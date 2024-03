Powerline: cos'è e come funziona

Avete una cantina o una stanza in cui non arriva il segnale Wi-Fi? Forse non sapete che con la tecnologia Powerline basta la corrente elettrica: scoprite come questi accessori portano Internet ovunque

Vi sarà capitato sicuramente, guardando sconsolati una presa elettrica, di pensare "Se solo fosse una presa Ethernet...". Con la diffusione dei servizi di streaming e di dispositivi IoT sono sempre maggiori gli apparecchi che avrebbero bisogno di una connessione. Ma cosa fare se per un motivo o per l'altro sono difficili da collegare alla nostra rete Internet? È qui che entra in gioco la tecnologia Powerline: andiamo a vedere cos'è e come funziona, oltre a capire gli eventuali limiti. Gli adattatori powerline sono infatti in grado di inviare il segnale Internet attraverso i cavi elettrici. Senza bisogno di mettere mano all'impianto per montare delle porte Ethernet o di dover litigare con un segnale Wi-Fi instabile. Le applicazioni di questo tipo di tecnologia sono enormi, ma possiamo fare l'esempio degli home theater. Avete creato una stanza cinema in taverna? Con due adattatori powerline potete connetterli alla rete e ai servizi di streaming senza spaccare i muri. Ma questo è solo un esempio. Gli adattatori powerline possono collegare qualsiasi dispositivo, sia tramite cavo Ethernet che in modalità wireless. Questi ultimi sono infatti in grado di creare una rete Wi-Fi in stanze dove altrimenti il segnale del router non sarebbe arrivato. Magari neanche con una rete mesh. Andiamo a vedere quindi cos'è e come usare questa tecnologia, ma anche comprendere i suoi svantaggi. E soprattutto perché potrebbero esserci problemi o comunque non si possano raggiungere le velocità promesse.

Indice

Cos'è la tecnologia Powerline

Fonte: TP-Link

La tecnologia Powerline è una soluzione che consente di utilizzare i cavi elettrici del nostro appartamento per trasmettere i dati. Il concetto di base è noto da decenni, e sfrutta il fatto che l'elettricità viaggia a bassa frequenza. Visto che le informazioni vengono veicolate da un segnale ad alta frequenza, è possibile separare le due, anche se sovrapposte. Le applicazioni sono state per molto tempo di tipo industriale, poi nel 2001 è stato introdotto lo standard domestico. A introdurlo, l'HomePlug Powerline Alliance con HomePlug 1.0 e HomePlug 1.0 Turbo, con velocità da 14 e 85 Mbps. Nel 2005 sono arrivati gli standard della Universal Powerline Association e HomePlug AV. Questi consentivano il supporto allo streaming audio e video e velocità di 200-250 Mbps, e si sono poi uniti nello standard Powerline AV. Il primo standard Powerline AV consentiva velocità fino a 100 Mbps teorici, poi è arrivato lo standard Powerline AV500 da 500 Mbps. Tenete presente che queste sono velocità teoriche: le velocità effettive sono nell'ordine, per quest'ultimo, dei 100-200 Mbps. Ora gli ultimi adattatori Powerline (AV2) offrono velocità teoriche anche fino a 1.300 Mbps. Quindi utilizzando la rete elettrica si può, grazie all'utilizzo di due semplici dispositivi, convogliare il segnale Internet. Andiamo a vedere come funziona questa tecnologia e come usarla.

Come funziona la tecnologia Powerline

Fonte: AVM

Ma come funziona la tecnologia Powerline? A livello teorico, abbiamo anticipato come si sfrutti il fatto che la corrente elettrica venga propagata a bassa frequenza nei cavi in rame. In Europa, Asia e Africa questo valore è di 50 Hz, mentre in altre parti del mondo è di 60 Hz. I cavi elettrici non sono schermati, quindi non è possibile propagare onde con frequenze superiori ai MHz. Inoltre ci sono limiti di legge per l'utilizzo di bande superiori ai 500 kHz non già assegnate. Questo implica che per coprire dei chilometri si possono scambiare poche centinaia di bit al secondo. Negli appartamenti, invece, dove le distanze sono nell'ordine delle centinaia di mq, si possono scambiare dati anche a 500 Mbps con Powerline . Come sfruttare questo sistema? Si devono utilizzare due adattatori. Uno (madre) da collegare al router tramite cavo di rete e alla presa elettrica. Il secondo (figlio) invece è da collegare alla presa elettrica dove è necessario ottenere la connessione. Ci sono diversi tipi di adattatori: cablati e wireless. I primi consentono la connessione a Internet dei dispositivi attraverso uno o più cavi Ethernet. I secondi sono in grado anche di creare una rete Wi-Fi, a cui i vari dispositivi si possono collegare. Alcuni adattatori powerline hanno filtri di alimentazione pensati per ripulire le interferenze. Queste possono essere causate dagli elettrodomestici collegati alla rete elettrica. E che possono interferire con il segnale con problemi di buffering o freeze per i video e gli audio. Ogni adattatore è quindi un dispositivo dotato di presa elettrica e una o più porte LAN. Per connettere più dispositivi a uno stesso powerline è possibile moltiplicare il numero di porte LAN con uno Switch Ethernet. In generale, comunque, per mantenere alte le prestazioni della rete è consigliato non superare i 3/4 dispositivi cablati per adattatore. Quelli Wi-Fi supportano fino a 8 client per i modelli che supportano la sola banda 2.4GHz. Quelli Dual Band (2.4Ghz+5GHz) supportano invece fino a un massimo di 16 client. Come usare gli adattatori powerline

Usare gli adattatori powerline è semplicissimo. In genere sono dotati di sistema plug and play. Si collega la prima unità powerline al modem router tramite il cavo RJ45 e successivamente a una presa di corrente vicina. A seconda del modello si preme il tasto pair, poi entro un paio di minuti si collega la seconda unità a una presa vicina. Infine, si preme il tasto pair. Per gli adattatori con supporto Wi-Fi, in alcuni casi si possono replicare le impostazioni di crittografia della rete. Si preme il tasto WPS del modem router, poi si preme il tasto Wi-Fi del secondo adattatore (il figlio). Ci sono poi i sistemi ibridi, che combinano la tecnologia Mesh con quella Powerline. Questi dispositivi consentono di creare una rete più estesa e stabile su superfici di grandi dimensioni.

Quali sono i vantaggi della tecnologia Powerline

La tecnologia Powerline presenta diversi vantaggi. Il principale è la possibilità di creare una LAN senza toccare i cavi. Basta utilizzare la rete elettrica preesistente. Tutto quello di cui avete bisogno sono due adattatori da inserire nel muro e configurarli. Con gli adattatori powerline Wi-Fi e meglio ancora con i sistemi ibridi, poi, si potrà estendere la copertura Wi-Fi della casa. Anche in luoghi dove non era possibile arrivare a causa della distanza dal modem o per la presenza di muri, piani o altro. Basta che le unità siano connesse alla stessa rete elettrica. Un altro vantaggio riguarda i costi: con un kit da 50 euro si può risolvere facilmente il problema della connessione. Anche la velocità potrebbe essere migliore. In alcuni punti dove il Wi-Fi in precedenza prendeva male, potreste avere velocità molto superiori. Infine, altri vantaggi sono l'affidabilità e la sicurezza. Non sono fili esterni o antenne che richiedono manutenzione o sostituzione. Inoltre la maggior parte degli adattatori moderni è dotata di funzionalità di sicurezza come la crittografia AES.

Quali sono i limiti della tecnologia Powerline

Scegliere di utilizzare gli adattatori powerline per avere una connessione Internet non significa però avere risolto tutti i propri problemi. La diffusione di questi dispositivi è infatti frenata da alcuni limiti notevoli. Il primo è che devono essere inseriti direttamente nelle prese, senza utilizzare ciabatte o prese multiple. Se si facesse così, le interferenze sarebbero troppo elevate e non si avrebbero benefici. In secondo luogo, poiché il segnale viene trasmesso attraverso il cablaggio esistente, può essere soggetto a interferenze. Come abbiamo detto, altri elettrodomestici come frigoriferi o lavatrici possono interferire e causare problemi nel flusso di dati. Questo può essere più evidente se si guardano film o ascolta la musica in streaming. Inoltre, anche se molti adattatori powerline vengono pubblicizzati con velocità elevatissime, queste sono in realtà molto minori. Alcuni adattatori presentano velocità teoriche di anche 1.000 o 2.000 Mbps. In realtà a causa dell'attenuazione del segnale le velocità registrate saranno molto minori. E ovviamente non saranno mai superiori a quelle fornite dal vostro modem, ma questo non è un limite dei powerline.

Quanti adattatori Powerline si possono aggiungere

Come abbiamo visto, il minimo di adattatori da utilizzare è di due. Uno da collegare al modem e uno da usare per condividere la connessione. Ma qual è il massimo? In generale, è consigliato non superare le sei unità totali, ovvero uno madre e cinque figli o unità satellite. Ovviamente questi numeri sono indicativi, perché dipendono anche dalla qualità dell'impianto elettrico. Maggiori dispersioni o interferenze causano una degradazione del segnale e quindi delle prestazioni. È possibile aggiungere adattatori aggiuntivi da connettere al dispositivo principale, ma sempre collegati allo stesso impianto elettrico. È quindi importante verificare che la rete elettrica della tua casa non sia frazionata. Potrebbe succedere infatti nel caso si siano separati gli impianti per la taverna o per il garage. In questo caso gli adattatori non possono comunicare e quindi trasmettere dati. Essendoci uno standard, è possibile utilizzare diversi modelli di adattatori powerline. Dovete semplicemente controllare la velocità di connessione riconoscibile dalle codifiche. Come abbiamo detto, queste sono Powerline AV (fino a 600Mbps) e AV2 (fino a 1000Mbps). È sconsigliato utilizzare adattatori con specifiche diverse perché la rete si regolerà sullo standard inferiore..

Quando non funziona la rete Powerline

Abbiamo visto come gli adattatori powerline possano essere soggetti a diversi problemi, soprattutto legati alle interferenze. Se riscontrate prestazioni non ottimali o non c'è connessione, dovete tenere presente alcune possibili cause legate all'impianto elettrico. Questo non deve essere segmentato, in quanto salvavita o differenziali possono bloccare o rallentare il segnale. Anche la qualità dell'impianto ha una notevole importanza. Inoltre abbiamo già detto che non bisogna usare prolunghe, ciabatte o multiprese. Deve essere presente una messa a terra. In sua assenza infatti potrebbero esserci interferenze o un rumore di fondo che influisce sul segnale dei powerline. Anche la presenza di altri elettrodomestici, come abbiamo già accennato, può influire sulla qualità del segnale. Tra questi, il frigorifero, la lavatrice, le stampanti (soprattutto laser e i plotter), l'aspirapolvere e altro. Infine, se l'impianto elettrico è installato in tutto o in parte all'esterno, potrebbe esserci una degradazione del segnale. Questo perché i cavi non sono schermati.

Sul mercato ci sono diversi tipi di adattatori powerline. In genere trovate dei kit che contengono un dispositivo principale e un satellite, e che potete espandere. Tra le marche più popolari e consigliate di powerline ci sono TP-Link, D-Link, Fritz! e Netgear. AVM FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set Edition International, è un kit extender con Wi-Fi che offre fino a 1.200 Mbit/s di velocità (fino a 300 Mbps su Wi-Fi), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano. TP-Link TL-PA717 KIT Powerline Gigabit è invece un kit con velocità fino a 1000 Mbps per Streaming Video HD/3D/4K e Giochi Online, ma solo cablato. Per chi vuole di più, c'è TP-Link TL-WPA8631P Kit Powerline WiFi, un kit con Wi-Fi dual band in grado di raggiungere i 1300 Mbps via cavo e i 1200 Mbps su Wi-Fi. Il dispositivo è estremamente semplice da configurare ed è dotato di 3 porte Gigabit. D-Link DHP-601AV (2x DHP-600AV) Starter Kit è un kit molto economico composto da 2 adattatori powerline. Dovato di porta Gigabit e certificazione AV2 1000, offre velocità fino a 1000 Mbps, per Streaming HD e Gioco Online, ma non ha il Wi-Fi. Netgear Plw1000-100Pes è invece un kit di Netgear composto da 2 adattatori powerline AV1000 con funzionalità Wi-Fi e 2 porte Gigabit.

Domande e risposte

A cosa serve il powerline? La tecnologia Powerline serve per collegare a Internet stanze a cui non arriva il Wi-Fi. Questi dispositivi infatti inviano il segnale tramite la rete elettrica, e sono estremamente semplici da configurare.

Come si collegano i powerline? Collegare gli adattatori powerline è semplicissimo. Collegate la prima unità al modem tramite il cavo Ethernet e poi a una presa elettrica vicina. Poi collegate a una presa elettrica la seconda unità. In alcuni casi, potrebbe essere necessario premere un tasto pair.

Che distanza copre un powerline? La tecnologia Powerline può coprire qualche centinaio di metri quadrati per un segnale ottimale, ma dipende dall'età e dalla qualità dell'impianto elettrico. Inoltre non devono esserci disturbi sulla rete, ed eventuali elettrodomestici possono interferire con il segnale.