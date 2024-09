Quanto costa abbonarsi a DAZN nel 2024: i piani e i prezzi

La piattaforma di streaming votato allo streaming offre infatti quattro piani , con caratteristiche e prezzi differenti a seconda che si opti per la fatturazione mensile, per quella annuale a rate o per quella annuale in un'unica soluzione. Vediamo quali sono.

Scopriamo quindi prezzi e costi di DAZN nel 2024, anche per quanto riguarda altre piattaforme, come TIM, Sky o Prime Video , e persino per i già clienti.

Indice

I piani di DAZN

Il servizio ha ritoccato i prezzi ben due volte nel solo 2024: vediamo qual è la situazione nel momento in cui scriviamo, sia per quanto riguarda i nuovi abbonati, che per i già clienti e per chi dovesse decidere di sottoscrivere l'abbonamento tramite una piattaforma di terze parti.

Non solo, ma a seconda di come si preferisce pagare l'abbonamento, ovvero mensilmente, annualmente ma a rate mensili o annualmente in un'unica soluzione, il prezzo cambia, anche di molto.

La piattaforma offre quattro piani di abbonamento con caratteristiche e prezzi differenti: Start, Standard, Plus e Goal Pass, che si possono sottoscrivere direttamente o attraverso altri servizi come Sky, TIMVision e Prime Video .

DAZN è un servizio in streaming di eventi sportivi, sia in diretta che in differita, e si è aggiudicato insieme a Sky l'asta per la serie A Enilive dalla stagione 2024 / 2025 alla stagione 2028 / 2029.

Piano Start

Per chi lo sottoscrive tramite lo store Google, il prezzo passa a 13,99 euro al mese, mentre non è disponibile tramite gli store digitali di Apple o Amazon.

Piano Standard

Infine, se vuoi risparmiare il massimo c'è il piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione, che costa 359 euro pari a 29,92 euro al mese con un risparmio di 15 euro al mese rispetto al piano mensile per un totale di oltre 180 euro all'anno.

Il pagamento annuale dilazionato in 12 rate non è disponibile invece tramite gli store digitali di Amazon o Apple.

Per chi vuole risparmiare, c'è il piano annuale dilazionato in 12 mensilità, che consente di pagare 12 rate da 34,99 euro al mese l'una (potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall'area "Il mio account").

Il piano Standard permette di utilizzare il servizio DAZN anche in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

Il piano Standard consente di vedere in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (per esempio, un convivente connesso da casa sulla TV e uno tramite il telefono, entrambi collegati alla stessa rete internet dell'abitazione).

Questo abbonamento, come il piano Plus, è destinato a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico (ovvero chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi, e solo loro, possono accedere ai contenuti tramite il medesimo account).

Piano Plus

Infine, per risparmiare il massimo c'è il piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione, che costa 599 euro all'anno, pari a 49,91 euro al mese .

Questa opzione non è disponibile per chi si abbona tramite gli store digitali di Apple o Amazon.

Il piano Plus annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza di 12 mesi) costa 59,99 euro al mese per i clienti che pagano con carta di credito / debito o PayPal da sito DAZN, e lo stesso per chi si abbona dallo store digitale di Google.

La differenza è che con il piano Plus puoi vedere i contenuti anche in mobilità, in contemporanea con la visione da casa, ovvero su due dispositivi registrati anche in luoghi differenti (per esempio, un utente è connesso da casa e un altro da un luogo diverso ).

Come il piano Standard, il piano Plus è riservato agli utenti dello stesso nucleo domestico.

Piano Goal Pass

L'altra opzione è il piano annuale con permanenza minima di 12 mesi dilazionato in 12 rate mensili da 13,99 euro al mese l'una. Anche questo piano è disponibile per i clienti che pagano con carta di credito / debito o PayPal sul sito DAZN e consente l'annullamento del rinnovo automatico dall'area Il mio account del sito.

Come al solito, abbiamo tre opzioni di abbonamento. Il piano mensile, che presenta la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso, è il più costoso e viene 19,99 euro al mese . Questo abbonamento è disponibile per i clienti che pagano con carta di credito / debito o PayPal sul sito DAZN.

Questo piano consente la visione in contemporanea su due dispositivi , ma solo se connessi entrambi alla tua rete domestica, quindi per esempio uno dalla TV e uno dal computer.

Quanto costa abbonarsi a DAZN da altri servizi

DAZN è disponibile su altre piattaforme: vediamo quali e i prezzi.

DAZN su Sky

Vuoi vedere DAZN su Sky? In questo caso non ci sono prezzi diversi, né per quanto riguarda il piano Sky né per quanto riguarda i piani DAZN.

È possibile infatti abbonarsi tramite l'app DAZN, disponibile su Sky Q e Sky Stream, con le stesse tariffe che abbiamo appena visto.

Inoltre, se sei cliente Sky con decoder via satellite e abbonamento TV attivo, puoi aggiungere i canali DAZN 1 e DAZN 2 (che dal 1° agosto 2024 non sono più disponibili in digitale terrestre per i clienti Sky Q via internet e Sky Q senza parabola, ma continueranno a essere disponibili con decoder via satellite e abbonamento attivo).

Su DAZN 1 e DAZN 2 puoi guardare su Sky una selezione di eventi, tra cui 7 partite di Serie A Enilive in esclusiva DAZN ogni giornata, una selezione di partite de LaLiga EA Sports, della Lega Basket Serie A e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN.

TIMVision e DAZN

TIMVision offre alcuni che includono DAZN a un costo interessante: TIMVision Calcio e Sport e TIMVision Gold.

TIMVision Calcio e sport, che include TIMVision, Disney+, Netflix e DAZN Standard, costa al momento 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 34,99 euro al mese (abbonamento annuale in 12 rate, per un totale il primo anno di 359,88 euro anziché 419,88 euro).

Con la fatturazione mensile invece che annuale e la possibilità di disdire quando si vuole, il costo è invece di 44,99 euro al mese.

Se si vuole DAZN Plus, il prezzo mensile passa a 49,99 euro al mese per 6 mesi, poi 59,99 euro al mese (sempre abbonamento annuale in 12 rate, per un totale il primo anno di 659,88 euro anziché 719,88 euro).

TIMVision Gold include invece TIMVision, Disney+, Netflix, Amazon Prime e DAZN Standard, e costa al momento 34,99 euro al mese per 6 mesi, poi 42,99 euro al mese (abbonamento annuale in 12 rate, per un totale il primo anno di 467,88 euro anziché 515,88 euro).

Con la fatturazione mensile invece che annuale e la possibilità di disdire quando si vuole, il costo è invece di 54,99 euro al mese.

Se si vuole DAZN Plus, il prezzo mensile passa a 59,99 euro al mese per 6 mesi, poi 67,99 euro al mese (sempre abbonamento annuale in 12 rate, per un totale il primo anno di 767,88 euro anziché 815,88 euro).

Prime Video e DAZN

Da agosto 2024, DAZN è sbarcato anche su Prime Video. In questo caso bisogna aggiungere il costo dell'abbonamento Amazon Prime, ovvero 4,99 euro al mese o 49,99 euro l'anno. I prezzi sono gli stessi dei piani DAZN, ma le opzioni sono più limitate, ecco le opzioni disponibili:

DAZN Start costa 11,99 euro al mese con contratto di 12 mesi, oppure 14,99 euro al mese con iscrizione mensile

con contratto di 12 mesi, oppure 14,99 euro al mese con iscrizione mensile DAZN Standard costa 34,99 euro al mese con contratto di 12 mesi oppure 44,99 euro al mese con iscrizione mensile

con contratto di 12 mesi oppure 44,99 euro al mese con iscrizione mensile DAZN Plus costa 59,99 euro al mese con contratto di 12 mesi oppure 69,99 euro al mese con iscrizione mensile

DAZN su tivùsat

Se non riesci a vedere la riproduzione streaming live a causa di una connessione internet lenta, puoi attivare i canali DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat, che consentono di vedere tutte e 10 le partite di Serie A Enilive ogni turno, una selezione di partite de LaLiga EA Sports, il meglio del basket e del volley italiano ed europeo.

Il costo è il piano DAZN di tua scelta, Plus o Standard, a cui bisogna aggiungere 5 euro al mese per i canali. Qui trovi i dispositivi tivùsat certificati, in caso tu non sia ancora utente tivùsat.