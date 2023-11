In questa guida, capiremo come attivare PlayStation Plus , il servizio di abbonamento a pagamento, e scopriremo tutti i suoi vantaggi .

Cos’è PlayStation Plus?

PlayStation Plus è un servizio di abbonamento a pagamento che offre ai videogiocatori accesso a titoli (come Assassin's Creed Origins, Bloodborne, Call of The Sea, Demon's Souls, Fallout 4, Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Horizon Forbidden West), modalità multigiocatore online, contenuti esclusivi, memoria di archiviazione nel cloud, giochi mensili e tanto altro. PlayStation Plus propone tre piani di abbonamento, ognuno con vantaggi unici.