Come si anima un logo, i programmi da utilizzare

Siete proprietari di una piccola o grande azienda e avete bisogno di rinnovare il logo che la contraddistingue? Per fare qualcosa di diverso, che possa attirare l'attenzione dei potenziali clienti, magari state pensando a un logo animato. Oppure siete dei designer che vogliono proporre qualcosa di differente ai vostri clienti in modo da conquistarli con qualcosa che non hanno ancora visto. Se rientrate in uno di questi profili starete molto probabilmente cercando informazioni per animare un logo. Tranquilli, non si tratta di un'operazione difficile. Con le nostre istruzioni riuscirete a farlo in poche e semplici mosse. Non sapete cosa utilizzare? Nei paragrafi a seguire troverete consigli sui programmi da scaricare e provare subito. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Inoltre, vi consigliamo di scaricare i programmi che menzioneremo, in modo tale da capire subito come si anima un logo, qual è il software che preferite e quale fa più al caso vostro. Che ne dite, passiamo all'azione?

Indice

Photoshop

Iniziamo questa nostra guida con un programma che, molto probabilmente, già conoscerete o di cui avrete sentito parlare. Si tratta di Photoshop, noto software per il fotoritocco. Lo potrete scaricare da qui. Non solo l'editing di immagini dunque, con il programma di Adobe potrete anche animare il vostro logo. In che modo? Sfruttando il pannello Timeline, che vi offre la possibilità di mettere in sequenza una serie di fotogrammi che, una volta riprodotti, appariranno in movimento creando l'effetto di animazione che state cercando. Dunque, aprite un nuovo foglio di lavoro dal tasto Crea Nuovo. Fate clic su Finestra per far comparire i pannelli Livelli e Timeline, quest'ultima impostata sulla modalità animazione. Fate clic sulla freccia che punta verso il basso da Timeline, premete Crea animazione fotogrammi e poi selezionare di nuovo Crea animazione fotogrammi. Otterrete così il primo fotogramma e potrete cominciare a disegnare il vostro logo. Per aggiungere più fotogrammi dovrete selezionare quello su cui state lavorando e poi fare clic sul tasto + dalla sezione Timeline. Tenete presente che su ciascuno dovrete disegnare il logo con delle piccole differenze, in modo che visualizzando i fotogrammi in sequenza rapida, questo appaia in movimento. Potrete vedere l'anteprima con un clic sul tasto ▶ della Timeline. Avete notato qualcosa che non va? Per poter stoppare l'anteprima dovrete fare clic sul tasto ◾. In questo modo potrete tornare ad apportare delle modifiche ai vari fotogrammi per ottenere l'effetto desiderato per l'animazione del vostro logo. Volete aggiungere un'animazione automatica? Allora utilizzare l'effetto tweening, che genera dei fotogrammi che vi aiuteranno nel vostro compito. Potrete scegliere se applicare l'effetto a tutti i livelli o solo ad alcuni, quelli che avrete selezionato. Potrete lavorare anche all'opacità e alla posizione, agendo su questi parametri per personalizzare il vostro lavoro ulteriormente. Premete poi su OK per vedere gli i nuovi fotogrammi inseriti nella Timeline. Una volta raggiunto l'effetto sperato fare clic su File in alto a sinistra, premete Salva e fate clic su Salva con nome. Scegliete la destinazione in cui salvare il file e poi indicate il formato che più vi è utile. Tenete presente che dovrà essere in formato .psd per aprirlo nuovamente con Photoshop per poterci lavorare, oppure GIF. In alternativa, potrete fare clic sul tasto File in alto a sinistra e selezionare la voce Esporta. Premerete poi su Rendering video e comparirà una nuova finestra. Qui verrà indicato il formato .mp4, infatti otterrete il file sotto forma di video. Per confermare fare clic sul tasto Rendering a destra in alto e attendete il salvataggio.

After Effects

La seconda opzione che vi presentiamo per animare un logo è Adobe After Effects. È uno tra i software più utilizzati per le animazioni, grazie alle sue funzionalità e per gli ottimi risultati che garantisce. Ma vediamo subito come animare un logo con After Effects. Prima di tutto potrete scaricare il programma da qui. Una volta scaricato e installato dovrete procedere a creare un nuovo file con un clic sul tasto Nuova Composizione. Verrà diviso appunto in livelli in modo da poterli poi riprodurre in sequenza e generare così l'animazione desiderata. Oltre alla larghezza e alla lunghezza dovrete indicare anche la durata dell'animazione che starete per creare, richiesta come ulteriore parametro nella finestra che apparirà. In alternativa, potrete aprire un file esterno contenente già il vostro logo, meglio se avete la versione divisa in livelli, che qui vengono indicati come layer. Oppure potrete aprire più immagini singole che poi metterete insieme per l'animazione. Premete sul tasto File, poi Imposta e clic di nuovo su File, scegliete cosa aprire su After Effects e premete su Imposta. Appariranno così i file sul pannello Browser che vedrete sul lato sinistro. Selezionateli e spostateli su pannello Livelli, che troverete nella parte inferiore della finestra. Selezionate il layer da Livelli e premete il tasto P della tastiera per attivare la funzione Posizione. Premete sulla freccia che vedrete in alto, selezionate l'elemento da aggiungere dalla sezione Composizione e trascinatelo fino al punto desiderato. Selezionare il cronometro per iniziare a dare vita all'animazione. Apparirà un diamante che indica l'inizio della registrazione dei movimenti. Tutti i movimenti che farete da questo momento verranno memorizzati dal programma e saranno parte dell'animazione finale. Valutate se aggiungere del testo con un clic su T, oppure valutate i vari effetti dalla sezione Effetti e predefiniti per personalizzare il vostro logo. Una volta concluso premete su Composizione e poi su Aggiungi a coda di rendering. Cliccare su pannello accanto a Modulo di output e nella finestra che si aprirà potrete scegliere le impostazioni di esportazione. Di cosa si tratta? L'output video e il formato del file che avete creato e che state per salvare sul vostro dispositivo. Una volta indicate le opzioni richieste non vi resta che premere il tasto OK e poi fare clic su Rendering.