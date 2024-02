La freneticità delle nostre giornate ci porta, talvolta, a dimenticare alcune attività che potrebbero, invece, essere pianificate con calma: a qualcuno, per esempio, potrebbe sfuggire l'invio di un messaggio di reminder relativo alla conferma di un appuntamento di lavoro. Anziché scriverlo a ridosso di quest'ultimo, si potrebbe optare per una pianificazione, dimodoché lo smartphone provveda ad inviare in automatico il messaggio al cliente. Ma come è possibile riuscire nell'intento, considerato che l'app Messaggi non consente la programmazione dei messaggi di testo?

Apple ha previsto meccanismi di automazione all'interno del sistema operativo iOS. Grazie all'app Comandi rapidi, installata nativamente su tutti gli iPhone con a bordo il sistema operativo iOS 13 e versioni successive, si possono creare processi (non soltanto legati ai messaggi) per portare a termine una determinata azione, come aprire, per esempio, una certa applicazione.

Vediamo, quindi, come programmare messaggi su iMessage, sfruttando sia l'app Comandi rapidi che alcune applicazioni di terze parti.

