Podcast da ascoltare, per ogni momento della giornata

Come districarsi in questa marea di proposte? Ecco i migliori contenuti per ogni occasione, o quantomeno quelli che non potete assolutamente perdere se vi piace passare del tempo con un paio di cuffie e sentir parlare di un argomento. E se non sapeste come ascoltare podcast leggete prima la nostra guida dedicata: bastano pochi minuti per scaricare l'app che fa al caso vostro.

Ma quali sono i podcast da ascoltare su Spotify, durante un viaggio in macchina, mentre studiamo o la mattina? Andiamo a scoprire i migliori contenuti per ogni occasione, perché il numero di podcast è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni e ogni nome noto si mette davanti a un microfono per raccontare qualcosa.

Podcast da ascoltare su Spotify

Se siete amanti dei libri, e come di Canio vi innamorate ogni volta di personaggi diversi e viaggiate senza passaporto in mondi sconosciuti, questo programma è perfetto per voi.

Dal delitto di via Poma ai delitti di Ludwig passando per Cogne. Un podcast imperdibile per gli amanti del genere.

I più noti casi di cronaca nera italiana, una storia per mese, in questo avvincente podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi.

Se vi interessano le storie di cronaca nera, Elisa True Crime è il podcast che fa per voi. Ideato e condotto da Elisa De Marco, nota per il suo canale YouTube da più di 850 mila iscritti, questo podcast è dedicato a storie di crimini efferati, enigmi irrisolti e misteriose sparizioni.

Sicuramente sopra le righe e non banale, ma non aspettatevi un linguaggio politicamente corretto! .

In occasione del cinquantenario del golpe in Cile (11 settembre 1973), un podcast dell'Huffingtonpost che riprende i drammatici eventi di allora, la caduta e il suicidio di Salvador Allende e l'instaurazione della dittatura di Pinochet.

Puntata dopo puntata, scopriremo come sta il pianeta e cosa sta facendo chi, giorno dopo giorno, fa davvero qualcosa per studiarlo, capirlo, aiutarlo.

Nonostante il suo nome, questo non è il podcast di Alessandro Barbero, nel senso che non lo gestisce il famoso storico in prima persona.

Gli argomenti dei podcast su Spotify sono diversi, e vanno dalla commedia, a notizie di attualità, tecnologia e business, cronaca nera e anche in inglese, senza scordarsi i contenuti prodotti dalla piattaforma e che quindi potrete trovare solo lì. Ecco alcuni suggerimenti per voi.

Podcast da ascoltare in macchina

Sia che dobbiate affrontare un lungo viaggio in autostrada o il traffico giornaliero per andare o tornare dal lavoro, non c'è niente di meglio di un buon podcast per tenervi compagnia.

Ma quale? Ecco una selezione di alcuni contenuti da non perdere.

Veleno

È uno dei podcast più popolari in Italia, dalle tinte cupe ma imperdibile. In sette puntate, prodotto da Repubblica e realizzato dal giornalista Pablo Trincia, Veleno racconta una storia di vent'anni fa forse colpevolmente dimenticata, la storia di 16 bambini allontanati dalle loro famiglie con un'accusa infamante e imperdonabile.

Siamo in provincia di Modena, tra i comuni di Massa Finalese e Mirandola, e le loro famiglie vengono accusate di far parte di una setta di satanisti pedofili, ma tra condanne, assoluzioni e misteri, ancora non si sa cosa sia successo e quei figli non sono mai più tornati dalle loro famiglie.

M49

Ormai abbiamo imparato ad associare a queste sigle un significato preciso: orsi. Esatto, questo podcast del Post si chiama come un orso bruno che vive sulle Alpi trentine e il cui vero nome è Papillon.

Ma questa non è una storia semplice, come non è semplice la vita di un orso che deve convivere con le persone (e di chi deve convivere con lui, probabilmente).

Un orso non sa cosa sia giusto o cosa sia sbagliato, caccia per il gusto di farlo, si avvicina troppo alle persone, entra nelle malghe e, beh, la discussione è aperta. A parlarne Andrea Genzone, educatore professionale e autore freelance esperto di temi sociali, e Gabriele Bertacchini, naturalista e divulgatore ambientale. Attuale come non mai.

Cose molto umane

Direttamente da Radio Popolare, Giampiero Kesten racconta fatti, storie e cose interessanti, che siano argomenti scientifici o di attualità con uno stile veloce e divertente.

Divertente e poliedrico, Cose molto umane vi svelerà piccole curiosità della vita quotidiana ed è il podcast perfetto per far volare il tempo in auto, da soli o in compagnia.

Il calcio visto da Venere

Calcio e donne non è un connubio che in Italia è visto di buon occhio, e ancora rimbomba la frase di Collovati nel 2019 quando aveva dichiarato che sentire parlare una donna di tattica non gli andava proprio giù (per usare un eufemismo).

Ma il 2019 è stato proprio il momento della svolta e questo podcast di 6 puntate realizzato da Cristina Gatti e Giorgia Mazzuccato e prodotto da Storielibere vuole raccontare la vita delle storie delle più importanti calciatrici italiane della storia.

Il calcio visto da Venere vi farà ascoltare le testimonianze di atlete come Milena Bertolini, Barbara Bonansea, Elena Linari, Patrizia Panico, Milena Gabbiadini e Sofia Cantore, oltre all'attrice Cristiana Capotondi capo delegazione della Nazionale femminile. Una battaglia per le pari opportunità da non perdere.

Omissis - Graziella De Palo: una storia italiana

Cosa fareste se la vostra migliore amica scomparisse al centro di un vortice di depistaggi e segreti in cui si intrecciano i più grandi misteri della nostra Repubblica, dalla P2 alla strage di Bologna, da Gladio alla morte di Aldo Moro.

Loredana Lipperini racconta questa storia, la storia di una ragazza di 24 anni, Graziella De Palo, che negli anni settanta insieme a lei militava nel Partito Radicale ed è diventata giornalista, per scomparire nel 1980 insieme al collega Italo Toni.

Per non dimenticare, nonostante su questa vicenda sia stato posto il segreto di Stato.