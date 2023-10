Le MicroSD, così come le SD, sono schede preziosissime nella nostra vita quotidiana, ma a volte possono rompersi o darci imprevisti. Ecco come risolverli

Problemi di lettura MicroSD: i più comuni e come risolverli

Le schede SD, così come le microSD, sono diventate un accessorio quasi necessario a espandere la memoria dei nostri dispositivi preferiti. Aspettiamo tutto l'anno il cyber Monday per farne incetta e potenziare la capacità di smartphone, console e tablet. La memoria del computer è diventata un po' come un diario di bordo, e così le micro SD sono considerate validi aiuti per tenere traccia del lavoro, delle foto e dei momenti della nostra vita. Non sono però infrequenti i problemi di lettura della micro SD. In questa guida troverai tutti i possibili problemi di lettura della tua scheda SD o MicroSD: prima di darla per spacciata, insomma, ricorda che i dati al suo interno potrebbero non essere perduti per sempre.

Indice

Possibili errori della MicroSD

Errore di lettura o scrittura

"Impossibile leggere la memory card"

"Il disco inserito non può essere letto dal computer"

Impossibile mostrare i file

Il dispositivo non legge la SD e non dà errore Non importa qual è il dispositivo: potrebbe essere un Mac, un PC o un Android, o anche una fotocamera. Se la SD card non viene rilevata, non potrai accedere a ciò che vi à all'interno. I motivi dietro a questi potenziali errori sono diversi, alcuni risolvibili. Altri non proprio. SD Card graffiata o danneggiata fisicamente

SD Card corrotta

Infezione Virus

SD Card protetta da scrittura

Driver obsoleti

Lettore della SD difettoso o guasto

Impossibile leggere la MicroSD

Qualsiasi sia il tuo dispositivo, sia esso un Android, un sistema Windows o un Mac, prova le seguenti soluzioni base: Prova una porta o un dispositivo diverso

Riavvia il dispositivo

Estrai la SD, prova a pulirla con cura e ricollegarla. Se il tuo laptop non ha uno slot per schede SD, prova ad utilizzare un adattatore. Anche questo, per qualsiasi motivo, potrebbe guastarsi, e in questo caso non sarebbe in grado di mostrare i file al suo interno. A questo punto dovresti provare ad inserire con attenzione la scheda SD nell'adattatore, o provarle uno diverso che sia però compatibile.

File della MicroSD nascosti

Un altro motivo per cui la tua MicroSD non sta mostrando tutti i film che contiene potrebbe essere quello dei file nascosti. La soluzione a questo problema è facile e si può stare tranquilli: il dispositivo non è compromesso. Sta solo facendo il suo lavoro. Da Windows, puoi visualizzare i file nascosti sulla scheda abilitando le impostazioni corrette. Inserisci la memory card, vai in Visualizza à Mostra/Nascondi. Scegli a questo punto di mostrare anche gli elementi nascosti.

Scheda SD bloccata

Si tratta di un problema molto comune e facilmente risolvibile con un semplice gesto. A volte la MicroSD mostra i file (read only) ma non può essere modificata – dunque non è possibile aggiungere nuovi file. In questo caso potrebbe essere bloccata. Quasi tutte le schede di memoria dispongono di una piccola levetta laterale che, se abbassata, blocca la scrittura sulla scheda di memoria. Se si desidera scrivere sulla memory card è sufficiente alzare la levetta e inserire nuovamente la SD nel lettore.

Recuperare i dati cancellati della scheda SD

Supponiamo che la MicroSD sia finita nelle mani di qualcuno che ha deciso di formattarla. In questo caso, è possibile utilizzare un software affidabile per il Data Recovery e recuperare i dati su mini, micro, standard e altre schede SD.

MicroSD danneggiata

Nel momento in cui una MicroSD, o più in generale una scheda di memoria viene danneggiata, potrebbero rendersi inaccessibili i dati del file system. In questo caso potresti decidere di: Scansionare con l'antivirus la scheda e rimuovere virus o malware. Andrà benissimo il tuo antivirus di fiducia: assicurati di lanciare una scansione del dispositivo che ti interessa.

la scheda e rimuovere virus o malware. Andrà benissimo il tuo antivirus di fiducia: assicurati di lanciare una scansione del dispositivo che ti interessa. Cambiare la lettera dell'unità della scheda SD . L'errore qui è logico, ovvero la lettera con cui è contrassegnata la MicroSD esiste già all'interno del sistema, ed è dunque ridondante. Molti PC hanno la partizione C: e D:, con altre periferiche di memoria contrassegnate da lettere dell'alfabeto. Prova a fare click destro sulla scheda di memoria difettosa e cambiare la lettera, assicurandoti di sceglierne una che il sistema non utilizza già.

. L'errore qui è logico, ovvero la lettera con cui è contrassegnata la MicroSD esiste già all'interno del sistema, ed è dunque ridondante. Molti PC hanno la partizione C: e D:, con altre periferiche di memoria contrassegnate da lettere dell'alfabeto. Prova a fare click destro sulla scheda di memoria difettosa e cambiare la lettera, assicurandoti di sceglierne una che il sistema non utilizza già. Prova a verificare la presenza di errori sulla scheda. Da Windows, puoi fare click destro sull'icona della microSD à Proprietà à Vai sul campo di Verifica degli Errori e lancia un check.

Formattazione della MicroSD

Se nessuna delle precedenti soluzioni ha dato esiti soddisfacenti, potrebbe essere importante fare un'ultima verifica. La formattazione cancellerà tutto quello che c'è sulla MicroSD, ma ti permetterà di ricominciare a utilizzarla da capo. Basta cliccare con il destro sulla memory card, da Windows, e scegliere l'opzione di formattazione. A questo punto la tua MicroSD sarà pulita e dovrebbe poter essere utilizzabile. Se per qualsiasi motivo non lo fosse ancora, potrebbe esserci un problema di compatibilità o un guasto hardware che richiederà la sostituzione della scheda.