Avete aperto un'attività e state cercando un servizio per ricevere pagamenti ? Scopriamo subito come creare un profilo venditore su PayPal .

Indice

PayPal, cos’è un profilo venditore?

Come creare un conto PayPal personale

Scegliete " Conto Personale ", che permette di effettuare acquisti e ricevere denaro. Nella schermata successiva, digitate il vostro numero di cellulare (non dimenticate di scegliere anche il prefisso) e confermatelo (inserendo il codice che riceverete via SMS).

Creare un profilo venditore su PayPal

PayPal, le tariffe per i profili venditore

Il profilo venditore è totalmente gratuito . Tuttavia, pagherete la tariffa standard per ogni transazione per beni e servizi. Per scoprire tutte le informazioni, potete consultare l'apposita pagina del sito web ufficiale ( cliccando qui ).

Creare un profilo PayPal.me

Ecco come creare un profilo PayPal.me. I vostri clienti potranno pagarvi in pochi click utilizzando il proprio conto. Per procedere, collegatevi al sito web ed effettuate l'accesso. Fate click su "Crea un Profilo PayPal.Me".

Per aiutare le persone a riconoscervi, vi consigliamo di inserire una foto.

Premete "Aggiungi foto" e selezionatela dal vostro computer. Gestite un'azienda? Allora potreste anche scegliere un logo, così da rendere riconoscibile l'attività.

Scegliete un link (ad esempio, "paypal.me/ilvostronome").

Dopo aver creato il profilo PayPal.me, potete condividere il link come preferite (ad esempio via e-mail, messaggio o sui social media). Gli altri utenti potranno pagare utilizzando il proprio account personale. Per richiedere un importo personalizzato, dovrete aggiungere la cifra al link (ad esempio "paypal.me/ilvostronome/50" per richiedere 50 euro).