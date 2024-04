Pluto TV: cos'è, come funziona e quali canali si vedono

Vi state chiedendo cos'è e come funziona Pluto TV? In questa guida vi forniamo le informazioni necessarie per utilizzarla sui vari dispositivi.

Siete appassionati di film e di serie TV e vi tenete sempre aggiornati sui titoli che stanno per uscire, ma anche sulle piattaforme di streaming e sui loro cataloghi? In questo caso, probabilmente conoscerete già, o almeno avrete sentito parlare di Pluto TV. In caso contrario, vi trovate nel posto giusto, in quanto state per scoprirlo! Dunque, prendetevi un po' di tempo per leggere la nostra guida. Nei prossimi paragrafi troverete varie informazioni utili relative a Pluto TV e, magari, vi verrà voglia di provarla. Al termine della lettura saprete anche come funziona Pluto TV e cosa potrete vedere su questa piattaforma di streaming. Dunque, se volete scoprire una nuova fonte interessante di contenuti multimediali per trascorrere del tempo, continuate pure a leggere. A breve vi forniremo qualche informazione più dettagliata, relativa a come poter usufruire del servizio e con quali dispositivi potrete guardare i contenuti di Pluto TV. Che ne dite, iniziamo?

Indice

Cos'è e come funziona Pluto TV

Cos'è Pluto TV? Se non ne siete ancora al corrente, dovete sapere che si tratta di una piattaforma che offre agli utenti la possibilità di fruire di tutta una serie di canali tematici con contenuti davvero interessanti e completamente in italiano. Pluto TV appartiene a Paramount ed è un servizio che guadagna attraverso le pubblicità. Per questo motivo i contenuti che potrete trovare sono completamente gratuiti. Infatti, non è previsto nessun tipo di abbonamento a Pluto TV. Per utilizzarla sarà necessario accedere al sito ufficiale, oppure scaricare l'applicazione per Android e iPhone, come vedremo a breve. A questo punto non vi resta che accettare i termini di servizio, dare un'occhiata al catalogo e rilassarvi con i titoli che preferite tra quelli che avrete a disposizione. In alternativa, potrete anche usare la vostra Smart TV. Pluto TV è infatti presente sui televisori Samsung ed LG, oltre che sui principali TV box, sia Fire TV Stick, che Chromecast Google TV / Android TV.

I contenuti di Pluto TV

Pluto TV si divide in due grandi sezioni. La prima è quella dei Canali TV, ovvero un servizio che ricorda la classica televisione, con contenuti in diretta. Questa consiste in decine di canali a disposizione degli utenti, divisi in base alle tematiche trattate. Serie

Film

Sci-Fi

Crimini e Misteri

Intrattenimento

Reality Show

Motori e Sport

Comedy

Animazione

Bambini

Musica

News

Documentari e Lifestyle Una volta selezionato il genere che vi interessa, sulla destra avrete una guida con gli orari di programmazione dei contenuti attuali e di quelli successivi, un po' come se steste guardando la normale televisione in chiaro. Per quanto riguarda l'altra sezione, On demand, dovete sapere che consiste in un catalogo ampio e separato per categorie, così come le classiche piattaforme di streaming più note. Qui troverete infatti, Serie, Film, Intrattenimento, Animazione, Lifestyle, Documentari e contenuti Made in Europe, tutti sempre disponibili in qualsiasi momento, come se foste su Netflix o Prime Video. Ovviamente non aspettatevi film e serie TV particolarmente recenti o "di moda". Diciamo che il tema è piuttosto nostalgico, a tratti un po' trash, il che non è necessariamente un male, anzi è un piacevole diversivo rispetto alle produzioni "hollywoodiane" odierne. Inoltre, non è necessario creare un account per vedere i contenuti di Pluto TV. Può sembrare una cosa da poco, ma invece è una grande comodità, che non vi obbliga a fornire alcun dato personale. Sottolineiamo che su Pluto TV non è possibile cambiare lingua (sempre italiano) né risoluzione (scarsina). Su alcuni contenuti sono però disponibili i sottotitoli.

Come vedere Pluto TV su smartphone, PC e Smart TV