AirDrop, Messaggi e Mail)

(si tratta delle app che appariranno sempre nel menu Condividi, di default rappresentate da AirDrop, Messaggi e Mail) Suggerimenti (si tratta delle applicazioni suggerite dal sistema). Mettiamo il caso di volere personalizzare menu Condividi su iPhone eliminando Diario tra le app suggerite, cosicché questa applicazione possa scomparire per sempre. Dopo aver cliccato su Altro, è sufficiente disattivare l'interruttore (e, quindi, spostare quest'ultimo da destra verso sinistra) in corrispondenza dell'applicazione Diario. Tenete presente, in ogni caso, che non è possibile rimuovere in alcun modo AirDrop. E se volessimo, invece, spostare WhatsApp tra i preferiti? Basterà cliccare sul segno più, sempre nella stessa schermata, per spostarlo nella sezione appena menzionata. Per cambiare l'elenco di visualizzazione di un'app, invece, è sufficiente cliccare sulle tre linee orizzontali a destra e tenere premuta su di essa per trascinarla in alto oppure in basso. Per rimuovere l'app dai preferiti, infine, occorre cliccare sull'icona rossa con il segno meno e confermare la scelta facendo tap su "Rimuovi". Vi basterà, a questo punto, cliccare su Fine per confermare la vostra scelta e memorizzare il risultato finale.

Come personalizzare azioni del menu Condividi

Oltre alle applicazioni, il menu Condividi consente di eseguire azioni specifiche, rappresentate nell'elenco di funzionalità e opzioni visualizzate dopo le due sezioni di cui abbiamo fatto cenno poc'anzi. Ad esempio, nel caso dell'app Foto, è possibile eseguire "Copia Foto", "Aggiungi ad album condiviso", "Aggiungi ad album", "AirPlay", "Usa come sfondo", "Copia il link di iCloud", "Esporta originale non modificato", "Crea un quadrante", "Assegna a contatto", "Stampa", "Salva su File", "Aggiungi a nuova nota rapida" e via discorrendo. Per modificare l'elenco di queste azioni, è sufficiente cliccare sul link di colore blu "Modifica azioni..." che si trova in calce alla schermata Condividi. Per recuperarla basta: Aprire un'app specifica, come ad esempio Foto

Aprire una Foto per visualizzarla a schermo intero

Cliccate sul tasto Condividi

Scorrete fino in fondo alla nuova schermata e cliccate su "Modifica azioni...". Anche in questo caso, apparirà una sezione caratterizzata da: Preferiti

Sezione specifica per l'applicazione desiderata

per l'applicazione desiderata Altre azioni Se desiderate, ad esempio, aggiungere "Salva su File" tra i preferiti, bisognerà cliccare sul segno più, sempre nella stessa schermata, per spostarlo nella sezione appena menzionata. Per cambiare l'elenco di visualizzazione di un'app, invece, è sufficiente cliccare sulle tre linee orizzontali a destra e tenere premuta su di essa per trascinarla in alto oppure in basso. Per rimuovere l'app dai preferiti, infine, occorre cliccare sull'icona rossa con il segno meno e confermare la scelta facendo tap su "Rimuovi". Vi basterà, a questo punto, cliccare su Fine per confermare la vostra scelta e memorizzare il risultato finale.